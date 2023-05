10 restaurantes para almoçar pagando pouco no domingo em BH

Confira opções a partir de R$ 18,00 (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA. Press)



O domingo dos brasileiros é comumente marcado pelo tradicional almoço em família, preparado com um pouco mais de capricho ou comprado em algum lugar especial. Para sair da rotina, nada melhor do que comer bem e barato. Pensando nisso, separamos 10 restaurantes e bares onde é possível almoçar no final de semana sem pesar muito no bolso.

Casa Cozinha Criativa

Restaurante não possui cardápio fixo (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA. Press)









Neste mês, a opção para os domingos é encontrada a partir de R$ 46,00, como é o caso do prato de Tilápia grelhada à provençal e servida com purê de batata com bastante queijo e farofa crocante de castanhas.





O restaurante também tem pratos de Baião de dois, com carne de sol desfiada e defumada, picles de cebola roxa, ovo frito e queijo coalho, e de Risoni de camarão ao molho de tomates assados finalizado com tomate confit e pesto de manjericão, cada um por R$ 48,00.





O restaurante informou também que, a partir do próximo mês, em junho, terá um menu especial para veganos e vegetarianos.





Rua Aimorés, 370, Funcionários - (31) 99358-8475





Bitaca Capetinga





Aos domingos, o Bitaca Capetinga abre a partir das 11h para o almoço e vai até as 18h. Lá o cliente encontra pratos individuais em uma faixa de preço a partir de R$ 25,00, como o Mexidão e o Espaguete à Bolognesa.





O restaurante também tem opção vegana: Espaguete de abobrinha com almôndegas de grão-de-bico por R$ 30,00.



O chef de cozinha do Bitaca Capetinga explicou que as receitas podem ser adaptadas para os clientes que tenham algum tipo de restrição alimentar.





Rua Francisco Deslandes, 104, Anchieta - (31) 99931-1515





Santo Boteco





O Santo Boteco funciona de 12h às 18h aos domingos e fica na região Centro-Sul de BH. O bar serve um prato individual por R$ 29,00 com arroz, feijão, fritas caseiras, salada e uma carne de 100gr a escolha (porco, frango, linguiça, omelete ou 2 ovos).





Aos domingos, também é servida a feijoada completa por R$ 35,00. Acompanha arroz, couve, laranja, vinagrete e farofa.





Rua Major Lopes, 4, São Pedro - (31) 2520-3420





Fogão Vermelho





O restaurante Fogão Vermelho fica na região central de BH e serve dois tipos de prato aos sábados e domingos, diferentemente dos dias de semana, quando servem apenas um. Segundo informações da administração do restaurante, aos domingos o cliente pode escolher entre duas opções de PF: Feijão Tropeiro ou Galinhada, cada um por R$ 28,00.





O prato de Tropeiro vem acompanhado de arroz, salada, ovo e bife de pernil. A galinhada é servida com macarrão, ovo e salada.





Para os que ficarem em dúvida, existe a opção que contempla os dois pratos, por R$ 35,00, com metade de tropeiro e metade de galinhada.





Rua dos Tupis, 879, Centro - corredor D2 do Mercado Novo - @restaurantefogaovermelho





Camburi





Para quem aprecia frutos do mar, o restaurante Camburi é uma opção na região Centro-Sul de BH. Lá encontram-se pratos individuais de camarão à parmegiana por R$ 89,00 e porções individuais de moqueca de camarão ou de badejo por R$ 98,00.





É possível também encontrar a moqueca de badejo para duas pessoas a partir de R$ 190,00. Nos domingos, o funcionamento é de 12h às 17h.





Rua Minas Novas, 13, Cruzeiro - (31) 97599-1087





Salumeria Central





A Salumeria Central fica localizada na tradicional rua Sapucaí. O estabelecimento tem diversas opções de pratos individuais a partir de R4 45,00, como é o caso do Mexidão Central, composto por arroz, feijão, torresmo, costelinha defumada, bacon, linguiça, couve e ovo e, ainda, a versão vegetariana do prato pelo mesmo valor, contendo, em vez dos cortes de carne, cogumelos, ovo, abobrinha, tomates e chips de batata doce.





Por R$ 48,00 é possível encontrar um prato de Barriga de Porco ou um Gnocchi ao molho de 4 cogumelos (Vegetariano).





Rua Sapucaí, 527, Floresta - (31) 3234-0657





Dorsé





Também na rua Sapucaí, o bar e restaurante Dorsé funciona das 12h às 18h no domingo.





Lá é possível escolher uma opção de grelhado, que é servida com uma opção de acompanhamento, como farofa, risoto ou mandioca cozida, a partir de R$ 36,00.





Também é servida, aos domingos, a porção de feijoada, com farofa, couve e vinagrete, por R$ 38,00 e de galinhada, pelo mesmo valor.





Rua Sapucaí, 271 - Floresta - (31) 3327-8516





Estouro Gastrobar





No Estouro Gastrobar, o que define o preço do prato é a escolha do bife, já que o restaurante tem rodízio de guarnições. Após a escolha da opção de carne, ou omelete, o cliente tem direito aos acompanhamentos à vontade: arroz, feijão, batata frita, farofa da casa, vinagrete e salada.





Além das clássicas guarnições, cada dia da semana oferece mais algumas opções. No caso dos domingos, também é servido Tutu e Macarrão.





A partir de R$ 24,90, os pratos têm opções de carne como bife de frango ou de fígado. A tilápia também é servida na casa, por R$ 27,90. O gerente do estabelecimento explicou que está incluído no preço uma opção de cobertura para a carne, como jiló, cebola, molho madeira e outras opções preparadas no local.





Aos domingo, o restaurante funciona das 11h até as 17h.





Rua Euclásio, 474, Santa Efigênia - (31) 3568-9351





Querida Jacinta





Com Tropeiro individual a R$ 42,00 e porção para duas pessoas do mesmo prato por R$ 62,00, o Querida Jacinta agrada diferentes públicos na região Centro-Sul. O restaurante tem opções de peixe a partir de R$ 52,00, como a Tilápia com maionese de mandioca, que acompanha salada de folhas orgânicas com molho cítrico de laranja.





Também pode-se pedir Arroz de costela, prato tradicional do cardápio, feito com bacon, canela, linguiça e costela, servido com couve refogada, ovo frito e banana grelhada, por R$ 49,00, e Gnocchi de banana da terra acompanhado de molho de moqueca, por R$ 44,00.





Rua Grão Pará, 185, Santa Efigênia - (31) 97116-2900





Bifão da Villa





O Bifão da Villa passeia entre refeições individuais e sanduíches de carne. Uma refeição completa custa a partir de R$ 32,00, e tem arroz branco, feijão carioca, batata chips caseira e farofa. O preço varia de acordo com a escolha da carne, podendo custar até R$ 42,00 na opção “Bifão de Boi à Milanesa com Crosta Crocante”.





Os sanduíches custam entre R$ 18,00 e R$22,00. Os de menor preço são o Sanduíche de pernil, com pernil desfiado, molho demi-glace (à base de carne), chutney de abacaxi feito na casa e queijo canastra; e o Sanduíche de bife à milanesa, recheado com filé de peito de frango com crosta crocante, molho suave de alho da casa, alface americana e queijo canastra.





Rua Antônio de Albuquerque, 470, Savassi - (31) 98405-6883

*Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen