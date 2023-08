Drinques criativos: saiba onde encontrar em BH

687

O drinque 'Malandro é o pato' foi criado em 2018 e segue entre os mais pedido do bar (foto: Amadís Bar e Restaurante/Divulgação)

Belo Horizonte, como uma boa capital de bares e botecos, reúne diferentes opções de drinques criativos. Além da bebida em si, a apresentação é o grande destaque. Pato de plástico na banheira e bebida que remete à uma série da Netflix estão entre as opções da lista que o Estado de Minas preparou.



Amadís Bar e Restaurante

No Amadís, um drinque servido de cabeça para baixo desafia todas as leis da física (foto: Amadís Bar e Restaurante/Divulgação) Em Belo Horizonte desde 2018, o Amadís Bar e Restaurante vem se destacando pelos drinques diferenciados, inovadores e muito criativos. Entre as opções exóticas, há o “Malandro é o pato”.





O nome refere-se ao fato do pato “malandro” não ter contas para pagar, não sofrer pelo crush, não conseguir colocar uma aliança devido os dedos juntos e viver “de boa” em uma banheira com espumas de limão siciliano.





“Malandro é o pato”

Gim, limão, xarope de tangerina e espuma de limão siciliano





Outro drinque muito querido no estabelecimento é o "trAVESSO". Servida de cabeça pra baixo, a bebida desafia todas as leis da física com o slogan: “E de repente a vida te vira do avesso e você descobre que o avesso é o seu lado certo".





"TrAVESSO"

Vodca, frappé de maracujá, limão e xarope de melão

R$ 35

Endereço: Rua Vitório Marçola, 160, Anchieta / Avenida Fleming, 480, Ouro Preto

Bucaneiros Shots

Bar especializado em shots, o Bucaneiros tem opções que vão dos mais docinhos com chantili aos mais alcoólicos (foto: Bucaneiros Shots/Divulgação) Com 10 anos de história na capital mineira, o bar conta com um cardápio variado e com mais de 100 opções de shots. Ma, apesar da especialidade, o Bucaneiros também tem uma carta de drinques em constante atualização.





Entre os shots mais criativos e pedidos, está o “Sangue no Zóis”. Sua apresentação é a grande atração: um olho com sangue - o motivo do nome. Inicialmente, foi criado para o Halloween. Porém, teve tanto sucesso que foi incorporado ao cardápio em definitivo.





“Sangue no Zói”

Licor de pêssego, licor de kiwi, baileys, xarope de frutas vermelhas e um chiclete em forma de olho

R$ 10





Endereço: Rua Montes Claros, 738, Anchieta

Folks Pub Sertanejo Bar sertanejo, o Folks Pub mostra sua criatividade com o 'Drink na bota' (foto: Folks Pub/Divulgação ) Em um ambiente 100% sertanejo, o Folks Pub traz a proposta de calçar a bota, colocar o chapéu e cantar um modão. Embalado nesse cenário, um dos drinques mais pedidos de casa é o “Drink na bota”. Com uma apresentação divertida, a bebida chega dentro de uma bota country que chama a atenção. O drinque é doce e ganha o coração dos sertanejos.

“Drink na bota”

Vodca, tequila, suco de limão, cerveja e xarope de açúcar

R$ 99

Endereço: Avenida Professor Mário Werneck, 490, Buritis Contato: @folksbelohorizonte

Jângalito Drinkeria

Com apresentação fora dos padrões e sabores fantásticos, os drinques temáticos estão sendo cada vez mais procurados pelos belo-horizontinos. Além de garantir um bom close nas fotos para as redes sociais, as bebidas divertidas tornam o ambiente mais descontraído e o cardápio mais atraente para o bar.

Criação da Jangalito Drinkeria, o 'Ferolla' é defumado e servido em uma cúpula de vidro para manter a fumaça (foto: Bruno Werneck/Divulgação )





O bar está situado nos jardins da Casa Branca, em meio ao complexo de edificações que compõem a CASACOR. O drinque promete encantar os clientes por meio do sabor intenso e atemporal.





“Ferolla”

Uísque, bitter de jabuticaba e dashes de água, defumado com lenha de macieira e jabuticabeira

R$ 48





Endereço: Rua São Domingos do Prata, 630, Santo Antônio

The House Food & Fun

Inspirado na série Breaking Bad, o drinque W. White, da The House Food & Fun, é apresentado em um tubo de ensaio com uma seringa para finalizar (foto: The House Food & Fun/Divulgação ) Para os fãs de séries! Inspirado em "Breaking Bad", o restaurante criou uma bebida com boas referências ao seriado. O professor de química Walter White, protagonista do enredo, produzia uma droga em seu laboratório que tinha a cor azul. Da mesma forma que é a bebida.





Logo, o restaurante temático montou a W. White. A bebida é apresentada em um tubo de ensaio, como referência à química, e com uma seringa para finalizar.





"W. White"

Rum, limão thaiti, limão siciliano e curaçau blue

R$ 29

Endereço: Avenida do Contorno, 5727, Savassi

Tibú Bar Navegante

Os drinques divertidos do Tibú Bar Navegante transportam os clientes para a praia (foto: Tibú Bar Navegante/Divulgação ) O bar foi pensado e trabalhado como uma forma de homenagear a cultura dos povos caiçaras. Conta com uma carta de drinques divertidos, que tem como objetivo transportar os clientes por uma saudosa viagem para a praia e pelos momentos simples e inesquecíveis da vida.





Nesse clima, o drinque “História de Pescador” está entre os mais pedidos. Uma bebida tão boa que parece mentira. A cada vez que é feito, troca-se a cor, para que a pessoa fique na dúvida se é o mesmo pedido feito da última vez. Causa aquela sensação de dúvida, assim como uma boa história de pescador.





“História de Pescador”

Cajuína, gim, suco de limão thaiti e ginger ale

R$ 24





Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 1585, Funcionários

Contato: @tibubarbh





