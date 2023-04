Confira os 10 petiscos do Comida di Buteco que brilham pela criatividade

Conheça os dez pratos mais criativos do Comida di Buteco BH 2023 (foto: CDB/Divulgação)

O Comida di Buteco BH é um evento gastronômico destacado pelos petiscos criativos e originais. E na edição de 2023 não foi diferente, os cozinheiros capricharam na originalidade, com iguarias bem diferentes. Megulhado na ocasião, o Estado de Minas selecionou os dez petiscos mais criativos feitos no concurso culinário.

O Sabor Colorido do Amarelim do Prado se destaca por trazer um caviar feito de jiló e azeite de erva-doce com coentro, junto a um mexido cremoso de maçã de peito, linguiça caipira e purê de abóbora.

Amarelim do Prado: Sabor Colorido | Avenida Francisco Sá, 658 - Prado | (31) 2527-3847

Amarelim do Prado e seu prato Sabor Colorido (foto: CDB/Divulgação)

Alguém já viu um cupim cozido com cerveja preta? Essa é a proposta do prato do Bar da Lili, que além disso traz batatas rústicas com queijo e farofa de alho crocante.

Bar da Lili: Gira da noite | Rua Quimberlita, 254 - Santa Teresa | (31) 99328-6692

Bar da Lili com o Gira da Noite (foto: CDB/Divulgação)

Um mexido é a salvação diária para muitas pessoas naqueles dias em que não há muito tempo para se preparar uma comida mais requintada. Sabendo da importância do prato, neste ano o Bar do Primo trouxe um bolinho de mexido, que vem acompanhado de vinagrete com pimenta biquinho e chimichurri.

Bar do Primo: Bolinho de Mexido Primor | Avenida Amazonas, 4649 -Nova Suíça | (31) 99532-3260

Bar do Primo e o Bolinho de Mexido Primor (foto: CDB/Divulgação)

O Bar Temático do Santa Tereza traz nesta edição uma farofa de cuscuz com alecrim e geleia de abacaxi levemente picante. Além do mais, o prato vem com uma costela suína com torresmo de Barriga, irresistível para os degustadores.

Bar Temático Sta Teresa: Torresmo Nordestino | Rua Pirite, 187 - Santa Tereza | (31) 3481-4646

Bar Temático Sta. Tereza com o Torresmo Nordestino (foto: CDB/Divulgação)

O vinagrete é um prato tradicional na culinária mineira, ainda mais em dias de churrasco. Mas o vinagrete de kiwi não é algo familiar. Como o nome do prato diz “Nuuh, que delícia”, o vinagrete de kiwi se alia a uma linguiça caseira de pernil servida com mandioca cozida coberta por manteiga de garrafa e farofinha.

Bemdito: Nuuh, que delícia | Rua Paraíba, 345 - Loja 06- Santa Efigênia | (31) 92000-2661

Bemdito e o Nuuh, que delícia (foto: CDB/Divulgação)

Outro prato tradicional de Minas é a broa, presente em várias cozinhas de BH e do interior do estado. Nesta edição, existe a broinha de canjica de milho, que vem com uma linguiça de fraldinha suína coberta com creme de queijo, regada com tomate seco, azeite e ervas frescas.

Buteco do Lili: Cheiro de Minas | Rua Líbero Badaró, 493 - Dona Clara (31) 3582-5246

Buteco do Lili e o seu Cheiro de Minas (foto: CDB/Divulgação)

O Café Palhares trouxe originalidade em vários sentidos, do nome ao petisco. O “De Lá pra K” é um prato de charutinhos de folha de couve recheados com galinhada mineira e aromatizados com especiarias árabes e ervas brasileiras. Ele acompanha misturinha de pimentas aromatizadas, torresmo de pele de frango com anis estrelado.

Café Palhares: De Lá pra K | Rua dos Tupinambás, 638 - Centro | (31) 3201-1841

Café Palhares e o De Lá pra K (foto: CDB/Divulgação)

Um dos pratos com mais molhos deste ano pertence ao Cantinho Mineiro, que traz língua de boi ao molho Shimeji, que é um molho branco. O prato vem acompanhado de enroladinho de presunto e queijo, recheado com requeijão e alho-poró, batata bolinha ao molho chimichurri, farofa e molho de mostarda.

Cantinho Mineiro: Persistência de um Sonho | Avenida Sebastião de Brito, 261 - Loja 3 - Dona Clara | 3267-0010

Cantinho Mineiro com o Persistência de um Sonho (foto: CDB/Divulgação)

O “Matutinha Boa" é um pimentão recheado com creme de abóbora e berinjela acompanhado de bisteca suína frita e marinada em cachaça, laranja, ervas e especiarias.

Marina's Bar: Matutinha Boa | Rua José Baroni, 13 - Santa Efigênia | (31) 3283-1325

Marina's Bar e o Matutinha Boa (foto: CDB/Divulgação)

Pratos internacionais também estão presentes. O molho Curry típico da Índia, Tailândia e de outros países asiáticos está no “Mineirinho em Bollywood”, que traz pernil com especiarias hindu-mineiras, chutney fresco de couve e cheiro verde, acompanhado de pão chato de alho na manteiga de garrafa.

The Butcher: Mineirinho em Bollywood | Avenida Ressaca, 353 - Coração Eucarístico | (31)25145119