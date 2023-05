A extensa lista agrada a paladares variados, pois inclui lugares com comida japonesa, massas e petiscos, além dos tradicionais bares e botecos (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) Se bater aquela vontade de tomar um chope ou investir num jantar em plena segunda-feira, a missão em Belo Horizonte pode ser inglória, pois várias casas ficam fechadas no primeiro dia útil da semana. Para facilitar a sua vida, o Estado de Minas reuniu um guia com 35 bares e restaurantes da capital mineira que abrem na segundona.





A extensa lista agrada a paladares variados, pois inclui lugares com comida japonesa, massas e petiscos, além dos tradicionais bares e botecos . Vale a pena fazer a resenha do início de semana, conforme defende Marcos Proença, dono do famoso boteco Patorroco. “As pessoas querem contar do final de semana para os amigos, outros estão chegando de viagem”, sugere.





Confira a lista a seguir.

AA Wine Experience

Uma generosa adega com mais de 3,5 mil rótulos é destaque do restaurante situado no bairro de Lourdes. Da cozinha sai o arroz caldoso de frutos do mar com tentáculos de polvo e camarões grelhados no azeite de ervas, finalizado com picles de mostarda (R$ 89,90). Devido a quantidade de vinhos disponíveis a casa não possui uma carta, mas sommeliers podem ajudar o cliente a escolher a melhor opção para sua noite.

Rua Curitiba, 2102, Lourdes, (31) 2552-1740. Funcionamento: 18h às 23h30 (seg a qui); 18h às 0h (sex e sáb); fecha dom.





Anella

Na região da Pampulha, o restaurante italiano oferta pratos da cozinha napolitana feitos com massas frescas. A clássica lasanha à bolonhesa sai por R$ 83, enquanto o carbonara custa R$ 66. Para beber, a casa oferece vinhos como o San Telmo Malbec (R$ 110) e o Alamos/Mendoza (R$ 175).

Avenida Guilhermino de Oliveira, 325, Santa Amélia, (31) 3441-8748. Funcionamento: 12h às 15h e 18h às 23h (seg a qui); 12h às 15h e 18h às 00h (sex); 12 às 00h (sáb); 12h às 22h (dom).





Barolio

A movimentada Alameda da Serra ganha cada vez mais holofotes na cena gastronômica local. O nome do estabelecimento vem da junção das palavras ‘bar’ e ‘olio’ – azeite em italiano. A burrata della casa, acompanhada de focaccia (R$ 69,99) é um dos destaques do menu. Além de antepastos e pizzas, o bacalhau confitado acompanhado de puré de grão de bico e amêndoas laminadas (R$129,99) também frequenta o cardápio.

Alameda Oscar Niemeyer, 1033, loja 4, (Prédio Atlanta), Vila da Serra, (31) 3786-1359. Funcionamento: 12h às 23h (dom. a qui.). 12h às 0h (sex. e sáb.).

Bar do Pangaré

A clientela fiel ama o boteco, que é simples, mas oferta tira-gostos baratinhos. O torresmo de barriga é famoso e custa R$ 10 a porção. Uma das opções com melhor custo-benefício da região.

Rua Estrela Vespertina, 180, Bairro Estrela do Oriente. Funcionamento: 13h30 às 23h (seg, qua a sex); 9h às 22h (sáb); 9h às 16h (dom); não abre às terças.

Benvindo

Com uma decoração que remete aos clássicos bistrôs da região de Provence, na França, o Benvindo serve pratos como “Magret ao Cítrico" (R$ 114), que consiste em peito de pato selado com molho de frutas cítricas e risoto de mel. O salmão com fettuccine leva pesto de rúcula, manjericão e molho aioli (R$ 89).

R. Espírito Santo, 2488 - Lourdes. (31) 3327-3374. Funcionamento: 12h às 0h (seg a dom)









Berilo Cozinha & Drinks

A Savassi tem passado por um movimento recente de novas e animadas casas gastronômicas. O Berilo faz parte desse movimento. O ambiente mescla atrações musicais com a temática de jóias, bebidas sobre filmes e cardápio vasto. Para fomes maiores, a panhoca recheada com filé mignon e gorgonzola chega com 500 gramas e custa R$ 89,90. A casa cobra R$ 5 de couvert artístico.

Rua Fernandes Tourinho, 503, Savassi, (31) 2573-0093. Funcionamento: 11h às 22h30 (dom a qua); 11h às 23h30 (qui a sáb).

Boi Lourdes

A freguesia carnívora adora frequentar o bar, que reúne cortes como o carré de cordeiro, ancho, picanha argentina (R$ 260 o quilo; mínimo de 300g por pessoa ). É possível incrementar com guarnições, como arroz, feijão tropeiro, salada e batata frita.

Rua Curitiba, 2069, Lourdes, (31) 3292-4372. Funcionamento: 11h às 23h (seg a sex); 12h à 0h30 (sáb); 11h30 às 22h30 (dom).

Bolotas

O simpático Leo “Bolota” comanda o bar, que fica numa arejada esquina do bairro Serra. No Instagram, o dono conta vários ‘causos’. O tira-gosto chamado prexeca (R$ 10,90) consiste em um bolinho de carne. Vale ficar atento à programação musical do boteco, sempre animado.

Rua Capivari, 433, Serra; Rua Mármore, 397, Santa Tereza, (31) 98552-1011

Funcionamento: 11h às 22h (seg a sex); 11h às 21h (sáb); 11h às 19h30 (dom).





Bullguer

A casa consegue produzir um sanduíche de ótima qualidade sem esfolar o bolso da clientela. O double smash onion (R$ 35,00) leva pão com gergelim, burguer duplo com cebola chapeada e queijo, molho peter bullguer e alho frito.

Rua dos Guajajaras, 847, Lourdes, (31) 3243-8151.

Funcionamento: 11h às 22h30 (seg a qui); 11h30 às 2h30 (sex e sáb); 11h30 às 23h30 (dom)





Chic Tácio

Opção para os botequeiros, o bar no Concórdia é um dos mais tradicionais da capital. Cada dia o boteco serve um petisco. A receita das segundas-feiras é a porção de pé de porco (R$30), que serve até duas pessoas.

Rua Itamaracá, 25, Concórdia, (31) 99791-3390. Funcionamento: 15h39 às 21h56 (seg a sex); 10h47 às 16h53 (sáb).





Chopp da Fábrica

O endereço entrega comida mineira com tempero caprichado durante um dos horários mais ampliados da cidade. Quando poucas casas na cidade estiverem funcionando, é provável que o Chopp da Fábrica esteja aberto. As clássicas receitas da culinária mineira fazem sucesso e combinações curiosas chamam atenção, como a parmegiana de espaguete. O filé à parmegiana (R$ 53,90) e o mexido (R$ 39,90) também matam o apetite da freguesia.

Avenida Otacílio Negrão de Lima, 2733, Pampulha; Avenida do Contorno, 2736, Santa Efigênia, (31) 3241-1766. Funcionamento: 23h às 1h (dom a qui); 23h às 3h (sáb); 23h às 2h (sex).

O ambiente requintado harmoniza com os preparos de qualidade das carnes que saem da cozinha. A porção de 250 gramas do baby beef (miolo da alcatra) custa R$ 79. Como o restaurante funciona dentro do BH Shopping, a qualidade do serviço e o conforto das instalações são bons diferenciais.

Rodovia BR 356, 3049, BH Shopping, 4º piso, Belvedere, (31) 99762-6073. Funcionamento: 11h30 às 23h (todos os dias).

Da Villa

Na moda dos espaços gastronômicos que reúnem vários restaurantes no mesmo endereço, trata-se do mais recente em funcionamento na Savassi. O sushi de vieiras (R$ 165) feito no Zaiyu Cozinha Japonesa é uma das pedidas. Outras casas no local são o restaurante Marítimo, Patuscada Gastrobar, Jângalito Drinkeria e Bar da Villa.

Rua Levindo Lopes, 96, Funcionários, (31) 99845-7221. Funcionamento: 11h às 22h (dom e seg); 11h às 23h (ter e qua); 11 à 0h (qui a sáb).

Domenico

Se a fome bater com mais intensidade na noite de segunda-feira, o restaurante de massas é uma das boas opções em funcionamento no primeiro dia útil da semana. O linguine com frutos do mar custa R$ 85, enquanto o risoto ao creme de trufa negra sai a R$ 69.

Rua Cláudio Manoel, 583, Savassi, (31) 3565-8385. Funcionamento: 18h30 à 0h (dom a seg); também de 12h às 15h aos sábados e domingos.

Fátima Botequim

Apresentações musicais ocupam o palco deste bar musical, que exibe artistas com repertório vasto e de qualidade, em um couvert artístico de R$ 10. Entre os pratos, o torresmo de ripa, feito com costelinha pururuca, acompanhado por gengibre por melado, custa R$ 45,90. Na escalação de drinques, o popular “Quintal da Fátima” reúne gin, suco de maçã e limão, soda de gengibre, espuma de gengibre e é decorado com pimenta rosa (R$ 32,90).

