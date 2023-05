Lugares para comer hambúrguer em BH por menos de R$ 20

687

100% delivery, o Ferraz Burguer é destaque com hambúrgueres tradicionais, batatas fritas gourmet e molho verde caseiro (foto: Ferraz Burguer/Divulgação)





Neste domingo, 28 de maio, é comemorado o Dia Mundial do Hambúrguer, o queridinho de muitas pessoas. Os amantes desse lanche devem agradecer ao tenista norte-americano Robert Falkenburg, que, por volta de 1952, trouxe o hambúrguer para o Brasil pela primeira vez e fundou a primeira loja de fast food do país.

Com o passar do tempo, o sanduíche caiu nas graças do povo brasileiro e segue sendo sucesso. Com os anos, foi transformado e adaptado de muitas formas. Atualmente, há opções de sanduíches tradicionais, artesanais, defumados, doces, com frutas e como mais a criatividade permitir.





Na capital mineira não é diferente. São milhares de estabelecimentos com foco em sanduíches para todos os gostos e bolsos. Fizemos uma lista de lugares que vendem hambúrguer por menos de R$ 20 para você celebrar este dia comendo.

Bonga Bonga Burguer

Desde 1986, o Bonga Bonga Burguer conta com espaço físico e atendimento em delivery (foto: Bonga Bonga Burguer/Divulgação)

Desde 1986, o estabelecimento conta com espaço físico e atendimento em delivery. No cardápio, há opções de hambúrgueres tradicionais, artesanais, porções e diversas promoções.





Os sanduíches caprichados e que custam menos de R$20 são: Califórnia (carne, bacon, ovo, queijo, milho, abacaxi e salada) por R$15,70 e o X-Tudo Catupiry (carne, frango desfiado, catupiry, bacon, queijo, presunto, ovo, batata, milho, abacaxi e salada) por R$18,90.





Funcionamento: todos os dias (18h às 2h)

Endereço: Avenida Olinto Meireles, 2500 - Milionários





Burger's Club

O Burger's Club fica localizado na Rua Sapucaí, uma das mais charmosas da cidade (foto: Burger's Club/Divulgação)



O estabelecimento fica na Rua Sapucaí, uma das ruas mais charmosas da cidade. O cardápio é focado em hambúrgueres com pão caseiro, queijo americano, blend de hambúrguer e bacon.





Há no cardápio opções a partir R$14, como o Frejat Club (pão de hambúrguer da casa, 100g de blend 100% bovino, american cheese exclusivo e molho club). Quem busca um sanduíche maior pode optar pelo David Club (pão de hambúrguer da casa, 100g de blend 100% bovino, american cheese exclusivo, fatias de bacon, ovo e molho club), por R$20.





Funcionamento: terça a domingo (18h às 23h)

Endereço: Rua Sapucaí, 285, Floresta

CJ’s Burger, Treats & Fries

A hamburgueria especializada em smash é destaque pelo espaço pet friendly (foto: Vitor Schwaner/Divulgação)



A hamburgueria especializada em smash se destaca por seus sanduíches saborosos e o espaço pet friendly. O restaurante mantém em seu cardápio cinco opções clássicas de burgers, sendo todos eles com o blend bovino que leva acém, peito e pescoço.





Para quem busca uma opção mais em conta, há o Cheeseburguer (pão tostado, smash 80g e minerican cheese) por R$18,90 e o Cheese Salada (pão tostado, smash 80g e minerican cheese, tomate fininho e alface) por R$19,90.





Funcionamento: terça, quarta, quinta e domingo (12h às 22h); sexta e sábado (12h às 00h)

Endereço: Rua Fernandes Tourinho, 241 - Funcionários

Ferraz Burger

Os saborosos sanduíches da Ferraz Burguer são vendidos individualmente ou em combo (acompanhados de batata frita tradicional e refrigerante) (foto: Ferraz Burguer/Divulgação)



100% delivery, o restaurante é destaque na Região do Barreiro com hambúrgueres tradicionais, batatas fritas gourmet e o molho verde caseiro, que vai em todos os pedidos. Os saborosos sanduíches são vendidos individualmente ou em combo (acompanhado de batata frita tradicional e refrigerante).





