Saiba onde tomar cerveja com amigos em BH por preços mais em conta

Cervejas são amplamente consumidas pelos mineiros, e, com o frio, os preços tendem a despencar, já que são menos pessoas saindo à noite e consumindo bebidas.









Confira a lista:

Koqueiros Bar

Av. Silviano Brandão, 1293, Sagrada Família, Belo Horizonte





O Koqueiros oferece Brahma, Skol e Devassa a preços relativamente baixos, a R$9,90. A Amstel e Bohemia custam R$ 12,90. A Heineken sai por R$16,90 no local.



Funcionamento: das 16h às 23h30 (fecha aos domingos e segundas)



Telefone: (31) 2510-7025

O Outro Bar

Rua coronel Juca Ferraz, 06, Santa Efigênia, Belo Horizonte





Dos estabelecimentos consultados pela reportagem, o Outro Bar oferece a Brahma mais barata, a R$ 7,50. A Spatten e a Original custam R$ 10. A Stella Artois sai a R$ 11 e a Heineken, a R$ 15.





Funcionamento: de terça a sexta-feira, das 16h às 0h; sábados, das 10h à meia-noite; domingos, das 10h às 18h. Fechado às segundas.





Telefone: (31) 99346-6769

Rei do Pastel I

Av. do Contorno, 5680 - Savassi, Belo Horizonte





A Brahma, no Rei do Pastel, é vendida por R$ 11. O destaque do estabelecimento vai para a Stella Artois, na mesma faixa de preço que a Original e a Spartan, por R$ 14.



Funcionamento: 24h (fecha aos domingos)



Telefone: (31) 3221-8678

Caixote Bar e Restaurante

R. Ivaí, 100, Cruzeiro, Belo Horizonte





No Caixote, a Brahma e a Antártica estão um pouco acima do restante da lista, a R$ 12, mas a Stella Artois está com o preço acessível de R$ 15. A Original custa R$ 14.



Funcionamento: 11h30 às 23h (fechado às segundas e terças)





(31) 3324-8588





Para bebibas em promoção de supermercados perto da sua região, há também o aplicativo Com Oferta, do Mercado Mineiro, onde os usuários compartilham ofertas entre si.