Rua Ceará, 1548, Savassi, (31) 3282-2343. Funcionamento: 16h às 0h (seg a sáb); fecha dom.

Funtasy bar e jogos

Para quem curte bebericar e brincar com jogos de tabuleiro ao mesmo tempo. Nos dias de semana, a entrada é mais barata. O couvert lúdico de segunda a terça é R$ 15 por pessoa; R$ 20 de quarta a sexta, e R$ 30 aos sábados e domingos. O cardápio oferece o famoso excaliburger (R$ 45), além de petiscos a partir de R$ 8. A casa ainda possui uma loja física de jogos de tabuleiro e cultura geek.

Rua Tomé de Souza, 1145, Savassi. Funcionamento: 17h à 00h (seg a qui); 17h às 01h (sex); 15h às 01h (sáb); 15h às 22h (dom).

Glouton

Um dos melhores restaurantes de Minas Gerais, a casa do premiado chef Leo Paixão tem cozinha de alta performance. O lagostim com lardo e texturas de maçã e a rabada com nhoque de agrião e estragão são itens do extenso menu degustação (R$ 400 por pessoa). Para uma experiência mais rápida, é possível pedir pratos clássicos da casa, como a imperdível papada de porco com mil folhas de mandioca (R$ 135) ou a torta de chocolate com sal, pimenta e calda de caramelo (R$ 39).

Rua Bárbara Heliodora, 59, Lourdes, 3292-4237.

Funcionamento: 19h30 às 23h (seg a sáb); fecha dom.

Graffica Bar

O cruzamento entre a Rua da Bahia e a Avenida Augusto de Lima guarda o histórico Edifício Maletta, que entre bares e restaurantes abriga o Graffica Bar, com uma das melhores varandas da capital. Conhecido pelos hambúrgueres artesanais, a casa serve pratos como o “Adesivo”, hambúrguer preparado na churrasqueira, pão de brioche prime com gergelim, queijo cheddar, fatias de bacon artesanal, alface americana, tomate, cebola roxa, finalizado com maionese (R$ 42).

Avenida Augusto de Lima 233, sobrelojas 8 e 9, Centro, (31) 99833-8455. Funcionamento: 16h às 00h (seg a qui) e de 13h Às 00h (sáb).

Hokkaido

Outro japonês que consta na lista dos melhores da cidade, dentro do Ponteio Lar Shopping, no bairro Santa Lúcia, região Centro-Sul da capital. O cardápio vasto consegue combinar com capricho pratos frios e quentes, e ainda exibe opções como o teishoku que serve até três pessoas (R$ 256).

Ponteio Lar Shopping, BR 356, 2500, Santa Lúcia, (31) 3286-4020, 3286-4038 e 99201-2794. Funcionamento: 11h às 23h (seg a sáb); 12h à 22h (dom e feriados).

Kanpai

Um dos melhores restaurantes japoneses de Belo Horizonte, ganha destaque pelo uso de ingredientes frescos, excelência no atendimento e ainda investe em bons coquetéis. O saboroso combinado kanpai tem 20 peças e custa R$ 116,90. Aposte também na lista de drinques, que costumam ser surpreendentes.

Rua Pium-í, 1122, Cruzeiro; Rua Tomás Gonzaga, 388, Lourdes, (31) 3656-4621. Funcionamento: 18h às 23h (seg a qui); 18h às 00h30 (sex); 12h às 16h e 18h às 00h30 (sáb); 12h às 16h e 18h às 23h (dom).





Laicos

O badalado Laicos é conhecido por quem gosta de começar a semana com o pé na gandaia. Há quatro anos a casa toca o projeto “Segunda is My Weekend”, onde costuma oferecer promoções atraentes como o Chopão Krug, um copo de 500 ml por R$ 9,30. O bar também possui uma parceria com tatuadores que toda segunda oferecem flash tatto aos clientes em um espaço pocket nos fundos da casa. Quem ‘rabisca’ a pele ganha uma bebida de cortesia.

Rua Ceará, 1560, Savassi, (31) 98306-5348.

Funcionamento:

Savassi: 17h às 23h (seg); 17h às 00h (ter a qui); 17h às 1h (sex e sáb); Não abre aos domingos.

