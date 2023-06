Nelsa Trombino: 4 receitas que marcaram a culinária mineira

687

O tempero de fogão à lenha e os doces caprichados de Dona Nelsa ganharam o coração dos belo-horizontinos (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Quatro dias após a morte da fundadora do tradicional Restaurante Xapuri, Nelsa Trombino, aos 84 anos, o telefone do estabelecimento não para de tocar e a procura pelo espaço só cresce.

"Recebemos muitas ligações e pedidos de amigos e clientes do nosso restaurante. Iremos fazer nossa festa junina, no dia 24 de junho, e muitas pessoas resolveram comprar ingressos por agora para prestar homenagem a ela”, fala o supervisor de atendimento, Diogo Henrique.





O restaurante segue funcionando a todo vapor e Diego conta que todos os colaboradores entendem que estão na missão de continuar o exemplo da cozinheira, trabalhando em prol de tudo que ela deixou, construiu, ensinou e sonhou.

Dona Nelsa Trombino fundou o Xapuri em 1987 e, desde então, construiu seu legado nos bons anos à frente da cozinha, com a missão de preparar pratos autorais e saborosos da tradicional comida mineira.





Com o tempo, o tempero de fogão à lenha e os doces caprichados de Nelsa ganharam o coração dos belorizontinos e logo o restaurante, que fica na região de Pampulha, em BH, se tornou referência de comida mineira em todo o país.





Relembre os principais pratos criados por dona Nelsa Trombino que ainda seguem no cardápio do restaurante e aprenda a receita do Frango Preguento do Bento.

Arroz Preguento

Arroz Preguento: prato cheio de história, tradição e afeto (foto: Restaurante Xapuri/Reprodução)



Espécie de releitura do clássico frango com quiabo, a receita leva coxa e contra coxa desossadas, refogadas no caldo bem reduzido do próprio frango. O preguento do arroz vem do colágeno do frango, que é liberado nesse cozimento. Em vez de ser refogado, como no preparo tradicional, o quiabo entra aqui grelhado. Completam o prato cogumelos paris frescos puxados na manteiga e saladinha de tomate.

Costelinha da Sinhá

Costelinha da Sinhá: tradicional comida mineira feita de forma caprichosa e afetuosa (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)



Esta é uma receita que grita Minas Gerais. Afinal, tem coisa mais mineira do que mandioca, costelinha e couve? Aqui a folha é cortada bem fininha e chega à mesa em uma panelinha separada. Já o corte de porco usa a técnica pinga e frita, enquanto a mandioca é frita por imersão, todos acompanhados de arroz. Em tempo: o sinhá que batiza a receita era um dos apelidos de Dona Nelsa.

Lombo Assado na Panela

Lombo Assado na Panela: prato com gosto de roça, família e memórias (foto: Restaurante Xapuri/Reprodução)



Uma pedida que tem cara e sabor de almoço de domingo na casa da avó. Com uma apresentação charmosa e bem caseira, o prato chega ao cliente em uma panelinha de ferro. A comida feita sob fogão à lenha conta com pedaços de lombo cortado em tiras bem finas. As batatas que acompanham o prato são inteiras e douradas. Tutu e couve chegam juntos para completar o almoço.

Frango Preguento do Bento

Frango preguento do Bento: comida bem caseira e cheia de cultura. (foto: Francisco Dumont/Divulgação)

Carro-chefe do restaurante, o famoso frango preguento é uma homenagem ao tio do pai de Flávio Trombino, filho de Dona Nelsa, que era o cozinheiro da pescaria em família. O prato ganhou o coração dos clientes por trazer a raiz de comida mineira: arroz, feijão, quiabo, angu, chuchu e couve. Confira abaixo como fazer.

Ingredientes

1 frango caipira inteiro; 1 litro de banha de porco; 3 cebolas brancas grandes fatiadas em rodelas; tempero caseiro (sal, cebola e alho); cheiro verde a gosto



Modo de fazer

Corte o frango inteiro no rumo das articulações. Tempere a carne a gosto. Reserve os miúdos. Em uma panela, adicione a banha de porco para fritar em imersão. Espere a banha derreter e coloque os pedaços do frango com cuidado (peito, sobrecoxa, asa, pescoço). Deixe a carne dourar. Assim que estiver bem dourada, escorra a gordura. Adicione os miúdos (fígado, coração, moela, pé) e as cebolas fatiadas. Deixe fritar até criar uma crosta no fundo da panela. Inicie o pinga e frita, ou seja, regue a carne com pequena quantidade de água quando o fundo da panela estiver secando. Repita isso por diversas vezes, até que a cebola e o caldo estejam dourados. Insira água fervente até cobrir todo o frango. Deixe reduzir o líquido pela metade e inclua uma colher de banha de porco. O colágeno que sai das articulações deixa o caldo com um aspecto viscoso, levemente pegajoso, daí o nome preguento. Todo o processo leva em torno de 40 minutos. Acrescente cheiro-verde

picadinho e sirva na própria panela.

*estagiária sob supervisão