Jardim de chocolate: bombons ganham enfeites de flores e borboletas

Todos os enfeites são feitos em chocolate branco para que o colorido realce (foto: Rochelle Vaz/Divulgação)

Ela nunca tinha pegado em um pincel quando se descobriu pintora de chocolates. Cristiana Cordeiro é a artista por trás dos bombons com enfeites de flores e borboletas da Petit Pudimm. Com mãos delicadas e olhar detalhista, ela cria verdadeiros jardins comestíveis, misturando cores e texturas que se aproximam bastante do real.

“Tenho um amor enorme por cada pintura. Não consigo me cansar de fazer, me realizei nisso”, destaca a chocolatier, que trabalhava na área de eventos, mas sempre gostou de cozinhar e fazer trabalhos manuais (ela aprendeu a bordar as próprias roupas).





A pintura entrou na sua vida através do chocolate. Autodidata, Cristiana foi pesquisando técnicas e materiais até desenvolver um jeito próprio de levar cores para os bombons. No início, usava pincéis de maquiagem, depois descobriu modelos específicos para confeitaria, e não cansa de buscar novidades. Para cada cor, efeito e textura, existe um formato adequado.









Os bombons da Petit Pudimm cumprem sua função decorativa com charme e delicadeza (foto: Ticha Ribeiro/Divulgação)

Você também vai encontrar borboletas voando entre as flores. A chocolatier tem um carinho especial pelas borboletas, símbolo de transformação e renovação, tanto que escolheu uma branca e rosa para estampar a logomarca do ateliê. O jardim de chocolate da Petit Pudimm tem espécies lindas e coloridas. Além do amor-perfeito, dá para colher gérberas, dálias e orquídeas.





Quando trabalhava com eventos, o que ela reparava primeiro era a logística. Hoje seu olhar logo busca a decoração. “Nunca fui ligada à jardinagem. Hoje estou olhando o tempo todo para as flores. Se vejo um vaso diferente, c ompro para ver os detalhes.”





Para criar as pinturas, Cristiana se espelha nas flores reais. Tenta reproduzir o tom exato da natureza, com as nuances e texturas. Como a cartela de pigmentos em pó é muito básica, ela vai criando misturas. “Só consigo achar três tons de rosa no mercado, então misturo com amarelo, laranja e vou fazendo uma alquimia de cores”, explica.





Todos os enfeites são feitos no chocolate branco para que o colorido realce. Às vezes, um único bombom chega a ter seis cores. Mesmo se for trabalhar com uma cor só, ela combina tons diferentes para dar efeito de profundidade, luz e sombra.

No detalhe





"Quero passar para frente o que ninguém me ensinou", diz Cristiana Cordeiro, que planeja lançar, no ano que vem, um curso on-line de pintura em chocolate (foto: Janaína Damasceno/Divulgação)

Muito detalhista, a chocolatier está sempre em busca da perfeição. Olha os bombons, um a um, para ver se estão precisando de algum retoque, mais brilho ou mais cor. Ela diz que só finaliza quando seus olhos brilham e a interjeição "que lindo" surge em seu pensamento. O trabalho na sala de pintura é solitário e exige muita concentração e paciência. Tudo é feito à mão.



“Só com muito amor para fazer isso. A maioria das pessoas me acham louca, mas trabalho com alegria e fico imaginando a felicidade de quem vai receber aquela caixa de presente e se sentir amado”, comenta Cristiana, que gosta de ouvir música enquanto faz as pinturas.

No dia a dia, os bombons são vendidos para presentear. Ao abrir a caixa, você parece sentir até o perfume das flores de tão reais. O presente pede tempo para ser admirado em detalhes. É preciso ganhar fôlego para tomar coragem de comer os chocolates.



Muitas pessoas também compram para enfeitar a mesa, seja de casa ou de uma festa. Eles cumprem sua função decorativa com charme e delicadeza.





Quer ver a chocolatier empolgada? Peça para ela desenvolver uma pintura exclusiva para um evento. Cristiana pode usar como referência o convite ou a própria decoração. Vai fazendo testes até chegar ao tom que imaginou. Seu processo de criação às vezes demora dois dias.



Nesse tempo, ela já fez, por exemplo, borboletas em preto e dourado para uma festa de Halloween.



Muitas pessoas usam os bombons para enfeitar a mesa, seja de casa ou de uma festa (foto: Janaína Damasceno/Divulgação)



Não basta ser bonito. Cristiana faz questão de trabalhar com chocolate de qualidade. Os enfeites são aplicados em bases maciças de chocolate. O cliente pode escolher entre ao leite com flocos de arroz e branco saborizado com óleo essencial de limão e lâminas de amêndoas. Meio amargo ou amargo, só se encomendar com antecedência.





Como não é fácil de encontrar moldes do tamanho dos bombons, Cristiana passou a trabalhar também com flores de açúcar. Assim, vai conseguir “plantar” um jardim ainda mais diverso e colorido. Nesse caso, ela utiliza um tipo de pigmento sem brilho, mas que, ao mesmo tempo, deixa as cores mais intensas.





De açúcar, por enquanto, são duas espécies de orquídeas. Rigorosa nos testes, ela demora quase um mês para chegar ao resultado desejado. Outra novidade que está por vir são os bombons recheados, que devem ser para consumo imediato.

Paixão pela cozinha

De Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, Cristiana foi criada dentro da cozinha. “Antigamente, não existia bufê no interior e a gente produzia tudo em casa. A minha mãe era bioquímica e trabalhava fora, mas gostava de cozinhar e, muito criativa, ia me ensinando as receitas”, conta.



A história acabou se repetindo. A filha se formou em design gráfico, atuou por muito tempo na área de eventos, mas nunca deixou de cozinhar. Era uma paixão.



As flores de açúcar deixam o trabalho da Petit Pudimm mais diverso e colorido (foto: Áurea Torezani/Divulgação)



Depois de encerrar sua empresa de cerimonial, Cristiana começou a vender para restaurantes sobremesas empratadas, especialmente pudim, daí o nome Petit Pudimm (que deve mudar em breve). Mas o negócio não sobreviveu ao início da pandemia, quando todos os estabelecimentos tiveram que fechar as portas.





Como não consegue ficar parada, Cristiana resolveu fazer ovos de Páscoa para presentear a família. Enquanto todo mundo ficava de olho no noticiário, ela passava o dia inteiro vendo vídeos de culinária na internet.



“Tudo aconteceu muito por acaso. Na época dos pudins, comprava miniformas e ganhei moldes de amor-perfeito de brinde de uma fábrica. Coloquei as flores nos ovos, pintei e foi o maior sucesso”, conta.





As flores de chocolate chamaram a atenção da stylist Ticha Ribeiro, da Ma Perle, que trabalha com montagem de mesas temáticas e estava prestes a lançar uma coleção de jogos americanos de amor-perfeito.



Desse encontro, surgiu a ideia de fazer os bombons. O trabalho da Petit Puddim ganhou visibilidade na loja, encantou muita gente e os pedidos foram só aumentando.





Não demorou para Cristiana sair da cozinha de casa e montar um ateliê. Só assim para conseguir a demanda. O espaço, no Bairro Cidade Jardim, ainda não é aberto ao público (ela conta que está estudando a possibilidade de atender como loja).



Mesmo com a mudança, a produção continua limitada. Até porque só ela trabalha com a pintura em si. Como você deve ter percebido, os bombons são feitos um a um, com toda a calma e capricho do mundo.





No ano que vem, seu plano é lançar um curso on-line para ensinar, em detalhes, sua técnica de pintura no chocolate. “Quero passar para frente o que ninguém me ensinou. Demorei dois anos para chegar ao material certo. Vou encurtar o caminho para as pessoas”, avisa.



Cristiana quer direcionar as aulas para quem não tem experiência, como era o seu caso.

Bombom de chocolate branco com óleo essencial de limão

Ingredientes

1kg de chocolate branco; 10g de manteiga de cacau em pó; 20 gotas de óleo essencial de limão taiti; 150g de amêndoas laminadas e torradas





Ingredientes

Derreta o chocolate branco no micro-ondas de 30 em 30 segundos até atingir 45 graus. Deixe o chocolate esfriar em temperatura ambiente até 33 graus. Adicione a manteiga de cacau em pó e misture bem até dissolver completamente. Acrescente o óleo essencial e as amêndoas. Preencha as formas próprias para bombons. Bata bem a forma para retirar as bolhas de ar e coloque na geladeira. Espere endurecer e desenforme. Embale os bombons após 24h de descanso.

Serviço

(31) 99951-3897