O hambúrguer Cheddar Supremo (pão, molho à base de bacon, hambúrguer bovino tradicional 56g, cheddar cremoso, bacon em tiras e cebola) custa R$18,50 e o X-Egg Bacon (pão, molho à base de bacon, ovo, hambúrguer bovino tradicional 56g, bacon em tiras, alface, tomate, milho e batata palha), R$19,90.





Funcionamento: terça a domingo (18h às 23h30); sábado e domingo (18h às 00h)

Fininho Prime Burger

Desde 1995, o estabelecimento é destaque por possuir um cardápio om hambúrgueres tradicionais (foto: Fininho Prime Burger/Reprodução)

Desde 1995, o estabelecimento é destaque por possuir um espaço caseiro, aconchegante e um cardápio caprichado com hambúrgueres tradicionais. O X-burguer (pão, hambúrguer, queijo, batata palha, alface e tomate) custa R$ 17,90, enquanto o X-Egg Burguer (pão, hambúrguer, queijo, ovo, batata palha, alface e tomate) é vendido por R$19,90. Ambos são acompanhados de molho verde, rosé, dois sachês de maionese e dois sachês de catchup.

Contato: (31) 3243-9888 | (31) 3243-9888 | @fininhoprimeburger Funcionamento: domingo a quinta (17h às 02h) Endereço: Avenida Portugal, 4323-4325 - Itapoã

J's Fine Burger

O J's Fine Burger funciona apenas por delivery ou retirada no local (foto: J's Fine Burger/Reprodução)



A lanchonete fica localizada na Região da Pampulha e funciona apenas por delivery ou retirada no local. O cardápio conta com hambúrgueres artesanais caprichados de todos os tamanhos e preços.





Para quem busca um burger saboroso e com bom preço, uma boa opção é o X Burger Express (pão branco com gergelim, hambúrguer de picanha, queijo muçarela, molho barbecue e tomate + batata chips) por R$16,90. Tem também o Simply Cheddar (pão branco com gergelim, hambúrguer de picanha, cheddar cremoso, molho barbecue e tomate) por R$19,99.





Funcionamento: terça a domingo (18h às 23h)

Endereço: Rua das Canárias, 651 - Santa Branca





Kbças Hamburgueria e Pizzas

O Kbças Hamburgueria e Pizzas tem um cardápio com muitas opções (foto: Kbças Hamburgueria e Pizzas/Reprodução)



Localizado na Região Nordeste de BH, o estabelecimento tem um cardápio de muitas opções, como hambúrgueres, pizzas, refeições e porções. Os clientes podem escolher entre pedir o lanche pelo delivery ou ir até ao espaço físico, que fica no Bairro Renascença.





Para os amantes de hambúrgueres tradicionais, no cardápio você encontra o X-Egg (pão, hambúrguer, ovo, queijo, alface, batata, milho, catchup, maionese e molho especial) por R$13,98. Já para os fitness de plantão, uma boa pedida é o X-Light (pão, frango desfiado, ovo, queijo, peito de peru, alface, batata e milho) pelo preço de R$19,99.





Funcionamento: segunda a domingo (8h às 00h)

Endereço: Rua Jacuí, 2945 - Renascença

Otimu’s Burguer

Com loja física e delivery, o Otimu's Burguer tem foco em sanduíches (foto: Otimu's Burguer/Reprodução)



Com loja física localizada na Região de Venda Nova, o restaurante tem foco em sanduíches. Há no cardápio diversas opções de burgers artesanais e tradicionais, assim como combos, barcas, espaguetes, porções e açaí.





Para quem gosta do sanduíche tradicional, uma boa pedida é o X-Bacon (pão, hambúrguer, queijo, presunto, bacon, batata palha, milho, alface, tomate e molho especial) por R$20. Se você preferir um burguer artesanal, pode optar pelo Otimu's Kids (pão selado na manteiga, blend bovino e queijo) por R$ 20.





Funcionamento: segunda a domingo (18h30 às 00h)

Endereço: Rua Cova da Íria, 236 - Maria Helena

28 Hamburgueria

O 28 Hamburgueria 100% delivery conta com entrega rápida (foto: 28 Hamburgueria/Reprodução)



O estabelecimento 100% delivery conta com entrega rápida e o cardápio recheado de opções de burgers artesanais de todos os tamanhos.





Uma boa opção é o Original 28 (pão selado, burguer, queijo muçarela e bacon + batatas fritas) por 19,90.





Funcionamento: segunda a sábado (18h30 às 23h)

Pedidos pelo Ifood