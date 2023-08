Como a receita de pão de queijo mudou a vida de uma padeira

687

Marilda Fajardo é dona de sua própria empresa há oito anos (foto: Das minnas/Divulgação) “Ganhar o concurso da Ana Maria Braga foi um divisor de águas na minha vida”, afirma a padeira e engenheira de alimentos Marilda Fajardo. A chef venceu o concurso de melhor pão de queijo do Brasil realizado pela apresentadora no ‘Mais você’, da Globo, em 2007 . Na época, Marilda já trabalhava na área de panificação, mas ser a vencedora da competição trouxe mais oportunidades.









Ela ainda conta que o pão de queijo campeão é 100% artesanal. “Nosso produto é rico em queijo e tem muitos ovos, muita margarina, então, assim, é um diferencial”, revela.





Porém, Marilda não é só consultora de pães de queijo. Há oito anos ela é dona do próprio negócio. “Por causa desse concurso, eu montei uma fábrica de pães de queijo, ela chama ‘Das minnas’ e fica em São José da Lapa. A gente produz não só o pão de queijo campeão, mas também outros itens, mas o nosso carro chefe é o pão de queijo campeão”, contou ao Estado de Minas.

O pão de queijo ganhador do programa é 100% artesanal (foto: Das minnas)





Marilda se prepara para abrir um café em São José da Lapa, na Grande BH. Na fachada, ela aparece ao lado da apresentadora global. A placa ainda tem a frase “Experimente o melhor pão de queijo do Brasil eleito pela Ana Maria Braga” para atrair os clientes.





O ‘Das minnas’ também faz delivery em São José da Lapa e em BH. Na capital, as entregas são feitas sob encomenda às segundas e quintas-feiras. O quilo do pão de queijo campeão custa R$ 35. Mas ela tem outras opções da iguaria no cardápio. O de três queijos, feito com parmesão, provolone e Canastra, sai a R$ 25, também no pacote de um quilo. Por último, o pão de queijo da lapa, que é feito com os três queijos e farinha de milho, que é vendido a R$ 42, de dois quilos.

‘Era só brincadeira’

Quando se inscreveu para participar do programa de Ana Maria Braga, Marilda não pensava que iria tão longe por conta da competição. “Foi um concurso que eu entrei brincando. Era um concurso que chamava ‘A minha é melhor que a sua’ e, como teve muitas inscrições de pão de queijo, eles fizeram um concurso dentro do outro. Eram 15 participantes do Brasil inteiro. E ali eu ganhei o primeiro lugar”, lembra.

Além da carreira, o concurso proporcionou diversas melhorias para a vida pessoal da padeira. “Foi uma coisa além do diferencial de vida, de melhoria, de tudo. Tem uma questão da autoestima pessoal que todo mundo quando se ganha um concurso tem esse favorecimento pessoal, mas foi profissionalmente de suma importância”, aponta.





A final foi transmitida no dia 17 de agosto de 2007. A data acabou se tornando o dia nacional do pão de queijo por causa do concurso. Ou seja, se não fossem Ana Maria Braga e Marilda, a comemoração não existiria. “Saber que o dia nacional do pão de queijo foi criado num dia que eu ganhei o concurso me dá muita alegria, eu sou uma padeira por concepção, na verdade, sou engenheiro de Alimentos, mas sou antes de ser engenheiro de alimentos, sou padeira amo essa profissão”, declara.