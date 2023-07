Dia da Pizza: confira as pizzarias mais bem avaliadas de BH e Minas Gerais

687

O Dia da Pizza surgiu no estado de São Paulo e se espalhou de maneira informal pelo país (foto: Olegário Pizzaria/Redes Sociais)

Todo dia é dia de pizza. No Brasil, contudo, o dia 10 de julho é dedicado especialmente para o prato. O Dia da Pizza foi instituído em 1985 pela Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo – o estado brasileiro que mais recebeu imigrantes italianos – após o sucesso de um concurso para eleger as melhores receitas de pizzas de mussarela e margherita, e a data se espalhou de maneira informal pelo país.





Em Minas Gerais, o amor por pizza não fica aquém. De acordo com o iFood, em 2022 foram registrados cerca de onze pedidos de pizzas a cada minuto no estado. Ao todo, mais de 6 milhões de pizzas foram adquiridas apenas pela plataforma no último ano.





Apesar da origem paulista, a data serve como a desculpa perfeita para aproveitar uma das opções de refeição mais querida dos mineiros. Já que o gosto por pizza esbarra em preferências pessoais, recorremos aos sites mais populares de avaliação do público para trazer um ranking das melhores pizzarias de Belo Horizonte e de Minas. Confira:





Melhores pizzarias de Belo Horizonte, segundo as avaliações do Tripadvisor:





Olegário Pátio - Bairro São Pedro Olegário Pizzaria - Bairro Lourdes Olegário Jardins, - Bairro Cidade Jardim Parada do Cardoso - Bairro Santa Tereza Domenico Pizzeria Trattoria - Bairro Savassi Marília Pizzeria - Bairro Lourdes Auguri Pizzaria e Forneria - Bairro Santa Tereza Donna Margherita Pizzaria Carandaí - Bairro Santa Efigênia La Vera Pizza Italiana - Bairro Carmo Pizzaria Verdemar - Bairro Sion





Melhores pizzarias de Minas Gerais, de acordo com as avaliações do iFood:





Chico Delivery - Muriaé Casa Da Pizza - Poços de Caldas Pacheco's Pizzaria - Belo Horizonte A Pizza Delivery - Juiz de Fora Pizzaria Sagrada Família - Belo Horizonte Cuca Libre Pizza Premium - Belo Horizonte Pizza House - Divinópolis Happy Pizza - Uberaba Pizzaria Forno D`italia - Ribeirão das Neves Pizza Anápolis - Belo Horizonte