Quais são os países com as melhores cozinhas do mundo?

Macarrão, sushi, pizza e vinhos compõem o cardápio dos dez países com a melhor culinária do mundo (foto: BrutallyHonestFREE/Pixabay) Quando se planeja uma viagem, o que se vai comer e beber é um fator que influencia muito na escolha de um destino. Pensando nisso, a CNN reuniu em uma lista as dez melhores culinárias do mundo, avaliando até mesmo as ocasiões em que os pratos culinários seriam uma boa companhia.





Confira o ranking:





10- Estados Unidos

A maioria dos pratos mais populares nos EUA é oriunda da culinária de outros países, como a pizza, muito comum no país e que tem origem italiana. Porém, nas cozinhas norte-americanas, esses pratos foram incrementados, se tornando ícones da culinária do país.









9- México





Leia também: Culinária brasileira: 'Falta de reconhecimento, não de mérito', diz chef Assim como mostram os pratos típicos do México, a culinária do país tem um pouco de tudo. É comum pratos que misturam o doce e o salgado, como o emblemático taco, que mistura feijão e abacate em uma tortilha. As enchiladas, os tacos e quesadillas também se destacam.





Outra vantagem que a culinária mexicana oferece é a riqueza de nutrientes. O turista encontra antioxidantes e outras coisas benéficas à saúde na maioria dos pratos.





8-Tailândia

A culinária tailandesa mistura uma grande diversidade de ervas e pimentas, produzindo sabores complexos e inusitados . Os pratos misturam sabores e texturas opostas, como doce e salgado, em apenas um prato.





As comidas do país carregam influência de China, Malásia e Indonésia, mas harmonizam com as paisagens ensolaradas da Tailândia.





7- Grécia

A Grécia é reconhecida por suas saladas com cores diversas, azeitonas kamalata, queijo feta e carnes assadas, com destaque para o azeite, que pode servir para regar outros alimentos ou vir embebido no pão.





6- Índia

Os temperos indianos são o maior destaque da culinária do país. Um tempero pode vir em pratos doces ou salgados, mas também pode ser consumido sozinho. A erva-doce, por exemplo, costuma ser usada para refrescar o hálito depois das refeições.





Os frutos do mar de Goa, o wazwan da Caxemira e a riqueza do coco de Kerala compõem a variedade das comidas da Índia.





5-Japão

O sushi, o sashimi e as sopas são emblemáticos no Japão. A sopa de missô encanta os turistas por ser simples e saudável. O sushi e o sashimi, compostos de peixes, algas e arroz são um fenômeno dentro e fora do país.





4-Espanha

A comida espanhola encanta trazendo frutos do Mar Mediterrâneo e uma gama de temperos, como o açafrão e o cominho. O jamon ibérico se destaca, mas a fama do churros sobressai.





3-França

O vinho, o queijo e as baguetes francesas são tão famosos que chegam a compor os cartões postais da França. Além disso, a combinação desses alimentos também conquista os turistas.





O escargot, prato refinado, também é de nacionalidade francesa, assim como os macarons, tão bonitos que costumam ser usados como decoração.





2-China

Os pratos da China encantam pela diversidade, fazendo o turista se questionar se todos fazem mesmo parte de um único país. A carne de porco agridoce, o dim sum, o leitão assado e o pato à Pequim compõem o vasto cardápio chinês.





1-Itália

A pizza italiana conquistou o mundo todo, harmonizando a massa com qualquer tipo de recheio, seja ele doce ou salgado. O macarrão também é emblemático, bem como os risotos. A culinária italiana é acolhida especialmente por iniciantes, pela facilidade de ser feita.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata