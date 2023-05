Culinária brasileira: 'Falta de reconhecimento, não de mérito', diz chef

A CNN divulgou nesta semana uma lista das dez melhores culturas culinárias do mundo. Como o Brasil não está citado na matéria, oouviu especialistas do setor para apontar os motivos da ausência nacional na lista, que apresenta nomes como Estados Unidos, Espanha, Japão, México, China e Itália.

Para Sinval Espírito Santo, professor universitário de gastronomia e chef do restaurante Fubá, em Belo Horizonte, uma das maiores dificuldades para o reconhecimento internacional da cultura culinária brasileira é a abundância de recursos que os pratos brasileiros exigem, inclusive, para um modelo comercial estrangeiro.“Um sanduíche, uma pizza, esses pratos se resolvem numa panela só. Nossa comida é muito múltipla no sentido de insumos e contribuição de culturas. Eu brinco com meus alunos que não se faz almoço [no Brasil] com menos de quatro panelas”, comenta Sinval.