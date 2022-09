Refrigerante que se orgulha de ser mineiro é produzido em São Paulo

Na lata do refrigerante Guarapan, consta a frase 'orgulho de ser mineiro', mas a bebida é produzida em Jundiaí (foto: Cola Cola/Reprodução / João Renato Faria)

O refrigerante de maçã produzido pela Coca-Cola nasceu em Minas Gerais. Nas embalagens do Guarapan isso fica claro: no rótulo, há a frase ‘orgulho de ser mineiro’. Mas os consumidores mais atentos notaram que, na lata da bebida, há uma informação contraditória. É que o refrigerante é produzido em Jundiaí, no interior de São Paulo.

A gerente de categorias da Coca-Cola FEMSA Brasil, Luciane Chimenti, esclareceu que o Guarapan, atualmente, é comercializado em duas embalagens: na lata de 220ml e na garrafa PET de dois litros. “Temporariamente, para aumento de produtividade, as embalagens em lata de 220ml de Guarapan estão sendo envasadas em Jundiaí (SP). A bebida em garrafas PET de 2 litros continua sendo produzida em Itabirito (MG)”, explicou.

“Guarapan é uma bebida regional criada em Minas Gerais na década de 1940. É vendida apenas no estado e é muito reconhecida pelos mineiros”, justificou a gerente sobre a mensagem na embalagem.

De acordo com a empresa, o Guarapan é comercializado apenas em Minas Gerais, com foco em Belo Horizonte e na região metropolitana. Dentro do estado, a bebida é a quinta marca de refrigerante em volume de vendas.

História do Guarapan

O Guarapan teria surgido por acaso, por meio de uma experiência não-autorizada feita por um técnico na linha de produção da fábrica da antiga Refrigerantes Minas Gerais (REMIL, hoje SPAL, pertencente à FEMSA) em Belo Horizonte. O funcionário teria combinado a mistura-base do Guaraná Taí com maçãs e outros componentes.

O empregado foi chamado pelo supervisor, que teria elogiado o novo sabor criado e se prontificado a adquirir sua patente. Pouco tempo depois, o Guarapan passou a ser produzido pela REMIL. Desde 2000, o refrigerante foi comprado pela Coca Cola, que manteve o sistema de produção da bebida.

A REMIL foi comprada pela Coca-Cola Femsa em 2008 por US$ 364,1 milhões, à época.Sediada em Belo Horizonte, a empresa chegou a vender 114 milhões de caixas de refrigerantes, água, bebidas leves e cervejas em 2007, com faturamento de R$700 milhões naquele ano.

O Estado de Minas tentou contato com um dos empresários responsáveis pela REMIL à epoca, mas não obteve resposta.

Outros refrigerantes mineirinhos

Mate Cola e Pon Chic são alguns refrigerantes nascidos no estado (foto: Gladyston Rodrigues/ EM)

Além do Guarapan, outros refrigerantes nasceram aqui no estado. Conheça alguns:



Mate couro:criado em 1947 em Belo Horizonte, o Mate couro surgiu com a famosa bebida a base de mate e chapéu de couro. Em seguida, foi criada a linha sabores, com os refrigerantes com guaraná, uva, cola, laranja e limão;

Del rey: muito popular no estado entre os anos 1990 e 2000, a fábrica de refrigerantes Del rey decretou falência em 2020, após escândalos de fraude fiscal. Nascida em Ribeirão das Neves, na região metropolitana, a marca chegou a colocar diversos sabores no mercado, como uva, tangerina, cola e guaraná. Agora, os empresários estudam voltar às atividades;

Guaraná mineiro: criado na década de 1960, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, o refrigerante adocicado conseguiu sucesso na região. Anos depois, a marca passou a produzir também os sabores limão e laranja;

Abacatinho: o refrigerante de Ubá, na Zona da Mata, é feito com a folha do abacateiro. Criada em 1946, a bebida tem um sabor diferente, que não lembra nada a fruta;

Pon chic: criado na década de 1940, em Divinópolis, no Centro-oeste de Minas, o Pon Chic é comercializado nos sabores guaraná, abacaxi e laranja;

Jota efe: a empresa Bebidas Jota efe foi criada em 1949, em Ouro Fino, no sudoeste do estado, e produz o refrigerante Grapette e os sucos Tampico, além do refrigerante homônimo à marca. O Jota efe é vendido nos sabores guaraná, limão, abacaxi, laranja, maçã, cola e uva;

Mantiqueira: criado em 1974, o refrigerante começou a ser produzido em um casamento, na cidade de Itamonte, no Sul de Minas. A bebida está disponível nos sabores cola, guaraná, abacaxi, laranja, uva e limão. A empresa também comercializa água mineral e xaropes de guaraná e groselha;

Mate Cola: criado em 1949, em Teófilo Otoni, no Nordeste de Minas, o refrigerante mistura folhas de erva mate, cola e chapéu de couro;