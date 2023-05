Festival de Gastronomia terá mais de 50 pratos da culinária rural

687

A cidade ganha ambiente temático durante os dias do festival (foto: Marden Mendonça/Prefeitura de Itapecerica) Com mais de 50 pratos da típica culinária rural, o Festival de Gastronomia de Itapecerica, no Centro-Oeste de Minas, será realizado dos dias 8 a 11 de junho. Carne de porco na lata, costelão na brasa, caldos, arroz com suã, pastel de angu e vaca atolada são algumas das variedades que prometem deixar o público com água na boca.









O festival também dará espaço à agricultura familiar e ao artesanato local. Tudo acontece em um ambiente temático cuidadosamente decorado, a fim de que os participantes sintam-se, de fato, na zona rural.





Entre o primeiro e o último dias de evento, devem frequentar o local cerca de 80 mil pessoas. É como se quase todos os moradores da cidade – que tem 21,7 mil habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE) – passassem pela região central por dia.





“Os dias de festival são um dos períodos em que a cidade mais recebe visitantes, que buscam, além das delícias culinárias, viver momentos agradáveis ao lado dos amigos e familiares, embalados pela música sertaneja e envoltos no clima típico da zona rural”, comenta o prefeito, também conhecido como Teko.

O festival resgata a tradição rural (foto: Marden Mendonça/Prefeitura de Itapecerica)





Fomento econômico









Leia também: Vencedor do Comida di Buteco: 'A criatividade vem da gente e do Google' A importância turística vai além do resgate cultural e da tradição da terra. A consolidação do município no mapa turístico de Minas Gerais também produz impacto direto na economia com a geração de emprego e renda.





Juntos, setores como comércio e prestação de serviços, hospedagem e alimentação, devem ajudar a gerar R$ 25 milhões em negócios.





Para preparar os empreendedores, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) entrou como parceiro da prefeitura de Itapecerica como correalizador. “O setor de alimentação movimenta muitos pequenos negócios e sustenta muitas famílias. Nosso objetivo é oferecer orientações e ferramentas que ajudem os empreendedores a se articularem e atuarem de forma interconectada, atendendo as demandas do mercado, promovendo melhorias nos empreendimentos, estimulando a criação de novos produtos e valorizando a gastronomia regional”, afirma o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas, Marcelo de Souza e Silva.





Funcionamento





O festival começa na quinta-feira (8/6), às 19h, com a cerimônia de abertura oficial. Na sexta (9/6), a programação começa às 12h e vai até as 24h. Já no sábado (10/6), as barracas abrem às 9h. As atrações seguem até meia-noite. No domingo (11/6), a programação vai das 9h às 19h.





Dentre as atrações musicais estão Lourenço e Lourival, Chanceller e Montenegro e também Teodoro e Sampaio.

*Amanda Quintiliano especial para o EM