Salame mineiro conquista prêmio de melhor do Brasil

687

O salame mineiro eleito o melhor do Brasil é temperado com sal, alho, pimenta-do-reino e vinho branco (foto: Beira Mato/Divulgação)

Saboroso e delicado. É assim que a produtora mineira Mariana Ribeiro Teixeira descreve o salame que produz na sua fazenda em Formiga, no Centro-Oeste do estado, a partir de porcos caipiras criados no local. Muita gente concorda com a descrição. Não por acaso, seu embutido foi premiado como o melhor do Brasil no II Prêmio Brasil Artesanal 2023 – Charcutaria, promovido pela Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).





A charcutaria Beira Mato fica na roça dos avós maternos de Mariana, lugar onde ela nasceu, cresceu e se apaixonou por defumados. Com a ajuda do irmão, Felipe Ribeiro Teixeira, formado em medicina veterinária, eles criam e cuidam dos porcos caipiras, que são a base de todos os produtos da loja, que vão desde bacon até caldo de porco.





Ao iniciar com o estabelecimento e identificar a vontade de fazer embutidos, Mariana começou a estudar bastante e a colocar as mãos na massa – ou melhor, na carne. “Os primeiros salames que fiz na vida foram à base das receitas que vi nos muitos livros que estudo. A partir de então, comecei a entender qual é a porcentagem de sal correta, os melhores ingredientes para tempero até chegar ao salame de hoje. Algo saboroso e delicado, que, particularmente, gosto muito”, disse ela.

O salame produzido pela charcutaria Beira Mato, eleito o melhor do Brasil, é composto por pedaços frescos de porco caipira, sal, alho, dextrose (que serve de alimento para as bactérias na fermentação), sal de cura, pimenta-do-reino e vinho branco. Além de ser fermentado e maturado por pelo menos dois meses.





Atualmente, o salame é vendido diretamente em Formiga, enviado para alguns estados do Brasil e também é encontrado em empórios de parceiros em Belo Horizonte (Roça Grande, Néctar do Cerrado e De-lá), Tiradentes e São Paulo.





Mariana decidiu enviar os seus salames para o concurso após o aviso de um fiscal de Vigilância Sanitária, que inspecionava a higiene do local. Ao perceber que se encaixava em todos os requisitos, Mariana correu e fez sua inscrição, ainda em março.



Mariana Ribeiro Teixeira foi até Brasília receber o prêmio da CNA (foto: CNA/Reprodução)

"Na primeira etapa, tivemos que enviar amostras do nosso salame, que foram avaliadas por um júri técnico. Em seguida, eles selecionaram sete salames, que ficaram expostos na AgriShow, onde 250 pessoas passaram pela feira, experimentaram e avaliaram o seu favorito. Ponto bônus era dado para quem criava o próprio porco, como é o nosso caso”, contou a campeã. "Na primeira etapa, tivemos que enviar amostras do nosso salame, que foram avaliadas por um júri técnico. Em seguida, eles selecionaram sete salames, que ficaram expostos na AgriShow, onde 250 pessoas passaram pela feira, experimentaram e avaliaram o seu favorito. Ponto bônus era dado para quem criava o próprio porco, como é o nosso caso”, contou a campeã.





Agora, Mariana espera que o prêmio ajude nas vendas e a consolidar sua produção. “Ainda não digeri isso, de ter vencido o prêmio, mas acredito que vai impactar diretamente em nossas vendas, além de consolidar a imagem e a visibilidade dos nossos salames nos empórios de todo o país”.





As peças podem ser adquiridas no Instagram da Beira Mato ( @beiramato_ ).

O concurso

Iniciativa do Programa Nacional de Alimentos Artesanais e Tradicionais da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), em parceria com a Academia da Charcutaria, o concurso teve como objetivo reconhecer o trabalho dos produtores artesanais brasileiros.





O anúncio do vencedor foi feito no dia 25 de maio, em Brasília, em uma grande cerimônia, que contou com a presença de presidentes das federações estaduais de agricultura e pecuária, diretores do Sistema CNA/Senar e autoridades convidadas.



Os sete finalistas do II Prêmio Brasil Artesanal 2023 - Charcutaria (foto: CNA/Reprodução)



Os três primeiros colocados receberam prêmios em dinheiro e o selo de participação no Prêmio CNA Brasil Artesanal. Outro salame mineiro, da Charcutaria da Serra, em Jaboticatubas, ficou em quinto lugar. Todos os sete finalistas ganharam um certificado dos organizadores.





O concurso contou com inscrições e participações de oito estados: Bahia, Tocantins, Rondônia, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina e mais de 100 inscrições.

Os sete finalistas

1º lugar: Salames Beira Mato - Produtora Mariana Ribeiro Teixeira - Formiga (MG)

2º lugar: Salames Zampa Grigia - Produtor Vitor Antônio Gedoz - Carlos Barbosa (RS)

3º lugar: Salames Caravaggio - Produtor Ediney Neis - Catanduvas (PR)

4º lugar: Salames da Quinta - Produtor Rafael Brognoli Recco - Campos Novos (SC)

5º lugar: Salames Charcutaria da Serra - Produtor Gesner Belisário - Jaboticatubas (MG)

6º lugar: Salames Mewius - Produtor Marcos Henrique Mewius - Picada Café (RS)

7º lugar: Salames Pontel - Produtor Anderson Venturin Pontel - Barreiras (BA)





*estagiária sob supervisão