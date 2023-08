Conheça 10 restaurantes para você almoçar no Centro de BH

687

O Feijão, um dos restaurantes do Maletta, oferece um self-service sem balança nos dias úteis (foto: Reprodução/Redes Sociais/Feijão) Estado de Minas preparou uma lista de onde almoçar nessa região da cidade. O ritmo frenético do Centrão de Belo Horizonte pode dificultar a busca por bons restaurantes durante o horário de almoço. Para que você não perca oportunidades de conhecer restaurantes acessíveis, opreparou uma lista de onde almoçar nessa região da cidade.





Bar da Lora

O restaurante fica no Mercado Central. Sua comandante, Eliza Fonseca, é a primeira mulher a administrar um bar no local. Com o sucesso na gerência, o bar assumiu o apelido de Bar da Lora. O almoço de lá é servido em pratos feitos. Em todos os dias da semana, há arroz com feijão tropeiro, pernil, ovo, couve, torresmo (R$ 20) e o arroz com feijão, bife de frango, batata frita e salada (R$ 18). Às sextas, fins de semana e feriados os cardápios são variados.





Horário: de 11h às 15h, de seg a dom.

Endereço: Av. Augusto de Lima, 744 - Loja 115





Café Palhares





Um dos bares mais tradicionais de BH, o Café Palhares existe desde 1938, criado por João Ferreira. Foi vencedor das edições de 2009, 2020-2021 e 2022 do Comida di Buteco. O prato Kaol (R$ 29,90), ícone da gastronomia da cidade, é um prato feito que a casa vende desde a década de 1960. O nome vem de um acrônimo com “kachaça”, arroz, ovo e linguiça. A versão atual do prato não é mais acompanhada pela bebida, que era servida de presente em épocas frias, e é feita com arroz, farofa de feijão, torresmo pururuca, linguiça e ovo frito.





Funcionamento: Seg a qui de 8h às 17h; sex das 8h às 19h; sáb, de 8h às 16h.

Endereço: Rua dos Tupinambás, 638





Cantina do Lucas





Situada no Edifício Maletta, a cantina oferece um menu à la carte, com mais de 60 pratos fartos para compartilhar com acompanhantes ou degustação individual. Para quem ainda não almoçou no restaurante, a gerência indica o filé à parmegiana (R$ 123) com carne à milanesa, molho ao sugo, queijo, muçarela, palmito e purê ao forno, acompanhado de arroz (R$ 123).





Horário: dom a qui: 11h30 às 0h; sex e sáb: 11h30 às 2h.

Endereço: Av. Augusto de Lima, 233 - Loja 18/19

Chen Chang Kee Noodle House





O restaurante Chen Chan Kee Noodle House fica no terceiro andar do prédio, que fica no número 130, e é gerenciado por imigrantes chineses, servindo comidas tradicionais a preços bons. Seguindo costumes do país, os pratos são pensados para serem compartilhados e são bem em conta. A porção de carne de porco agridoce, um prato clássico da culinária chinesa sai por R$ 38 e o bifum, sopa de macarrão de arroz chinês, é encontrado a R$ 18.





Funcionamento: de seg a sáb das 11h às 15h

Endereço: Rua Curitiba, 130, terceiro andar









Cozinha Tupis





Uma das cozinhas mais criativas de Belo Horizonte, a Cozinha Tupis apresenta versões inovadoras com ingredientes tradicionais da culinária mineira. O prato feito da casa varia todo dia, mas sempre tem uma carne e guarnições à vontade, por R$ 36,90, com ingredientes frescos.





Horário: 11h30 às 15h

Endereço: Av. Olegário Maciel, 742 - Loja 2161, Mercado Novo





Feijão

Situado no Edifício Maletta, o Feijão tem um ambiente aberto, na sacada do prédio e com grafites e enfeites. O restaurante abre pela manhã e, na maioria dos dias, funciona até de noite. No almoço de segunda a sexta, é adotado o modelo de self-service sem balança, com uma carne (que varia entre R$ 17, para quem servir sem carne, a R$ 21,50, em dias com pratos especiais como a feijoada).





Funcionamento: seg e ter 11h às 14h30; de qua a sex, das 11h às 23h30; sáb, das 16h às 23h30.

Endereço: Rua da Bahia, 1148, no segundo andar.





Mineirinho





O restaurante é de origem simples e é justamente essa humildade a preços atrativos que acumula clientes fiéis. O local possui um balcão em formato de U, com pratos fartos, como feijão tropeiro com lombo e fritas como destaque, por R$ 21.





Funcionamento: das 11h às 3h.

Endereço: Rua Espírito Santo, 310









Riviera





O Riviera é um restaurante excêntrico, oferecendo pratos refinados em seu self-service com o kg a R$ 114,90. O cardápio disponível geralmente tem por volta de 30 tipos de salada e 25 pratos da culinária brasileira e mediterrânea, com tanta opção que um bom almoço é garantido.





Funcionamento: nos dias úteis, abre às 11h e fecha às 15h; sab, domingo e feriados abre 11h30 e fecha às 16h

Endereço: Rua Goiás, 286





Roça Grande

O Roça Grande trabalha com a cultura alimentar mineira e caipira, um almoço do dia, servindo no fogão, pensando também no consumo consciente da proteína. O cardápio é semanal, publicado todo domingo, feito com o que está disponível na parceria com fornecedores da agricultura familiar. O prato médio (de 560 a 600 gramas) custa R$ 28,90.





Funcionamento: de seg a sex, das 9h às 17h30; no sáb, das 9h às 16h

Endereço: Rua dos Timbiras, 1944





Síria Gourmet

Com uma aparência simples e com decorações temáticas, o restaurante oferece uma culinária árabe tradicional rodeada de bandeiras do países da região e registros fotográficos nas paredes. Para lanches, eles oferecem sanduíches, doces e salgados. Também há pratos feitos como o Mansaf de frango (R$24,90) arroz árabe com açafrão, frango, amêndoas, pão sirio, salada, e pode escolher duas pastas como acompanhamento.





Funcionamento: de seg a sex, das 10h30 às 19h30; sáb: 10h30 às 15h.

Endereço: Rua dos Goitacazes, 322