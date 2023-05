Comida di Buteco BH: 10 curiosidades sobre participantes da edição atual

Prato do restaurante Amarelim: mexido cremoso de maçã de peito e linguiça caipira, purê de abóbora, caviar de jiló e azeite de erva-doce com coentro. (foto: Reprodução/ Comida Di Buteco)



Os 95 bares que participam da edição atual do Comida di Buteco 2023 em Belo Horizonte servem receitas apetitosas e apresentam uma série de curiosidades. Como o concurso se encerra no próximo dia 7, ainda dá tempo de conferir alguns dos tira-gostos e saborear também as histórias a seguir. Vale lembrar que cada petisco tem o valor fixo de R$ 30,00.

1 - Boteco engoliu salão de beleza





O boteco 222 fica localizado no Bairro Cruzeiro, na Região Centro-Sul da capital. A casa onde hoje funciona o bar inicialmente era endereço da avó de Felipe Borem, o proprietário. Em 2002 o local abrigava um salão de beleza, comandado pela mãe de Felipe. Ele e o pai davam expediente em uma pequena lanchonete no cantinho do salão.





Ele contou que os petiscos da lanchonete ficaram bem famosos e o bar começou a funcionar na garagem do salão. Em 2007 começaram a participar do Comida di Buteco. Até 2009, boteco e salão funcionaram juntos, no mesmo lugar. Naquele ano, a mãe fechou o salão e foi trabalhar em outro local, deixando o espaço para virar boteco.





O sucesso foi tanto que, alguns anos depois, a mãe de Felipe foi trabalhar com ele no bar, até o ano de seu falecimento, em 2016. A participação do boteco no concurso deste ano apresenta o petisco composto por linguiça aperitivo caramelizada no licor de jabuticaba e mix de pimenta, acompanhada de mandioca cozida no açafrão e molho de mostarda com wasabi.

Rua Francisco Deslandes, 222, Cruzeiro - (31) 3564-3061

2 - Meia tonelada de costela

O Espetinho de Boi, boteco da região do Barreiro, ainda não tinha funcionado com lotação máxima e fila de espera.





No Comida di Buteco 2023, primeira participação do bar no evento, o cenário no local é diferente. O fluxo de clientes agora é intenso e a lotação é constante. O concurso ainda não acabou e o boteco já ultrapassou a marca de mais de meia tonelada de costela, já que o corte é protagonista do prato concorrente, uma costela bovina ao molho de páprica com mandioca na manteiga temperada com ervas.

Rua São Paulo da Cruz, 357 – Barreiro - (31) 3658-6810

(31) 99121-5352





3 - Sorte de principiante?

Bar da Cintia ganhou segundo lugar em sua primeira participação (foto: Reprodução/ Comida di Buteco)





O Bar da Cintia já existe há 4 anos, mas só estreou no Comida di Buteco ano passado, em 2022. Bastou o bar entrar no concurso para frequentar o pódio da competição - ficou em segundo lugar logo na estreia.





O bar fica no bairro São João Batista, na Região de Venda Nova. Neste ano, está competindo com o prato Guisado da D’Mimiu, que reúne ragu de costela com polenta de fubá de moinho d’água, linguiça caseira semi defumada, queijo minas, torresmo pururuca, pimenta biquinho e alecrim.

Rua Pastor Rui Franco, 257 | São João Batista (Venda Nova) - (31) 3646-9725





4 - Indonésia na Pampulha

Fachada do Barrigudinha Buteco Bar com bandeiras da Indonésia, do Brasil e do Japão (foto: Arquivo Pessoal/ Barrigudinha Buteco Gourmet)





O Barrigudinha Buteco Gourmet é um boteco localizado no bairro Alípio de Melo, na região da Pampulha. A proprietária Riri Swandhina Ciccone é natural da Indonésia, morou no Japão por 12 anos e está há 11 anos em BH. Ela comentou que sempre gostou muito de culinária e chegou até a fazer faculdade de gastronomia.

No bar, que existe há 9 anos, Riri busca casar seus conhecimentos da culinária asiática com a brasileira, com ênfase na mineira.

O cardápio vai de fígado com jiló e dobradinha com feijão branco a yakisoba e gyoza.

Ela conta que o bar começou muito pequeno, e apenas amigos próximos frequentavam. Com o tempo, seu tempero à moda asiática ficou famoso na região, assim o bar cresceu e até mudou para um espaço maior. Neste ano, concorre com um prato que faz jus à fama do bar: costelinha temperada com sabores da Indonésia acompanhada de angu.

Avenida dos Engenheiros, 1071, Alípio de Melo - (31) 99839-8899





5 - A união fez a vaquinha





O tradicional Bar do Nelson está localizado no bairro Santa Inês, na região Leste de BH. Nelson Geraldo, fundador do boteco, já está há alguns anos aposentado do bar. Quem assumiu o balcão foi Márrcio Tadeu, filho do fundador. Trabalhando com o pai desde a adolescência, Márcio conseguiu superar dois dos momentos mais difíceis dos 40 anos de existência do bar: a pandemia em 2020 e um incêndio em 2022.





O estabelecimento quase fechou de vez, mas o carinho dos clientes fez a diferença. Vaquinhas foram feitas e a meta para manter o bar funcionando foi alcançada. Por lá é possível provar petiscos como o bolinho de carne suína com chimichurri e recheado com mussarela.

Acompanha maionese picante.

Avenida Vicente Risola, 934, Santa Inês - (31) 99672-6908





6 - Gerações botequeiras





O Dona Dora, buteco fundado em 1984 e localizado na região central de BH, participa pela primeira vez do Comida di Buteco. Já é a 3ª geração da família que comanda o bar. A atual proprietária é neta da Dona Dora e busca sempre trazer receitas da família para o cardápio. O tira-gosto participante do concurso é composto por carne de linha de porco com manteiga de chimichurri, croquete de canjiquinha com linguiça e alecrim, empanado no amendoim e mil folhas de batata.

Rua Rio de Janeiro, 1205 – Loja 1 e 2 - Centro - (31) 36578685

7 - A vovó do boteco





Assim como o Dona Dora, o Recanto Vovó Tela recebe esse nome em homenagem a avó do atual proprietário. O bar funciona no bairro Maria Helena, região de Venda Nova.





Atualmente, o proprietário e a mãe trabalham juntos no boteco e concorrem nesta edição do Comida Di Buteco com o prato "Hot Pig Picolé. Esse não se chupa, Come!" que consiste em um picolé crocante de pernil com abacaxi assado caramelizado e creme de hortelã.

Rua Tenente Marino Freire, 270, Maria Helena- (31) 98509-9625





8 - Grandes vencedores





Os maiores vencedores do Comida di Buteco na capital mineira são o Café Palhares, no Centro, e o Já Tô Inno, no Barreiro. Em ambos, pais e filhos trabalham juntos.

O Café Palhares está concorrendo este ano com o prato "De lá pra K", que possui charutinhos de folha de couve recheados com galinhada mineira e aromatizados com especiarias árabes e ervas brasileiras. O prato acompanha misturinha de pimentas aromatizadas com anis estrelado e torresmo de pele de frango.

O restaurante já participou de 20 ediçõeas, das quais conquistou o primeiro lugar três vezes, o terceiro lugar uma vez e o quarto e o quinto também uma vez. Atualmente, é comandado por Luiz Fernando Palhares e seu filho André Palhares.



O Já Tô Inno é outro que vira e mexe aparece entre os primeiros colocados. Foram 8 participações no Comida Di Buteco. Dessas, 3 vezes renderam o primeiro lugar, quatro vezes o segundo lugar e uma vez o terceiro. O bar é dirigido por Washington Grenfell e seu filho Willian Grenfell.





O prato desta edição é o 51, que reúne discos de mandioca e provolone empanados com noz- moscada, páprica defumada e panko, cobertos com costelão desfiado regados ao molho chimichurri. Ao todo,





Café Palhares: Rua dos Tupinambás, 638, Centro - (31) 3201-1841

Já Tô Inno: Rua Benjamim Dias, 379, Barreiro - (31) 3384-1198





9 - Se beber, não dirija!

O Garagge Vintage é um buteco localizado no bairro Planalto, na região Norte de BH, que participa pela primeira vez do Comida di Buteco. O estabelecimento tem decoração retrô com a temática de carros, com um fusca no meio do estabelecimento que serve como mesa e também uma kombi aberta disponível para os clientes sentarem e utilizarem como mesa.

A ideia do proprietário Weuler Ferreira foi manter uma ligação afetiva com sua profissão anterior, quando foi dono de uma oficina de carros.

Frango Rock Ambole é o petisco servido no boteco. Trata-se de rolo de frango recheado com bacon, cheddar, muçarela e presunto. Acompanha molho de ervas.

Avenida Doutor Cristiano Guimarães, 1258, Planalto - (31) 99977-8888





10 - Botecagem com nutrição





O Amarelin é um dos mais tradicionais botecos do Prado, região Oeste da capital mineira. Ele está em funcionamento desde 1998. O proprietário, Adriano Januário, é formado em gastronomia e depois dos 50 anos resolveu se reinventar e fez pós-graduação em Nutrição para poder elaborar os petiscos de forma ainda mais inovadora.





Na competição, está apresentado o Sabor Colorido, prato que consiste em mexido cremoso de maçã de peito e linguiça caipira, purê de abóbora, caviar de jiló e azeite de erva-doce com coentro.

Avenida Francisco Sá, 658, Prado - (31) 2527-3847





*Estagiária sob supervisão do subeditor Rafael Rocha