10 restaurantes que estão aceitando reservas para o Dia das Mães

Os restaurantes de BH já estão com filas de espera nas reservas para o tão especial almoço do Dia das Mães. Nesta data onde as vagas ficam tão concorridas, separamos algumas dicas e sugestões de estabelecimentos que ainda estão aceitando reservas para o próximo 14 de maio.

Turi

O restaurante Turi está aceitando reservas para o domingo de dia das mães e vai manter o cardápio tradicional na data indicada. O destaque da culinária da casa são os pratos com peixes e carnes, com preparos diferenciados no fogão a lenha.

As opções de pratos individuais disponíveis variam de R$ 84 até R$ 115. Os pratos mais pedidos da casa, segundo a organização do restaurante, são o bacalhau grelhado na brasa com creme de batata e com cebola e pimentão confitados(R$ 90), e o polvo grelhado com abóbora cabotiá, cogumelo defumado e lardo (R$ 115).

As reservas podem ser feitas através do link ou do telefone de contato, que também é WhatsApp, tanto para o almoço como para o jantar, a partir das 11h30.

Saída Rodovia Br 356, 2500 - Santa Lúcia, Centro- Sul - (31) 99339-9367

Chico Dedê

No dia das mães o restaurante Chico Dedê terá menu especial por R$ 120 por pessoa. O valor serve uma entrada de salada de folhas com queijo minas e molho de melado com maracujá, duas opções de pratos principais e uma opção de sobremesa.

Os pratos principais podem ser carne cozida em vinho com fetuccine na fonduta de queijo ou tilápia grelhada com manteiga de limão capeta e legumes tostados. A sobremesa é sorvete de queijo com calda de goiabada.

O restaurante está realizando reservas para a data através do telefone de contato. No domingo, funcionará das 12h até as 18h.

Rua Francisco Deslandes, 438 - Anchieta, Centro-Sul - (31) 99453 - 3041

Parrilla Paganini

Com opções de pratos individuais a partir de R$ 69, como o Couve-flor na brasa acompanhada de molho de castanha de caju, espuma de mussarela de búfala e ovas de salmão, e porções de carnes a partir de R$ 72, caso da Costela suína ao molho barbecue, de 800g, o Parrilla Paganini continuará com o serviço do cardápio tradicional normalmente no dia das mães.

Os preços dos pratos individuais variam até R$ 170, prato de Parrillada de frutos do mar (Lagosta, camarão, mexilhão, polvo e lula) que acompanha batatas ao murro. Também conta com ancho na brasa ao molho poivre vert com legumes na brasa e coalhada, por R$ 85, e galeto na parrilla ao molho roti com tomates verdes fritos, por R$ 72.

As reservas podem ser feitas pelo link ou do telefone de contato. O funcionamento no domingo será das 12h até as 18h.

Rua Lavras, 914 - São Pedro, Centro-Sul - (31) 2528-5313

Pacato

As reservas para o dia das mães do restaurante Pacato custam R$ 185 por pessoa e podem ser feitas pelo site. No dia, acontecerá um evento das 12h até as 16h com chefs de cozinha que farão um almoço em família.

Serão servidas duas entradas para compartilhar, o almoço mesa de vó (três proteínas e quatro guarnições) e sobremesa. O prato não será divulgado antes da experiência, mas o restaurante afirma que haverá adaptação para casos de alergia/ vegetarianos/ veganos. No momento de sua reserva, haverá uma aba especificamente para preencher em caso (somente de) alergia, vegetariano, vegano ou questões religiosas.

Rua Rio de Janeiro, 2735 - Lourdes, Centro-Sul - (31) 98324-8736

Hacienda

O restaurante Hacienda preparou um menu especial para o dia 14 de maio. As escolhas vão de entradas até as sobremesas.

Segundo o estabelecimento, as reservas para o dia das mães serão feitas mediante pagamento de uma taxa no valor de R$100 para mesas de até 6 pessoas e R$ 200 para mesas de 7 pessoas ou mais.

O cliente possui 5 opções de serviços que pode contratar, todos incluem entrada, prato principal, acompanhamento e sobremesa. Aqui, é o valor do prato principal que vai definir o preço do combo, que pode variar entre R$ 189, preço do Embutido (Linguiça suína de queijo do Sr. Narciso), e R$ 249, preço do Denver Steak (Parte mais macia do acém).

O restaurante também conta com duas opções infantis por R$ 42 cada, sendo o P-efito, prato contendo escalopinho de carne, arroz, feijão, batata frita e salada, e o Mac y Cheese, prato de penne gratinado ao creme cheddar, farofinha de bacon e pangriattato.

Rua Atlas, 464 - Vale do Sol, Nova Lima - (31) 99286-0042

Vila Chalezinho

Durante a semana do dia 8 de maio até o dia 14 deste mês o Vila Chalezinho conta com menu especial para o dia das mães, que custa R$ 178 por pessoa.

Com o valor, o cliente pode escolher entre duas opções de entrada, sendo elas ceviche de peixe branco ou canapés, duas opções de pratos principais (fettuccine trufado com steak de filé ou bacalhau confitado) e mais duas opções de sobremesa, que são o fondue de chocolate ao leite ou o tiramisu.

No pacote, também está incluso uma taça de vinho ou de espumante, à escolha do cliente. O restaurante afirmou ainda que, comprando o menu, é possível concorrer a diversos sorteios especiais.

De segunda a sábado,o horário de funcionamento é a partir de 18h30. No domingo de dia das mães, iniciará as 12h. Durante todos os dias o Vila Chalezinho também terá apresentações musicais de piano e voz, em diferentes estilos.

Alameda Oscar Niemeyer, 132 - Loja 5 - Vila da Serra, Nova Lima - (31) 3097-2019

O Italiano

O menu especial do restaurante O italiano será dividido em quatro momentos: entrada, prato principal, sobremesa e uma guarnição que estará disponível durante todo o momento de permanência no estabelecimento. O preço do menu corresponde ao preço do prato principal escolhido, os demais acompanhamentos estão inclusos.

Para a entrada, o cliente pode escolher entre Bruschette (pão italiano com queijo brie e lascas de abobrinha, finalizado com mel trufado), Arancini (o bolinho de risoto caprese recheado de linguiça artesanal) ou Panzanella (salada típica da Toscana com pedaços de focaccia, tomates frescos, lascas de cebola roxa, pepino e polvo).

Para o prato principal, serão quatro opções: Ravioloni (R$ 169), prato que consiste em uma massa recheada com pesto e mozarela de búfala ao molho pomodoro, Dal Mare (R$ 219) , massa feita ao molho de queijo e pimenta, servido com camarões VG, que é um tipo maior de camarão, e lulas, Risoni (R$ 189), prato de massa típica italiana em formato de grãos de arroz com ragu de rabada e folhas de agrião fresco e Pesce (R$ 239), prato de badejo com crosta de castanha, shimeji na manteiga de manjericão, tomate confit e aspargos.

Ao longo das refeições, estarão disponíveis uma seleção de pães artesanais com escabeche de berinjela e manteiga de rúcula. Após, serão oferecidas duas opções de sobremesa: cheesecake de pistache com cobertura de frutas vermelhas ou cremoso de chocolate belga com avelã, nibs de cacau e mirtilo.

Para as crianças, a opção Bambini está disponível por R$ 79 e conta com Parmeggiana de frango com spaghetti na manteiga ou com massa em tubinhos com molho pomodoro e blend de carnes da casa, além da sobremesa, bebidas e brinquedos de mesa.

As reservas podem ser realizadas para os horários de meio-dia, 15h e 15h30, mediante pagamento de taxa de R$ 100, que será estornada em 7 dias.

R. São Vicente, 155 - Olhos D'Água, Regional Oeste de BH - (31) 99767-5190

O Jardim

Com menu atualizado, o restaurante O Jardim vai permanecer com as opções do dia a dia no domingo das mães, contudo, afirmou que a data especial contará com um prato surpresa.

No cardápio tradicional, pratos individuais podem ser adquiridos a partir de R$ 69, como é o caso do Gnocchi au citron, prato de Gnocchi de batatas artesanal com molho de limão-siciliano, queijo serra da Canastra e agrião hidropônico temperado com mel.

Segundo a organização do restaurante, os pratos que costumam ser mais pedidos são o Flat Iron Cacio Pepe, de R$ 92, que é composto por Flat Iron grelhado com crosta de pimentas, linguine com molho de cacio peppe, com queijo pecorino e pimenta e o Filé Surprise, por R$ 99, prato de tornedor de filé em crosta de pão,ervas e queijo,arroz piemontês, batata hasselback frita e banana ouro maçaricada.

As reservas para o dia 14 podem ser feitas pelo telefone do restaurante ou pelo site. No domingo, o restaurante funciona das 11h30 até as 17h.

Av. Cônsul Antônio Cadar, 117 - Santa Bento , Centro-Sul de BH - (31) 3318-7787

Gabiroba

No domingo do Dia das Mães, a partir de 12h até 15h, o restaurante Gabiroba terá música ao vivo e menu especial para celebrar a data. O menu fechado do estabelecimento custa R$ 59 por pessoa, com direito a entrada, prato principal e sobremesa.

De entrada tem caprese quente com torradas. Há duas opções de prato principal disponíveis para o cliente: Salmão ao molho de maracujá acompanhado de arroz de castanha e crispy de alho poró ou bife ancho com manteiga de ervas acompanhado de arroz piamontese e batatas salteadas.

De sobremesa, será servido o pudim de leite condensado da casa.

As reservas podem ser adquiridas pelo site da Sympla

Av. Padre Vieira, 319 - Minas Brasil, Noroeste - (31) 3413-2927

Cozinha Santo Antônio

A Cozinha Santo Antônio vai funcionar em horário normal no domingo, das 12h30 até as 17h, e vai aceitar reservas de dia das mães de 12h30 até 13h. O restaurante não terá menu especial para a data e funcionará com o cardápio tradicional a la carte.

No cardápio, pode-se observar uma variação de preço de R$ 60 e R$ 112 nos pratos individuais. Segundo o restaurante, os pratos que costumam sair mais é o Maria da Cruz, que custa R$ 74, e é composto por peito Angus com milho, mandioca com manteiga de garrafa, requeijão moreno e com pequi opcional. O prato Minha vida de menina também ganha destaque na casa, custando R$ 112 serve uma posta de bacalhau de 300g com angu de milho criolo, lua de abóbora, couve crocante e traguinho de feijão preto.

As reservas do restaurante podem ser feitas através do telefone de contato.

Rua São Domingos do Prata, 453 - Santo Antônio, Centro-Sul - (31) 98218-6427

