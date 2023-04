Minas tem 8 restaurantes entre os 100 melhores do Brasil, aponta lista

Glouton: papada de porco com mil folhas de mandioca (foto: Redes sociais/Glouton) Uma publicação da revista Casual Exame, divulgada nessa quinta-feira (20/4), ranqueou os 100 melhores restaurantes do país. Minas Gerais ganhou destaque na lista, com oito dos melhores restaurantes - sete em Belo Horizonte e um em Tiradentes.





A avaliação foi feita por 64 críticos e influenciadores de todo o país e conta com estabelecimentos em 12 estados brasileiros.

Entre os mineiros, o vencedor foi o Glouton, que fechou o top 10 dos melhores do Brasil. O restaurante é do chef Léo Paixão e está localizado no bairro de Lourdes, Região centro-Sul de BH.





“Com dez anos recém-completos, o Glouton deve sua fama a pratos como papada de porco com mil folhas de mandioca (R$ 135) e rabada ao perfume de estragão com nhoque de agrião (R$ 127).” Escreveu a Exame sobre o restaurante de Paixão.





Os restaurantes de Minas ocupam as seguintes posições no ranking:





10º - Glouton - Belo Horizonte

21º - Pacato - Belo Horizonte

23º - Xapuri - Belo Horizonte

32º - Cozinha Tupis - Belo Horizonte

42º - Florestal - Belo Horizonte

45º - Birosca S2 - Belo Horizonte

48º - Tragaluz - Tiradentes

60º - Turi - Belo Horizonte