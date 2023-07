Site elege as 25 melhores experiências culinárias do mundo em 2023

687

Na aula de culinária Khmer, em Siem Reap, Camboja, além de experimentar a comida local, o viajante também aprende receitas típicas e tem a oportunidade de caminhar pelo mercado local (foto: Reprodução/Jemima/Tripadvisor) O portal Tripadvisor listou, por meio de opiniões e avaliações de turistas no site, os 25 melhores destinos gastronômicos para turistas no mundo nos últimos 12 meses. Os estabelecimentos que conseguiram um lugar na lista recebem o prêmio ‘Traveller’s Choice’, escolha dos viajantes, em inglês.





Das 7.919 avaliações no site, o Food Walk recebeu 7.767 qualificações como excelente e apenas 4 como péssimo. O número de avaliações também é bem distante do segundo colocado, com 2.152 feedbacks totais.





Outras atrações curiosas da lista incluem o Chocolatarium Chocolate Tour em Edimburgo, no Reino Unido; uma aula de culinária Khmer, no Camboja; e um tour de boteco em Curitiba, Brasil.





No tour de chocolate, os visitantes podem tocar árvores e frutos de cacau, produzir seus próprios chocolates temáticos e vão até a sala de degustação, com mais de 30 variedades para experimentarem, incluindo chocolate Haggis, chocolate japonês, chocolate com pimenta e chocolate com gin. Também há opções veganas ou sem leite. Preço: 25,85 € por adulto, equivalente a R$ 135,34.





Na aula de culinária Khmer, em Siem Reap, Camboja, além de experimentar a comida local, o viajante também aprende receitas típicas e tem a oportunidade de caminhar pelo mercado local para encontrar ingredientes frescos para os pratos antes de ir para a casa que o recepciona. Preço: 24,70 € por adulto, equivalente a R$ 129,32.





O Tour de Boteco é um passeio pelos bares de Curitiba, a pé, por 3 bares. Petiscos são incluídos no pacote, com 7 variedades, e as bebidas são à parte. O tour começa às 17h15, nos sábados e tem 4 horas de duração. Preço: 29,69 € por adulto, equivalente a R$ 155,45.





Lista completa:

Reykjavik Food Walk – Islândia Excursão privada de comida de rua de moto/carro com estudantes locais – Vietnã Aula de culinária Khmer – Camboja Chocolatarium Chocolate Tour – Reino Unido Excursão gastronômica romana em Trastevere – Itália Sherpa Food Tour – Argentina Excursão gastronômica a pé por Little Havana em Miami – EUA Excursão de rastreamento de tapas de Barcelona – Espanha Jóias escondidas do antigo Hoi An – Vietnã Premier Bilbao Gourmet Food Tour – Espanha Tour gastronômico marroquino em Marrakech – Marrocos Ha Noi, tour gastronômico de rua – Vietnã Excursão noturna Pintxo-Tapas – Espanha Tesouros de Lisboa Food Tours – Portugal Tour gastronômico de Praga – República Checa Charleston não descoberto – EUA Experiência gastronômica em Bolonha – Itália De Austin: Hill Country BBQ & Wine Shuttle – EUA Excursões de café e chocolate e loja de presentes – EUA Bikes, Bites, and Brews – EUA Tour de Boteco – Brasil Marché Victor Hugo – França Excursão gastronômica em Lima – Peru Puerto Morelos Foodie Tour – México Gosto de Pitillal Food Tour – México