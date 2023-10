Almoço executivo: Alternativa prática e rápida para restaurantes e clientes

687

Agnolotti com molho Alfredo e lascas de salmão e farofa crocante cítrica: o menu executivo do Dal Grano passeia pela Itália (foto: Ketley Barcelos/Divulgação)

Rapidez, comodidade, variedade e custo-benefício. Essas são algumas vantagens dos pratos executivos oferecidos por restaurantes no horário do almoço.

O menu executivo surgiu como uma alternativa para atender às necessidades de profissionais que buscam uma refeição rápida e completa durante o horário de trabalho. Hoje, essa opção se tornou também um atrativo para os restaurantes, que podem diversificar seu público, ao atender aqueles que não têm muito tempo disponível para almoçar.

“Apesar de sermos um restaurante de hotel, nosso desejo sempre foi atender os dois públicos: hóspedes e não-hóspedes. E o menu executivo foi criado exatamente com essa finalidade”, explica o chef Lucas Castro, do restaurante Del Grano, que fica dentro do Quality Hotel Pampulha.

Além da diversidade de público, o cardápio executivo do Dal Grano permite também uma verdadeira imersão culinária e cultural.

“Nosso menu é uma junção do regional brasileiro e italiano. Dessa forma, consigo fazer com que os hóspedes e clientes de fora se sintam inseridos na cultura mineira, ao mesmo tempo em que apreciam a cozinha clássica italiana”, destaca o chef responsável pela cozinha do restaurante na Região da Pampulha.

O menu completo têm preço fixo de R$ 69. Como entrada, os frequentadores do Del Grano podem apreciar especialidades de Lucas, como a salada fresca e o sorvete de manjericão.

Alguns dos atrativos do cardápio italiano são a polenta cremosa com queijo, molho de tomates frescos com ragu de ossobuco e ovo mole e o agnolotti recheado com queijo grana padano, envolvido com o clássico molho Alfredo, acompanhado de lascas de salmão e finalizado com farofinha crocante cítrica. Para finalizar, o chef sugere diariamente uma sobremesa, entre elas cannoli de massa de avelã com recheio cítrico e creme de pistache.

Pensando em oferecer um qualidade e custo-benefício, o chef Gabriel Trillo, do Omilía, incluiu no menu executivo o frango à parmegiana (foto: Omilía/Divulgação)

A possibilidade de pagar mais barato em refeições elaboradas faz com que a opção do almoço executivo ganhe cada vez mais adeptos.

No Omilía Restaurante, o almoço executivo surgiu como uma alternativa diária para aqueles que trabalham ou moram no Bairro Vila da Serra, em Nova Lima.

“O menu executivo do Omilía foi pensado para proporcionar para os clientes uma experiência gastronômica a um custo-benefício interessante para a região. Fica mais em conta do que o cardápio a la carte”, revela o chef Gabriel Trillo.

O menu executivo do Omilía tem um preço fixo de R$ 64 e funciona em três tempos: entrada, prato principal e sobremesa. O restaurante oferece opções como filé de frango à parmegiana e risoto de iscas de filé-mignon com parmesão, além de um prato fit, com peito de frango grelhado, arroz integral e ninho de legumes e sugestões diárias do chef Gabriel.

Os pratos do Belô Café, como o picadinho de filé com couve, ovo estalado, farofinha e banana grelhada, saem em até 30 minutos (foto: Victor Schwaner/Divulgação )

Praticidade

Uma das principais demandas de quem escolhe os menus executivos é a rapidez para conseguir encaixar o almoço no seu dia a dia corrido. Com isso, vem o desafio de manter os padrões de qualidade gastronômicos em um tempo reduzido, o que exige grande esforço da equipe de cozinha dos restaurantes.

A cafeteria Belô é conhecida por fazer um menu executivo completo (entrada, prato principal e sobremesa) em um tempo recorde: 30 minutos. Mas, para isso acontecer, foi necessário muito preparo.

“Nossos pratos não se encaixavam na rotina de quem almoça em restaurantes todos os dias durante o horário de trabalho. Como a Savassi é uma região bem comercial, veio a ideia dos executivos”, revela Juliana Castro, proprietária do Belô.

“Nós trabalhamos muito esse tempo de preparo. No início, erramos e os pratos demoravam a sair. Hoje, depois de muito treinamento com cronômetros, a cozinha já está alinhada e os pratos demoram em média de 20 a 30 minutos.”

O almoço completo no Belô tem opções para todos os públicos por R$ 55. De entrada, a cafeteria oferece salada de folhas com castanhas, coalhada seca e tomatinho e o pastelzinho de queijo minas com alho-poró. Entre os pratos principais, picadinho de filé com couve, ovo estalado, farofinha e banana grelhada e estrogonofe de frango com arroz branco e chips de batata. O falafel com coalhada seca, tabule e homus é uma opção vegetariana que, se o cliente pedir, também pode ser vegana.

Restaurante Dorse, na Rua Sapucai. Na foto, o prato executivo Steak de Ancho a Oswaldo Aranha. (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Para finalizar, você pode escolher entre o brigadeiro do dia e a salada de frutas com creme três leites.

