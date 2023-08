Dia do Pão de Queijo: Descubra jeitos diferentes de comer o quitute mineiro

687

Dia 17 de agosto é comemorado o dia do pão de queijo (foto: Internet/Reprodução)

Há 15 anos atrás, a apresentadora Ana Maria Braga oficializou o dia 17 de agosto como o Dia do Pão de Queijo . A data não é confirmada legalmente, mas já caiu no gosto da população, principalmente dos mineiros.

O alimento ainda não é considerado um patrimônio cultural de Minas Gerais, mas é parte importante da história culinária do estado. Um cheirinho de pão de queijo quentinho saindo do forno, junto com um cafezinho, pode ter um aroma melhor que muito perfume.

Além do tradicional formato em bolinha, o pão de queijo possui também outras formas de ser degustado. Separamos sugestões de maneiras diferentes de comer essa delícia. Confira:

Waffle de pão de queijo

waffle de pão de queijo (foto: Uluru/Reprodução)

No Uluru Café, o waffle de pão de queijo (R$ 21,90) foi criado em 2019 por Luiza Pimentel. “Fiz uma receita de pão de queijo que 'deu errado', ficou mole para fazer bolinhas. Resolvi por na máquina de waffle para ver se dava certo e ficou maravilhoso!”, revela. O waffle é feito com a mistura de 3 queijos e, diferentemente do pão de queijo, é sem glúten. A iguaria pode ser acompanhada de cream cheese, geleias e muito mais.

@uluru.cafe

Av. Afonso Pena, 2925 - Funcionários

Rua Marília de Dirceu, 94 - Lourdes

Salada com croutons de pão de queijo

Instagram/Reprodução (foto: Salada com croutons de pão de queijo)

A Pão de Queijaria é famosa por seus pães de queijo recheados, mas também possui outras opções. Os croutons de pão de queijo foram uma iniciativa para evitar o desperdício no restaurante, mas já caíram nas graças da clientela. “A ideia partiu de formas criativas para usarmos os pães de queijo 'velhos', que por ventura seriam descartados,” conta Lucas Parizzi. Os pães de queijo são fatiados e fritos e usados para dar crocância na salada (R$ 12) e também em sobremesas.

@apaodequeijaria

R. Antônio de Albuquerque, 856 - Funcionários

Av. Álvares Cabral, 356 - Centro

Mercado Novo - R. Rio Grande do Sul, 481 - Centro

Coxinha de pão de queijo

Coxinha de Pão de Queijo (foto: Instagram/Reprodução)

A PDQueijinha, a coxinha de pão de queijo (R$ 19,90) da Braga Pão de Queijo combina duas paixões brasileiras, o pão de queijo e a coxinha. A massa é de pão de queijo e o recheio é de frango com catupiry. A porção acompanha um molho que pode ser o Ketchup Braga (Ketchup da casa com um toque de jabuticaba), o Barbecue de cachaça ou a maionese de limão.

@bragapdq

Esplanada Sul do Mineirão - Pampulha

Rua dos Aimorés, 2670 - Lourdes





Leia também: Como a receita de pão de queijo mudou a vida de uma padeira





Pizza de pão de queijo

Pizza de Pão de Queijo (foto: Instagram/Reprodução)

Diretamente de Patos de Minas, Rafaela Gontijo transformou sua paixão por pão de queijo em uma foodtech - startups que utilizam a tecnologia para inovar no segmento alimentício. Um dos maiores sucessos da empresa é a pizza de pão de queijo. A invenção da Nuu Alimentos possui sabores salgados e doces, como marguerita, linguicinha com alecrim, doce de leite e goiabada com queijo (a partir de R$ 19,90). A pizza é vendida congelada no site da empresa e em supermercados e pode ser feita na airfryer.

Sorvete de Pão de Queijo

Sorvete de Pão de Queijo (foto: Internet/Reprodução)

A ideia foi criada em dezembro de 2017 pela sorveteria Easy Ice em parceria com a rede de Verdemar para comemorar os 120 anos de Belo Horizonte. “O pão de queijo já assado é triturado em uma farinha que serve de base desse sorvete”, explicou a proprietária da sorveteria, Juliana Scucato. A sobremesa tem o sabor característico do salgado e pode ser apreciada como um lanche, acompanhada de um café, ou pode ser usada como complemento a outros produtos típicos da gastronomia de Minas Gerais: doce de leite e goiabada, por exemplo.

Pão de queijo com panc

Pão de Queijo com Panc (foto: Vila Agridoce/Reprodução)

O chef de cozinha belorizontino Michel Abras estuda as panc - plantas alimentícias não convencionais - e, a partir delas, desenvolveu uma receita única de pão de queijo. Os salgados são coloridos com as panc: o azul é desenvolvido com genipabu; verde com taioba; amarelo com ora-pro-nóbis e cúrcuma; roxo com hibisco; rosa com beterraba e hibisco, entre outros. “A proposta foi pegar um alimento que é nosso e provocar uma reflexão: por que não comer um pão de queijo delicioso com algumas nuances de sabores dessas panc?”, revela. A invenção é extremamente nutritiva, além de ser muito saborosa.

Bruschetta de pão de queijo

Bruschetta de pão de queijo (foto: Instagram/Reprodução)

A bruschetta mineira do Dorsé Bar tem como base o pão de queijo. A massa caseira é uma receita familiar do pai do chef Elmo Barra, que comanda a cozinha do estabelecimento. Além do queijo canastra e o polvilho, a receita também leva farinha de milho. O preparo consiste em esticar a massa e deixá-la bem fina antes de assar. Depois, a bruschetta é finalizada com o recheio e fica mais um tempinho de forno”, conta ele. o bar possui as opções queijo com gorgonzola, linguiça mineira e pernil desfiado (R$ 51).

Hambúrguer de pão de queijo

Hambúrguer de pão de queijo (foto: Instagram/Reprodução)

A hamburgueria Minas Culture, em Brumadinho, na Região Metropolitana de BH, inovou o jeito de comer pão de queijo. Em vez dos tradicionais pães brioche, os sanduíches são feitos dentro de um grande pão de queijo. O estabelecimento possui opções bovinas, suínas, frango (a partir de R$ 15). Também há opções doces, com doce de leite, nutella, goiabada e kitkat (R$ 13). A hamburgueria funciona apenas no delivery.

Contato: (31) 99591-1279

Peixe empanado na farinha de pão de queijo

Peixe empanado no pão de queijo (foto: Instagram/Reprodução)

No restaurante Omília, o pão de queijo é a base para a produção de uma farinha para empanar a posta de tilápia, servida com risoto de tomates confit e pesto de manjericão (R$ 69). “Eu trabalhava em uma lanchonete e lá sobravam muitos pães de queijo no fim do dia. Fui tentando desenvolver técnicas até chegar na farinha de pão de queijo. Hoje, nós produzimos esse pão de queijo, que é desidratado e processado, para fazer a farinha,” conta Gabriel Trillo, chef da casa. O prato já é um sucesso absoluto entre os frequentadores do restaurante.

@omiliarestaurante

Rua da Mata, 45 - Belvedere

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa