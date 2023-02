O Granulado completa dez anos e inaugura novo endereço

A decoração da confeitaria é das mais "instagramáveis" da cidade (foto: O Granulado/Divulgação)







A casa do número 67 da rua Orange tem uma inequívoca vocação para doces. Ainda se mantém presente na memória gastronômica belo-horizontina o famoso bolo da Belo Comidaria, que ocupou o boca a boca de quem ia ao local para experimentar as tão faladas fatias fartas em chocolate. A casa fechou em 2014, época em que uma jovem confeiteira nutria planos iniciais de ampliar sua fabriqueta de bolos caseiros, enchia o tanque de um food truck improvisado e engatava a primeira marcha no ramo de sobremesas. Anos depois e já aditivada, a confeitaria O Granulado alcança o posto de uma das mais cobiçadas da cidade.

O brunch da confeitaria: fartura de itens que satisfazem o paladar a qualquer momento do dia (foto: O Granulado/Divulgação)

04:00 - 15/01/2023 Espaços compartilhados oferecem comida variada com garçom e conta única Desde dezembro, os bolos voltaram a preencher o belo casarão do bairro São Pedro, na Região Centro-Sul da capital mineira. E não somente - junto deles há tortas, cheesecakes, panquecas, brownies, cookies, brigadeiros e toda uma sorte de guloseimas. “Comecei a fazer bolos por encomenda em 2012”, comenta Joana Moura, a dona da confeitaria, para pontuar a década de trabalhos profissionais. O tête-à-tête com o freguês exigente parece ter deixado Joana com o ouvido afiado nesses mais de dez anos. Ao longo do período, a mulher que ficava com um food truck na porta de faculdades agora tem conseguido captar em detalhes as boas vontades de um público endinheirado e ávido por doces e sobremesas.

Algumas das tortas que fazem sucesso no cardápio da casa situada no bairro São Pedro (foto: O Granulado/Divulgação)





Joana sabe mimar o cliente. Todas as receitas pare cem saídas de um daqueles programas de sobremesas na TV. A aparência é apetitosa, as fatias são brilhantes e delicadamente untuosas, os bolos em três camadas são molhadinhos e as tortas bem estruturadas. Como resultado, uma audiência digna de novela das oito, com filas parrudas formadas na porta do imóvel. “Não fazemos reserva, o atendimento é por ordem de chegada”, adianta a confeiteira.

Após ampliação da capacidade, a doceria agregou ao menu itens salgados, como sanduíches, croissaints e pães de queijo (foto: O Granulado/Divulgação)

O burburinho deve-se a receitas delicadas como a cheesecake, atualmente a preferida dos clientes. A torta tem base feita somente com cream cheese, o que deixa os clientes intrigados. “Não tem massa feita com biscoito”, elucida Mariana Pinheiro, a gerente da confeitaria. Uma ganache de chocolate ou geleia de frutas vermelhas são opções de cobertura para o bolo de queijo. A fama é tanta que uma centena de fatias é vendida todos os dias por ali.

DESFILE DE GULOSEIMAS A vitrine de tortas funciona como efeito hipnótico a quem visita o local. Logo na entrada, no espaço em vidro repousam itens como a vistosa torta de pistache com chocolate amargo, chamada magnífica. Um dos trunfos da doceria é investir na qualidade dos ingredientes. O pistache, por exemplo, vem da Itália, enquanto o chocolate usado é da marca belga Callebaut, a maior processadora de cacau do mundo.

“Chocolate é o que agrada 90% das pessoas”, justifica a gerente. Por isso, outro item que disputa a atenção do público é o bolo nuteludo. O bolo de chocolate é úmido e feito com recheio de leite ninho e creme à base de nutella. “Mesmo sendo de nutella, não é tão doce, é equilibrado”, explica Mariana. A suavidade no uso de ingredientes açucarados, aliás, é outro constante na cozinha. Os desafetos do açúcar em exagero podem encarar, por exemplo, o felicitache, bolo feito com massa de chocolate intenso e recheado com brigadeiro de pistache.

Como a confeitaria é uma técnica onde o tempo precisa ser administrado com rigor, Joana explica que o controle de cada uma das etapas na feitura do bolo é o que garante um visual exultante e sabor atrativo. “(Fazer) bolo não é algo simples, então é preciso respeitar o tempo de preparo de cada coisa”, afirma. Cada parte dos preparos consome um dia de trabalho: desde a criação da massa, a elaboração do recheio, a montagem e finalmente a decoração. “A energia que a gente coloca para produzir as coisas tem efeito e se transmite para o que você está cozinhando”, completa a confeiteira.

A mesma paciência que a equipe de O Granulado tem para esses ciclos, o cliente da loja deve ter quando decidir visitar a doceria. Com o sucesso atual da casa, já houve dias em que a espera por mesa consumiu duas horas, mesmo o endereço atual ter capacidade para 150 pessoas - o dobro da loja antiga. A gerência dá uma dica. Prefira dias de semana até 15h, ou sábados e domingos de 11h às 14h. A espera costuma valer a pena. O atendimento é prestativo e harmoniza com a qualidade das receitas e com o esmero na decoração.

BRUNCH E SALGADOS

O capricho das receitas doces agora tenta se replicar nos preparos onde o sal é protagonista, já que uma das novidades do atual endereço é apostar em salgados e também no brunch, refeição que parece ter ganhado ares nem tão passageiros pela cidade afora. “O pessoal pedia muito”, pontua Mariana ao detalhar o brunch. Monitorar os anseios do público é o que leva o negócio a sempre estar inovando - incluir drinques no cardápio deve ser um dos próximos passos.

Entre as opções de brunch, os ovos beneditinos podem ser solicitados em dois formatos. Um deles leva ovo pochê, creme de abacate, bacon e molho hollandaise, enquanto o outro chega com ovo pochê, presunto de Parma, creme de limão e molho hollandaise. Croque monsieur, croque madame e toasts são outras boas opções para o horário que pega o fim da manhã e o início da tarde. Os sessenta funcionários se esforçam para dar conta dos pedidos, acrescidos agora com itens como coxinha, quiche, pão de queijo, croissant, sanduíches, entre outros. Para beber, invista nos chás, como o de frutas silvestres da Twinings, a marca preferida da finada rainha Elizabeth II.

Uma doceria instagramável

O tamanho que a confeitaria O Granulado tomou ao longo de uma década é fruto de um trabalho feito com serenidade, ambição e planejamento. Páscoa por ali, por exemplo, já é assunto corrente - elas começaram os preparativos em dezembro. Como o negócio também prepara cestas especiais, a demanda é constante em datas comemorativas. “Também somos uma loja de presentes”, diz Joana. Mas tudo começou com bem menos apetite. A confeiteira lembra que começou a fazer bolos por encomenda em sua casa, mas o espaço foi ficando reduzido. “Percebi que as pessoas não queriam esperar aniversário para comer bolo, elas queriam todos os dias”, diz. Então a jovem decidiu investir em um food truck. “Comprei uma kombi usada e fomos para a rua vender cookies e brownies”. Em lentas dosagens, ela percebeu que o cliente pedia mais. “Eles queriam um lugar para sentar e comer, algo mais elaborado e com serviço à mesa”. Foi então que a doceira acabou transitando por endereços em bairros como Lourdes e São Pedro, até conquistar a loja atual.

A insaciável especulação imobiliária que se alastra por Belo Horizonte acabou empurrando Joana e a equipe de O Granulado para o novo endereço. O imóvel anterior, no mesmo bairro, teve que ser esvaziado para dar lugar à construção de um prédio. “Isso nos pegou um pouco de surpresa”, diz a empresária, que conta com a ajuda da família na administração do negócio.

As novas instalações conquistam também as atenções visuais da clientela, formada por um público que ocupa faixas etárias distintas e não se exime de comentar a estética da doceria.

Majoritariamente em tons de verde e rosa, a decoração remete à uma casa de boneca, o que deixa os clientes com o celular na mão para inundar as redes sociais com as salivantes imagens das sobremesas, como o bolo red velvet, que é um pouco azedinho devido ao recheio que mistura cream cheese, manteiga e açúcar. A loja faz tanto sucesso nas redes sociais que passou a prestar serviço de locação para ensaios fotográficos. O endereço é demandado para sessões de fotos de noivas, casamentos, empresários, provas de roupa e debutantes. Mas como o forte do local felizmente são bolos e tortas, vamos torcer para que o número 67 da rua Orange continue dedicado a sobremesas e se mantenha como um doce destino por muitos anos.

O Granulado

Rua Orange, 67, São Pedro,

contato 31-99661-3396

Mini panquecas do Granu





INGREDIENTES





1 xícara de leite; 1 + ¼ de xícara de farinha de trigo; 2 colheres de sopa de manteiga; 1 colher de sopa de açúcar; 2 colheres de chá de fermento em pó; 2 ovos batidos; pitada de sal





MODO DE FAZER





Coloque todos os ingredientes numa tigela, menos o fermento. Misture com um fouet até ficar homogêneo. Após bem misturado, adicione o fermento delicadamente. Numa frigideira antiaderente, coloque a massa formando pequenos discos. Doure dos dois lados. Como acompanhamento, é possível servir frutas frescas picadas, mel e nutella.