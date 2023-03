Bar em favela de BH faz sucesso com cardápio que vai de espetos a espumante

Um bar que funciona dentro da favela tem atraído a atenção de clientes de bolsos diversos - a imensa maioria de pessoas que não moram na comunidade. “Até gringo começou a vir aqui há umas semanas”, comemora Elias Lima, o gerente do Bar do Reis, boteco que fica no Aglomerado da Serra, na região Centro-Sul da capital.



Um bar que funciona dentro da favela tem atraído a atenção de clientes de bolsos diversos - a imensa maioria de pessoas que não moram na comunidade. “Até gringo começou a vir aqui há umas semanas”, comemora Elias Lima, o gerente do Bar do Reis, boteco que fica no Aglomerado da Serra, na região Centro-Sul da capital.





As paredes grafitadas do bar ocupam a atenção dos clientes, que adoram tirar fotografias do local (foto: Túlio Santos/EM)



O boca a boca que já chegou até em idiomas estrangeiros tem sido a melhor ferramenta de divulgação do bar, que mescla ambiente agradável decorado com grafites coloridos, espetos, porções, espumantes e drinques requintados.

Com apenas quatro meses de funcionamento, o boteco foi inaugurado no dia do jogo da Seleção Brasileira contra a Sérvia, pela Copa do Mundo. Jonathan dos Reis Rodrigues, morador do aglomerado desde que nasceu, decidiu arriscar-se e investir no local, inicialmente com a intenção de ganhar uma renda extra. “Primeiro eu fiz uma lojinha pra alugar e ganhar um dinheirinho extra, mas em seguida decidi montar o bar. Com essa ideia, quis fazer uma coisa legal dentro da comunidade e diferente do habitual.” conta o proprietário do bar.





A ideia colou e agradou um público de outras paisagens, que adoram o clima e a ambientação do local. O gerente explica que a imensa maioria dos clientes chega de bairros como Anchieta, Floresta e Sagrada Família. Eles vão em busca de petiscos como a porção de picanha com mandioca (R$ 89,90), que costuma chegar derretendo e acabou roubando a cena - o objetivo inicial do dono era que os espetos fossem protagonistas do cardápio.





Ainda na lista de itens que matam o apetite, a porção de camafeu (R$ 79,90; 8 unidades) e os dadinhos de tapioca (R$ 24,90) são outras opções. Para beber, a lista de opções é mais ampla e oferta pedidas refrescantes como o espumante brut Casa Perini, ao preço de R$ 139,90.





A onda de coquetéis refinados também está presente. A casa manda para a mesa drinques como o aperol do Rei (R$ 29,90), feito com aperol, prosecco, água com gás, fatia de laranja e gelo. Moscow mule (R$ 24,90) e negroni (R$ 29,90) completam a lista líquida do cardápio, além de cervejas e destilados.

PERIFERIA QUE INSPIRA

O barraco na favela que se transformou em um boteco caprichado é ambientado com plantas, iluminação agradável e grafites. “A decoração foi inspirada em coisas da minha vida, do meu convívio. Tirei um pouquinho daqui, dali. Quis falar também da comunidade, da cultura brasileira. Os desenhos contam uma história”, detalha Jonathan. Algumas ilustrações narram cenas de amor, outras denunciam o racismo.

Na diversidade de clientes que batem ponto no Bar do Reis, os casais têm dominado o espaço. Para o comerciante, as interpretações musicais e o ambiente tranquilo dão um toque especial aos encontros românticos, motivando os apaixonados. As atrações de música ao vivo, com voz e violão, acontecem nas noites de sexta, sábado e domingo.





O apoio da comunidade tem sido importante para o sucesso do bar. Ainda que a maioria da clientela não resida nos arredores, o dono do bar contou que teve o apoio dos vizinhos. Alguns inclusive autorizaram a pintura nos muros.





A comunidade também foi lembrada no momento da contratação da mão de obra que trabalha no local. Quase a totalidade dos funcionários moram no Aglomerado da Serra, segundo Jonathan. A fórmula já alcançou sucesso rapidamente, conforme celebrou o empresário. Segundo ele, o investimento foi “um pouquinho alto” para que o bar começasse a funcionar, mas a vida financeira da casa já está no azul. Os próximos passos que ocupam a cabeça de Jonathan envolvem ampliação do cardápio, com inclusão de refeições completas, entrega por delivery e uma agenda com rodas de pagode.









Endereço: Rua do Arauto, 307, São Lucas

Belo Horizonte - Telefone (31) 9 9164-1241