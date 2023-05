Lagoinha recebe feira gastronômica e apresenta ícones da culinária local

Petisco servido no Quintal do Degas, um dos participantes do evento (foto: Divulgação ; Circuito Lagoinha)



Um dos bairros mais tradicionais de Belo Horizonte, a Lagoinha tem uma história gastronômica que precisa ser mais conhecida. Para isso, o bairro recebe a segunda edição do Circuito Lagoinha. Esse ano, a temática é “Cozinha Mineira" e contará com uma programação diversa que valoriza empreendedores locais e revela a riqueza da culinária de Minas Gerais.





O evento acontece nos dias 4, 6 e 7 de maio de forma gratuita para a população, com retirada antecipada dos ingressos pelo Sympla. A programação conta com feira gastronômica, shows, exposição fotográfica e outras atrações.

Na quinta-feira (4/5), das 18h às 23h, o Rolezin Lagoinha irá promover uma visita guiada a quatro restaurantes tradicionais da região com direito a degustação. Os ingressos, contudo, já estão esgotados. Os restaurantes selecionados foram: Quintal do Degas, Bar do Toninho - Alto Forno, Prazer da Esfiha e Bença Bençoi.





No sábado, (6/5), na Casa Rosa do Bonfim, na rua José Ildeu Gramiscelli, 301, Bonfim, ocorre a Feira Chica, uma feira de empreendedorismo feminino, das 10h até 17h. Logo após, será exibida a exposição fotográfica "Lagoinha: A Gostosa Boemia", com imagens da curadoria de Filipe Thales e Juliana Mendes. A partir das 18h o público confere os shows da banda Samba na Roda de Saia e com o set do DJ Jaka até o final da noite.





A entrada é gratuita mediante retirada de ingressos na Sympla e a doação de um pacote de absorvente ou 1Kg de alimento não perecível. Retire aqui o seu ingresso.





No domingo (7/5), o evento será realizado no Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional, no Mercado da Lagoinha. A partir das 11h, uma feira gastronômica conta com a participação de cozinhas locais, com pratos e petiscos de destaque dos restaurantes e bares da região, com espaço kids para as famílias.





A trilha sonora do domingo reúne os artistas DJ Black Josie, banda Samba e Bebe, DJ Narciso, Roda de Choro Baticum e a roda de samba com a banda Copo Lagoinha.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Rafael Rocha