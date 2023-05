10 coxinhas imperdíveis para comer em BH

687

Coxinha de recheios variados, como a de rabada, fazem sucesso entre os clientes (foto: Reprodução/ Redes Sociais - Restaurante Omilía)



Em 18 de maio é comemorado o Dia da coxinha, em homenagem ao salgado que é tão querido no Brasil. Nesta data, enquanto os internautas debatem o jeito correto de comer coxinha, se é começando 'por cima' ou ' por baixo', separamos 10 coxinhas diferentes e imperdíveis para comer em Belo Horizonte.

Hoje é o dia da coxinha! Me diz aí.. Aonde vc dá a primeira mordida? Na parte mais gordinha, ou na parte mais fininha? pic.twitter.com/9XwLq0RFDW %u2014 %uD835%uDE48%u0434%u044F%u0AEEoS%uD83C%uDFB8%uD835%uDE4B%uD835%uDD86u%u2113%uD835%uDE4A (@MPRMarcosPaulo) May 18, 2023

Confira

Boca do forno

Perto de completar 50 anos, a Boca do forno tem várias unidades espalhadas pela cidade. No quesito coxinha, aposta nas clássicas frango simples e frango com catupiry, por R$ 7,50 e R$ 9,00 respectivamente, ambas com mesmo tamanho e peso (130g)





Para inovar, oferece também a coxinha de camarão com catupiry, por R$ 15 e o mesmo tamanho. As três opções de coxinha também estão disponíveis para compra do pacote com cem, para festas.





Unidade Matriz. R. Andre cavalcanti, 571, gutierrez - (31) 3334-6377. A rede tem outras 10 lojas na capital.

Doce docê

A Doce Docê também inova com coxinha de frutos do mar. A doceria traz a coxinha de camarão VG, com aproximadamente 200g por R$ 24,90, destaque das coxinhas da casa.





A tradicional também é generosa: tem cerca de 180g e é recheada de frango com catupiry, custando R$ 14.





Rua Ministro Orozimbo Nonato, 215 - Loja 4, Vila da Serra - (31) 3262-2132

Leo Coxinha





Ainda na linha de frutos do mar, o Leo Coxinha também conta com o sabor de camarão, mas dessa vez, acompanhado de requeijão, por R$ 11 e pesando 150 gramas.





Saindo do clássico frango, o estabelecimento também aposta em coxinha recheada com carne seca desfiada e requeijão de corte, por R$ 9,50, e na coxinha de requeijão puro, por R$ 6,50. A primeira contém, também, 150g e a segunda 100g.





R. Jussara, 150, Graça - (31) 3309-9440





Vovó Loca

Para quem busca praticidade, a Vovó Loca trabalha com coxinhas congeladas que podem ser fritas em casa na fritadeira elétrica. As bandejas têm 25 unidades, mas a salgaderia também recebe encomendas maiores.





Os sabores são requeijão cremoso com alho poró in natura, por R$ 35; frango com requeijão, por R$ 32; e o clássico frango simples, por R$ 30. Em breve, a Vovó Loca também terá opção vegana. A empresa explicou que a coxinha de cogumelos ainda está em fase de teste, mas que deve entrar no cardápio.





A lanchonete faz entregas em toda a região de BH e também trabalha com retirada na região da Pampulha, sob encomenda.





Roça Grande





O Roça Grande é focado em refeições, mas também trabalha com salgados e outros produtos.





Feitas com requeijão de raspa, as coxinhas têm preço único de R$ 8,90 e, em média, 140 gramas cada. As opções são de frango caipira e de carne de panela bovina.





R. Timbiras, 1944, Lourdes - (31) 99119-4739





Salgados Veganos BH





Para os veganos e vegetarianos, ou ainda, para os curiosos, o Salgados Veganos BH produz a coxinha de jaca, opção bem conhecida entre os que buscam alternativas vegetais do salgado tradicionalmente feito com frango.





A coxinha de jaca está entre as preferidas dos clientes, segundo a administração do restaurante. Nela, a jaca é cozida, desfiada e temperada com os temperos tradicionais, como sal, pimenta e cebola. Ela está disponível por R$ 6, unidade com cerca de 200g, ou a R$ 90 o cento.





A coxinha de berinjela com palmito também compõe o cardápio do local. A berinjela e o palmito são triturados e temperados para rechear o salgado. Esta possui o mesmo preço e mesmo tamanho, também disponível para a compra do cento.





As coxinhas podem ser adquiridas congeladas ou prontas, o estabelecimento não possui espaço físico para consumo, mas trabalha com entregas em BH e cidades vizinhas ou retiradas.









Rua Onze, 115 - Jardim Laguna- Contagem - (31) 99215-3852





Big tê





Para quem gosta de fartura, o Big Tê tem a coxinha que é a solução. Em comemoração aos 40 anos da lanchonete, a coxinha de frango com requeijão cremoso de meio quilo foi criada e logo virou queridinha dos clientes e ganhou espaço fixo no cardápio.





Sua produção, por ser mais trabalhosa, é feita em menor escala. São 50 por dia e a recomendação é chegar cedo para garantir a sua. Apesar de produzir outros salgados, o cargo chefe da casa são as coxinhas.





A coxinha de 500 gramas custa R$ 21. O local também conta com coxinhas tradicionais, como a de frango com requeijão de cerca de 150g, por R$ 7,50. E trabalha com retirada por ordem de chegada e pronta entrega via iFood.

R. Paulo Timoteo Nascimento, 946, santa cruz -@lanchesbigte









Villa Árabe





Ainda nas coxinhas fartas, a Vila Árabe também ganha destaque com a Big Coxinha, de 300 gramas e R$ 15, recheada com frango e catupiry. As comuns, de 150 gramas, custam R$ 12, também com frango desfiado e queijo catupiry.





Todas as unidades de Belo Horizonte trabalham com as coxinhas, inclusive, com as opções congeladas, vendidas já fritas, apenas para esquentar. As bandejas congeladas estão disponíveis por R$ 19,90 e contém 15 unidades de tamanho menor.





matriz. Rua pernambuco 781 savassi - (31) 3262-1600





Omilía





No restaurante Omilía, as coxinhas aparecem no menu de entrada. Elas são, inclusive, uma das entradas mais pedidas da casa.





Seu recheio é de rabada desfiada com requeijão mineiro, este que se caracteriza por ser mais cremoso que o tradicional. Além disso, é acompanhada por maionese de agrião.





O prato é servido de 6 unidades de coxinhas de 50 gramas e custa R$ 45.





R. da Mata, 45 - Vila da Serra, Nova Lima - (31) 3643-1773





Doce Carol Ateliê





Para quem prefere doce ao salgado, também tem opção. A Doce Carol Ateliê possui a coxinha doce, de cerca de 60 gramas por R$ 10,90.

Ela é recheada com morango e no lugar da massa tradicional, é coberta de brigadeiro ao leite e finalizada com granulado de chocolae belga.

R. Levindo Lopes, 124, Funcionários - (31) 99818-1213 - quero@docecarolatelie.com