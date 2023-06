Onde comer no Castelo? Listamos estabelecimentos que você tem que conhecer

687

Espaço com foco em churrasco texano, serve carnes defumadas e assadas na lenha (foto: Cervejaria Fillys/Reprodução)

Valorizado por ser próximo à Lagoa de Pampulha, um dos principais cartões-postais da capital mineira, o bairro conta com antigos e novos espaços gastronômicos que movimentam as ruas.



O Estado de Minas selecionou 12 estabelecimentos, entre bares, restaurantes, pizzaria e confeitaria, que você não pode deixar de conhecer. Confira a lista abaixo!

Bar do Juveninha

Picanha suculenta com queijo, feijoada com samba aos domingos e estufa com tira-gostos compõem algumas das opções gastronômicas do Bairro Castelo, localizado na Região de Pampulha, em Belo Horizonte. Com novas propostas e opções, a região vem ganhando a atenção dos belo-horizontinos que gostam de gastronomia, boas bebidas e espaços legais.

Porções com carne são destaque no tradicional Bar do Juveninha (foto: Sou BH/Reprodução)





No cardápio, há diferentes opções: porções de peixes, como a de tilápia com cebola empanada, e de carnes, como o contrafilé com fritas e o fígado com cebola e jiló. Outro destaque da casa são as batatas fritas caseiras.





Endereço: Rua Castelo da Beira, 262

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 11h à 1h

Carmnella Pizza & Pasta

Para o bom mineiro “todo dia é dia”, não é? Esse é o clima do Bar do Juveninha, que fica lotado de segunda a sábado. Devido ao atendimento de primeira e excelente qualidade das porções, o estabelecimento segue no mesmo endereço há 15 anos com diversos clientes fidelizados.

No Carmnella Pizza & Pasta, a tradicional pizza italiana ganha sabores criativos e inovadores (foto: Carmnella Pizza & Pasta/Reprodução)





Além da massa caseira, um diferencial da pizzaria são os sabores únicos e criativos disponíveis no cardápio, como: Parma com jabuticaba (molho de tomate, muçarela de búfala, parma italiano, grana padano e geleia de jabuticaba) e a Cornbacon (molho de tomate, muçarela, milho, bacon artesanal e barbecue de goiabada mineira).





Endereço: Avenida Altamiro Avelino Soares, 655

Horário de funcionamento: terça a domingo, das 18h à 23h30

Cervejaria Fillys

A Cervejaria Fillys se destaca pelo churrasco texano e 23 torneiras de chope (foto: Cervejaria Fillys/Reprodução) Para quem procura um lugar com muitas opções de bebidas, este bar no estilo americano é uma boa escolha! Há no cardápio do estabelecimento opções de vinhos, cervejas artesanais, espumantes, destilado, drink e 23 torneiras de chope.





Para comer, o foco é o churrasco texano, ou seja, carnes defumadas e assadas na lenha por longas horas, garantindo um sabor incrível. Há também opções de aperitivos, acompanhamentos e comida para crianças. Todos os pratos do bar são servidos com o tradicional molho barbecue da casa.





Endereço: Rua Castelo de Lisboa, 410

Horário de funcionamento:

Quarta a sexta, das 18h à 00h

Sábado, das 12h às 00h30

Domingo, das 12h às 18h

Churras

Dois em um: loja física e virtual de churrasqueiras e bar aos finais de semana (foto: Churras/Reprodução) Novo no bairro, o espaço chega com uma proposta diferenciada para os amantes do churrasco tradicional. O estabelecimento funciona como loja física e virtual de churrasqueiras e bar aos finais de semana.





O ambiente amplo, bem decorado e com música ao vivo se torna ideal para reunir com a família e os amigos. Os pedidos são feitos pelo aplicativo exclusivo, onde o cliente escolhe o corte e o ponto da carne (picanha, denver, ancho, chorizo, fraldinha e muito mais), acompanha todo o processo até chegar à mesa e realiza o pagamento pelo próprio aplicativo.





Endereço: Avenida Miguel Perrela, 130

Horário de funcionamento: sexta: noite; sábado: tarde; domingo: almoço

Deck Boi Na Brasa

A Picanha Suculenta do Deck Boi Na Brasa é servida com quatro acompanhamentos (foto: Deck Boi Na Brasa/Reprodução) Bar e restaurante grill, o espaço atende todos os públicos e possui um ótimo espaço para confraternizações e encontros familiares. Carnes na brasa e petiscos, acompanhados por cervejas geladas são a base do cardápio do estabelecimento.





O prato principal de casa é a Picanha suculenta. O cliente pede a carne na gramatura e no ponto que desejar, a partir de 300g, seguidos por mais quatro acompanhamentos (fritas, cebola, feijão tropeiro com ovo e salada).





Endereço: Rua Desembargador José Satyro, 302

Horário de funcionamento:

Terça a quinta: 16h às 23h45

Sexta e sábado: 11h às 00h

Domingo: 11h às 22h

Espeto do Manoel

O Espeto do Manoel funciona como restaurante e bar (foto: Espeto do Manoel/Reprodução) Dois em um, bar e restaurante. Com espaço ao ar livre, o local é ideal para ir em família, confraternizações e happy hours. Durante o dia, é servido o tradicional self-service, com muitas opções de frios e pratos quentes.





No período da noite, o espaço funciona como bar, com destaque para a cerveja que é servida sempre bem gelada. No cardápio, há opções de espetos, peixes e porções. O pedido mais desejado da casa é o combo Manoel (dois espetos de picanha, arroz, tropeiro, fritas e vinagrete), que serve duas pessoas.





Endereço: Avenida Presidente Tancredo Neves, 4273

Horário de funcionamento:

Segunda a sexta, das 11h às 15h - 17h às 00h

Sábado e domingo, das 11h às 00h

Mineiros Beer

Às quintas, acontece a famosa Cozinha Show com chefs renomados no Mineiros Beer (foto: Mineiros Beer/Reprodução) Procura por comida mineira num ambiente elegante e rústico? Achou! O bar e restaurante possui um cardápio variado, com diferentes opções de carnes grelhadas, frutos do mar, massas, churrasco, saladas e drinques diversos.





O espaço realiza Cozinha Show duas vezes por mês, sempre às quintas-feiras, com chefs renomados. O pedido carro-chefe é o Porquim de Minas (copa lombo suíno ao molho de ervas finas, acompanhado de batatas rústicas e farofa mineira), prato que participou do concurso Comida di Buteco 2023.





Endereço: Rua Romualdo Lopes Cançado, 399

Horário de funcionamento:

Terça a sábado, das 11h às 15h - 18h às 00h

Domingo a segunda, das 11h às 15h

Ôjorge

Uma das sugestões do Ôjorge é a picanha com mandioca na manteiga de garrafa e queijo (foto: Ôjorge/Reprodução) Rodízio de carnes, drinques especiais e música ao vivo? Tudo isso e muito mais compõem o cardápio do estabelecimento durante a noite, que também trabalha com self-service durante o dia para almoço.





Famoso nas redes sociais, o restaurante conta com pratos a la carte, porções, drinques e cerveja gelada. Os pratos são caprichados e as apresentações nobres chamam a atenção dos clientes. Entre eles, o Girassol com picanha (500g de picanha com mandioca na manteiga de garrafa e queijo).





Endereço: Rua Romualdo Lopes Cançado, 330





Horário de funcionamento:

Terça a sexta, das 18h às 00h

Sábado, das 12h às 00h

Domingo, das 12h às 17h





Saruê

O bolinho de torresmo do Saruê é acompanhado ao molho verde da casa (foto: Saruê Castelo/Reprodução) Espaço arejado, pet friendly, clima divertido e feijoada aos domingos com samba dão o charme do bar. O lugar conta com petiscos, pratos diversos, mais de 10 torneiras de cervejas artesanais e drinques elaborados. O atendimento é no esquema pague e pegue.





Entre os pedidos mais vendidos da casa, está o bolinho de torresmo, crocante da barriga do porco acompanhado pelo molho verde da casa, que tem certa refrescância devido à hortelã utilizada no preparo. Outra boa pedida é a asa de frango recheada de bacon e acompanhada de uma geleia de pimenta artesanal da casa.





Endereço: Avenida Altamiro Avelino Soares, 1257





Horário de funcionamento:

Quarta a Sexta, das 18h às 00h

Sábado, das 14h às 00h

Domingo, das 12h às 20h





Sô Pedro Bar

O Sô Pedro Bar leva para o Bairro Castelo uma estufa com petiscos (foto: Sô Pedro Bar/Reprodução) A mais nova estufa do bairro chega junto ao novo bar. Com o objetivo de alegrar o bom mineiro que gosta de beber uma ‘cervejinha’ e comer um tira-gosto no boteco, o novo estabelecimento traz um cardápio com muitas opções e sabores.





Almôndega recheada, moela, pé de porco, pescoço de peru, joelho de porco, salsicha no molho, carne cozinha e muito mais fazem parte da estufa do bar. Há também opção de almoço, como: prato executivo (arroz, feijão, salada, purê ou batata e o bife a ser escolhido de porco, boi ou frango) ou o prato do dia.





Endereço: Avenida Altamiro Avelino Soares, 426

Horário de funcionamento:

Segunda a Sábado, das 11h às 00h

Domingo, das 11h às 19h





Taberna Livorno

O restaurante Taberna Livorno tem uma adega com mais de 60 rótulos, organizados por nacionalidade (foto: Taberna Livorno/Reprodução) Que tal jantar na Itália sem sair de BH? O estabelecimento é uma boa opção para quem gosta de vinhos, gastronomia e música boa! Dividido em dois ambientes, tem o salão principal, onde há uma belíssima adega com mais de 60 rótulos do velho e do novo mundo, organizados por nacionalidade, e o bistrô, charmoso e romântico, perfeito para receber casais.





Para comer, o cardápio conta com massas, risotos, carnes nobres, aves, peixes e frutos do mar. O destaque vai para o menu do chef: Nhoque Positano (nhoque de batata com camarões, cubos de abobrinha italiana e tomatinhos).





Endereço: Avenida Presidente Tancredo Neves, 2309





Horário de funcionamento:

Terça a quinta, das 19h às 23h

Sexta e sábado, das 19h às 00h





American Day

American Day: lugar ideal para experimentar os mais variados sabores de donuts (foto: American Day/Reprodução) Um docinho tem sempre o seu lugar, não é mesmo? Mesmo os gringos! Para os amantes de donuts e cookies, chegou ao bairro uma loja colorida e divertida da American Day Donuts & Cookies.





Entre os sabores, há opções para os mais conservadores, como o Chocolatudo (massa de donut americana coberta com chocolate belga ao leite e fios de chocolate belga branco). Para os aventureiros, o Frutas Vermelhas (massa de donut americana coberto com chocolate branco e recheio cremoso de frutas vermelhas).





Endereço: Avenida Miguel Perrela, 580





Horário de funcionamento:

Segunda a domingo, das 12h às 20h30





*estagiária sob supervisão

É fã de pizza e quer sair dos tradicionais sabores? Neste charmoso estabelecimento, você encontra a autêntica pizza italiana, preparada e temperada pelo chef Marcus Vinicius.