Sapucaí: 11h às 14h (seg); 11h às 14h e de 17h às 00h (ter a qui); 11h às 14h e de 17h às 1h (sex); 14h às 1h (sáb); Não abre aos domingos.









Mercado da Boca

Com cinco unidades, o local reúne vários estabelecimentos no mesmo local, levando praticidade à clientela. Carnes, massas, petiscos e coquetéis são servidos no local. O ceviche de tilápia sai a R$ 49,00. Para beber, a long neck da Stella Artois custa R$ 13,00. Rua Levindo Lopes, 124; Funcionários; Rua Silvianópolis, 464, Santa Tereza; Avenida Professor Mário Werneck, 1973, Buritis; Rua Alberto Cintra, 32, Cidade Nova; Avenida Miguel Perrela, 640, Castelo. Funcionamento: 11h30 às 00h (seg a sex); 11h30 às 22h (dom).

Mercearia do Lili

Em funcionamento desde 1949, o bar é bicampeão do Comida di Buteco, mas numa época em que o concurso ainda engatinhava. Regido pelo carismático Dércio ‘Lili’ Dias, o estabelecimento oferece costela de porco com fritas e mandioca por R$ 47,50.

Rua São João Evangelista, 676 - Santo Antônio, (31) 3293-3469. Funcionamento: 16h às 21h (seg e ter); 16h às 23h (qua a sex); 10h às 17h (sáb); fecha aos domingos.









Mi Corazon

Uma clientela jovem torna a casa como uma das mais disputadas da cidade, já que a programação musical é bastante animada. A unidade da Sapucaí rende uma bela vista da região central. O Me Gusta, prato composto de almôndegas de paleta e bacon ao molho de tomate e acompanhadas por pão custa R$ 35.

Rua Sapucaí, 511, Floresta; Rua Fernandes Tourinho, 515, Savassi, (31) 98897-7150. Funcionamento: 16h às 23h (seg); 15h às 23h (ter e dom); 15h às 1h (qua); 13h30 às 2h (qui); 16h às 3h (sex e sáb).

Moema

Na badalada Savassi, o novato Moema (inaugurado em dezembro de 2022) tem buscado seu destaque e já vive lotado. Para isso, o bar investe em drinques feitos com cachaça, como o autoral “Moema” (R$ 26,50) que leva lichia, tangerina e limão, além da tradicional branquinha. Entre os pratos, o paulistano Bolovo (R$ 35) rouba a cena.

Rua Sergipe, 1370, Savassi, (31) 3568-3555. Funcionamento: 11h às 01h (seg a seg).

Ninita

Outra casa liderada pelo chef Leo Paixão. Neste endereço, o cozinheiro faz uma culinária italiana em homenagem à sua avó, nome que batiza o restaurante. Como entrada, uma das possibilidades é pedir o espetinho de quiabo na brasa com lardo e balsâmico (R$ 31). O stinco de cordeiro com nhoque de mandioca e fonduta de queijos mineiros (R$125) é opção de prato principal, enquanto o cannoli de laranja com creme de mascarpone, sorbet de goiaba, mirtilo e goiaba (R$ 37) é uma das sobremesas.

Rua Bárbara Heliodora, 71, Lourdes, (31) 3292-4237. Funcionamento: 18h às 23h (seg); 12h às 17h e 18h às 23h (ter a sáb); 12h às 17h (dom).

Patorroco

A cozinha do boteco é caprichosa nos preparos e serve receitas saborosas e criativas, como o koninguiça (R$ 79), um canudinho que leva ragú de linguiça calabresa com mandioca e creme de gorgonzola. Não por acaso, o bicampeão do Comida di Buteco se tornou um dos bares mais tradicionais da capital mineira, e para animar a segunda-feira serve de cortesia um clássico ‘mexidão’ de arroz, feijão, ovo e carne.

Rua Turquesa, 875, Prado, (31) 3372-6293.

Funcionamento: 18h às 1h (seg a sex); 11h às 1h (sáb); Não abre aos domingos.

Ponto Savassi

A calçada do bar é disputada, já que a casa agrada o cliente que gosta de petiscos e cerveja gelada com preços atraentes. A carne de panela com mandioca sai por R$ 39,90. Os espetinhos vão de R$ 9 a R$ 15. Jogos de futebol costumam ser transmitidos nas TVs instaladas no local.

Rua Fernandes Tourinho, 105 - Savassi, (31) 3309-6477.

Funcionamento: 11h às 0h (dom a ter); 11h às 2h (quar a sáb).

Redentor

As segundas-feiras são agitadas na esquina entre as ruas Fernandes Tourinho e Sergipe, na Savassi. Conhecido pelo chope bem tirado, um dos melhores da capital, a casa recebe apresentações musicais que fazem o cliente começar a semana em alto astral. O chope tradicional sai a R$10,50. Já nos pratos o destaque fica com o bolinho de rabada cremosa empanado na farinha panko (R$ 48), com molho de aioli e manjericão. O couvert de R$ 7 é opcional.

Funcionamento: 11h à 1h (dom a seg).

Rex Bibendi

Os amantes de vinhos precisam conhecer a casa, especializada em tintos, brancos, laranjas e rosés. Para comer, o arroz de pato recebe ainda linguiça, ervilhas frescas, azeitona e nozes pecan (R$ 69). O vinho Barbara Eliodora Syrah 2021 custa R$ 284, enquanto o Primeira Estrada Syrah 2017 sai a R$ 142. Ambos são tintos feitos em Minas Gerais.

Rua Antônio de Albuquerque, 917, Funcionários, (31) 3227-3009 e (31) 98235-1845

Funcionamento: 17h às 23h (seg a sex); 12h às 23h (sáb); fecha dom.

Taste Vin

Um dos restaurantes mais disputados da cidade, o francês Taste Vin tem um menu com destaque para os imperdíveis suflês, como o “Mineiro” (R$ 110), feito de surubim defumado com queijo gruyére. Ou ainda a famosa “Soupe A L’Oignon” (R$ 47), uma sopa de cebola gratinada com gruyère e bacon. Além de uma carta de vinhos premiadíssima com mais de 800 rótulos, incluindo alguns exclusivos da casa na França, como o Château Andriet 2019 Bordeaux Supérieur (R$ 156)

Rua Curitiba, 2105, Lourdes, (31) 3292-5423. Funcionamento: 19h às 23h (seg e ter); 19h à 0h (qua a sex); 12h30 às 16h e 19h à 0h (sáb); fecha dom.

Tizé

Em uma das esquinas mais tradicionais do bairro de Lourdes, na Região Centro-Sul da capital, o Tizé Bar e Botequim serve o queijo coalho com mel e farofa de bacon (R$58). O chope Brahma ajuda a matar a sede e sai a R$ 11,90.

Rua Curitiba, 2205, Lourdes. Funcionamento: 17h às 0h (seg a qui); até 1h (sex); 12h à 1h (sáb); 12h às 22h30 (dom).

The House food & Fun

O moderninho “The House Food & Fun” aposta em uma decoração temática inspirada em filmes e séries populares, como Harry Potter e Friends. A casa de dois andares apresenta um cardápio variado, com aperitivos como o “Sesame Sticks” (R$ 26), que são palitos de massa folhada com gergelim preto e queijo parmesão. O blue cheese steak pasta” (R$ 61) é um prato que reúne penne ao molho cremoso de gorgonzola e tiras de filé bovino grelhados. A casa ainda oferece drinques autorais como o “Chez Sponge” (R$ 32), que leva blend de rum, abacaxi caramelizado, limão siciliano e bitter de jasmim.

Avenida do Contorno, 5727, Funcionários, (31) 98514-0576. Funcionamento: 18h às 23h (seg a qua); 18h às 00h (qui e sex); 13h às 23h30 (dom); 13h às 16h e 18h às 22h (dom).

Sakana

A clientela fiel costuma lotar o restaurante japonês, que mescla boas receitas com clima animado. Vale visitar a sobreloja, que recebe estúdio de tatuagem e exibe algumas obras de arte. Há dias em que o clima é quase de balada. O sashimi de vieira recebe limão-siciliano, raspas de gengibre, azeite e sal negro (R$ 75).

Avenida do Contorno, 7000, Lourdes, (31) 2515-0007. Funcionamento: 19h à 0h (dom. a qua); 19h à 1h (qui a sáb).

Xangô

Profissionais do setor gastronômico frequentam o bar da rua Sapucaí às segundas-feiras. Várias promoções são feitas especialmente para o dia, como o drinque bloody mary, que custa R$ 25.

Rua Sapucaí, 281, Floresta, (31) 99545-9052. Funcionamento: 18h às 00h (seg, qua e qui); 17h à 1h (sex); 12h à 1h (sáb); 12h às 23h (dom); fecha ter.

















Os preços checados com os estabelecimentos nos meses de março e abril.