Variedade

Além da agilidade na cozinha, os lugares que trabalham com pratos executivos têm outra preocupação: a tarefa de conseguir uma diversidade de pratos que agrade os clientes recorrentes.

Para montar seu cardápio, o Dorsé Bar fez uma curadoria minuciosa. “Escolhemos para o menu executivo aqueles pratos que tivessem um bom custo e benefícios para nós e para os clientes. Pratos atrativos e populares. Mas, além disso, têm que ser receitas que consigamos preparar com rapidez, sem perder a qualidade, pois o público executivo quer agilidade”, conta Elmo Barra, proprietário do local.

As opções de pratos no Dorsé permitem que o cliente, a cada dia, coma algo diferente, alternando entre carnes de boi, frango e peixe. O Steak à Osvaldo Aranha, bife de ancho ao alho com farofa de ovos e batata chips feita na casa, arroz e feijão (R$ 34,90), é uma das escolhas possíveis para os carnívoros, assim como o Arroz de Balieiro, arroz especial cozido no caldo de carne e lascas de maçã de peito bem cozidas com mandioca frita e crispy de couve (R$ 34,90).

Serviço de terça a sexta no Juveninha, o Sertão de Minas combina carne serenada, purê de banana-da-terra, mostarda refogada e arroz com alho-poró (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press )

Para quem prefere frango, sugere-se o estrogonofe de frango com batata chips caseira e arroz (R$ 34,90) e a Galinhada, arroz especial cozido no caldo de frango e lascas de sobrecoxa, acompanhado de farofa e finalizado com cheiro verde (R$ 29,90). A tilápia com purê de batata, abobrinha refogada finalizada com parmesão, arroz e feijão (R$ 34,90) está disponível no almoço na Rua Sapucaí para os fãs de peixe.

Além de se preocupar com a variedade de pratos, o Dorsé procura inovar nas entradinhas, que são servidas durante o almoço como cortesia. “O cliente chega ao restaurante e já recebe uma saladinha, um crostini ou um carpaccio. A gente vai variando as opções. Levamos muito em consideração o clima também. Por exemplo, no verão, servimos algo mais fresco. Já no inverno, um caldo”, explica Elmo.

O dia inteiro

A qualquer hora que você chega ao Juveninha, no Bairro Castelo, em dias de semana, consegue comer um dos seus conhecidos pratos executivos. O cardápio de lá representa a culinária mineira, com ingredientes tradicionais e tempero caseiro, que encantam e levam aconchego ao público da Região da Pampulha.

A maior parte das opções oferecidas são versões individuais dos pratos que já faziam sucesso no restaurante, que começou sua história como bar, em outro endereço.

“Nosso cardápio executivo foi escolhido baseado na procura dos nossos pratos. Foi pensado, também, na praticidade do dia a dia, tanto para a equipe quanto para o cliente”, revela o proprietário Edilson Lima.

Entre as opções disponíveis, dois destaques são a costelinha com arroz, feijão-tropeiro, mandioca e couve (R$ 37,90) e o Sertão de Minas, com carne serenada, purê de banana-da-terra, mostarda refogada e arroz com alho-poró (43,90). Além desses, o Juveninha oferece refeições caseiras como a linguiça aberta na chapa acompanhada de arroz, feijão-tropeiro e couve (R$ 32,90) e a carne de panela com arroz, feijão, couve e farofa de ovos (R$ 39,90).

Todos os pratos executivos estão disponíveis de segunda a sexta no restaurante. Às sextas-feiras, porém, a feijoada completa, com arroz, couve, farofa, vinagrete e laranja (R$ 37,90), é adicionada ao cardápio.

Do século passado

O conceito de almoço executivo começou com franceses e norte-americanos que reivindicaram a criação de uma refeição prática, em meados do século 20, durante o período pós-guerra. Com o aumento da urbanização e a crescente demanda por rapidez, alguns estabelecimentos perceberam uma oportunidade de oferecer um cardápio especial voltado para o público que não dispunha de muito tempo para almoçar.

Serviço

Dal Grano Restaurante e Pizzaria

Avenida Presidente Antônio Carlos, 7456, Pampulha

De segunda a sexta (exceto feriados), das 12h às 15h

(31) 3505-9240 @dal_grano

Omilía Restaurante

Alameda do Morro, 72 – loja 01, Vila da Serra, Nova Lima

De terça a sexta (exceto feriados), das 11h30 às 15h

(31) 3541-0115 @omiliarestaurante

Belô Café

Rua Sergipe, 1329, Savassi

De segunda a sexta (exceto feriados), o dia inteiro

(31) 99599-1329 @belocafeteriabh

Juveninha Bar e Restaurante

Rua Castelo de Lisboa, 561, Castelo

De terça a sexta (exceto feriados), o dia inteiro

(31) 3477-6070 @juveninharestaurante

Dorsé Bar e Restaurante

Rua Sapucaí, 271, Floresta

De terça a sexta (exceto feriados), das 11h30 às 15h

(31) 3327-8516 @dorsebar

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino