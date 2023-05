Restaurante realiza jantar especial com chefs equatorianos premiados

687

Restaurante Pacato tem ênfase em culinária mineira de quintal e serve pratos como costelão, farofa de milho, mexidinho e frango assado (foto: Rubens Kato/Divulgação)

O restaurante Pacato, situado no Bairro de Lourdes, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, tem se destacado por promover jantares com chefs convidados de outras casas gastronômicas. Desta vez, o intercâmbio envolve até passaporte, já que os cozinheiros visitantes chegam do Equador. Trata-se de Alejandro Chamorro e Pia Salazar, que lideram o restaurante Nuema, em Quito. O Nuema ocupa o 24º lugar no ranking dos melhores restaurantes da América Latina, segundo o 50th Best, e também é considerado a melhor casa gastronômica daquele país.



No jantar, que ocorre nesta quinta-feira (18/5), o menu apresentado será no formato confiança, ou seja, os pratos não são informados antecipadamente. Caio Soter, que lidera o Pacato, dá uma pista sobre o que será apresentado. "O Nuema aposta em entradas minimalistas e ingredientes típicos da cultura local, características que o aproximam do Pacato", diz.



A proposta do intercâmbio cultural é realizar um menu degustação que promova uma mistura de sabores mineiros e equatorianos. Cada chef vai servir os pratos que melhor representam a identidade dos restaurantes.



“O Nuema é um restaurante que hoje chama a atenção em toda a América Latina pelas posições que conquistaram”, elogia o chef Caio. Segundo ele, nenhum outro restaurante do Equador havia entrado na lista do 50th Best. "Isso mostra um caráter inovador deles”, conclui.

Aberto em 2014, o Nuema se apresenta como um projeto gastronômico com propósito de expressar a biodiversidade do Equador a partir de uma perspectiva contemporânea e de vanguarda.

O restaurante Pacato também vem galgando seu espaço no cenário brasileiro. A casa, que apresenta um criativo menu inspirado na comida mineira de quintal, consta na 21ª posição do ranking feito neste ano pela revista Exame com os 100 melhores restaurantes do Brasil.

O casal equatoriano também vai a São Paulo, quando cozinha no restaurante Evvai, no dia 22.

Leia: Restaurante mineiro lança menu inspirado na diáspora africana e caipira

As reservas para o jantar podem ser feitas através do site e custam R$ 480,00 por pessoa.

Restaurante Pacato - Rua Rio de Janeiro, 2735, Lourdes, Belo Horizonte, (31) 98324-8736

*Estagiária sob supervisão do subeditor Rafael Rocha