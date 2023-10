Arte do sabor: nova gelateria vira sensação em Lagoa Santa

687





Na pequena porção gelada, o sabor não envolve só a língua. Ela explora todos os sentidos. A cremosidade é surpreendente. Os sabores únicos ativam as papilas gustativas, gerando êxtase tanto no paladar quanto no olfato. Um turbilhão de sensações traz à tona memórias afetivas, lembranças de um domingo do parque, de uma viagem marcante, de um momento a dois ou em família. Tem gosto de infância, de desejo de encontro e, acima de tudo, é altamente viciante.

Nova gelateria La Fabbrica traz para Lagoa Santa o melhor do sorvete italiano com muita cremosidade e sabores variados (foto: Carlos Altman/EM)



Assim, se resume, a sensação de quem for experimentar um dos 50 sabores dos gelatos da La Fabbrica, em Lagoa Santa, que abriu as portas, no último feriado (12/10). No local, de frente para a Lagoa Central, funciona a loja do artista plástico Aluízio Figueiredo, que desde 2019 encanta os moradores com seus trabalhos de arte.

Artista plástico Aluízio Figueiredo com o casal Ana Cristina Lamac e Jefferson Soares, proprietários da La Fabbrica (foto: Carlos Altman/EM)

Na semana em que Minas e Lagoa Santa registraram temperaturas acima dos 38°C, a casa de gelatos abre às portas para oferecer frescor, sabor, prazer e beleza em uma galeria de arte que pretende ser ícone para a cidade mineira. Imagine juntar: um piloto de avião, uma dentista e um artista plástico em um mesmo lugar: assim, nasce a parceria de une Jefferson Soares Barbosa e a esposa, Ana Cristina Lamac, com o reconhecido artista Aluízio Figueiredo. Cria-se uma conexão que valoriza os detalhes, que preza pelo bom gosto e a excelência no atendimento em uma casinha charmosa, que foi totalmente reformada para abrigar a La Fabbrica e a Casa da Orla – novo point de gastronomia e arte na região do Vetor Norte.

Arte do encontro

Na Casa da Orla, o visitante encontra arte e design do artista Aluízio Figueiredo (foto: Carlos Altman/EM)



Na estrada há anos, o artista plástico e designer Aluízio Figueiredo desenvolve trabalhos de arte e decoração utilizando o ferro e tela de arame. Desde 2019, ele montou o ateliê na charmosa casa, na avenida Getúlio Vargas, 1732, em Lagoa Santa. Este ano, veio o convite do piloto e empresário Jefferson Soares em montar uma parceria para abrigar a gelateria no local. “Sempre desejei montar algo a mais aqui na loja. Pensei em um café ou bistrô, aos moldes do que já tinha feito lá em Santa Tereza. Mas a proposta do Jefferson Soares, que é meu vizinho, foi sensacional! Lagoa Santa é uma cidade quente e a proposta de montar aqui a La Fabbrica foi uma excelente proposta. Tanto, que desde a inauguração a casa vive lotada. Essa arte do encontro foi providencial e tenho muito que agradecer ao casal Jefferson e Ana Cristina pela escolha do local”, admira Aluízio.









Entre embarques e desembarques

Gelateria foi inaugurada no feriado de 12 outubro e está aberta ao público de terça a domingo (foto: Carlos Altman/EM)



Para quem, literalmente, vivia nas nuvens, o horizonte sempre foi seguir em frente. E o sonho antigo se concretiza. Piloto de avião de voos nacionais e internacionais, Jefferson Soares, que já tinha provado bons gelatos em várias partes do mundo, principalmente, na Itália, surgiu o desejo de empreender neste mercado, principalmente em Lagoa Santa. “Como piloto, via gelatos em vários países e quis trazer uma proposta mais natural. Fui pesquisando e estudando e comecei a fazer para minhas filhas. Elas adoraram. Um certo dia, o dono da rede de supermercados experimentou e se interessou pelo produto. Foi quando eu comecei a trabalhar em cima do projeto, que levou dois anos”, observa.





Jefferson explica como surgiu a ideia de abrir a gelateria na casa, em frente à Lagoa Central: "as pessoas até me perguntaram por que não abria uma loja. Eu não via lugar nenhum, que faria sentido montar uma gelateria – ou era shopping ou era estabelecimento comercial, que eu achava muito frio. Até que a minha esposa, Ana Cristina, que me apoia em minhas ideias e nas minhas loucuras me disse: ‘tem um lugar especial, que é a Casa da Orla, onde funciona o ateliê de arte do Aluízio Figueiredo. Após reuniões com o artista, concretizamos a parceria e estamos aqui”, admira Jefferson









Segredo de tanta cremosidade

O segredo de tanta cremosidade está na quantidade de leite e insumos importados da Itália. Ao todo, 50 sabores são ofertados ao público (foto: Carlos Altman)



Quem prova o gelato não consegue parar. O poder da cremosidade faz um diferencial. Algo, que para muitos, tem poder viciante, de sempre querer mais e mais. Mas qual é o segredo? “Eu falo minha receita para todo mundo: leite direto da fazenda, creme de leite, que nós mesmos produzimos, e leite em pó. Todos os insumos, que geram sabor, mais o leite em pó são importados da Itália. Além disso, a fórmula é toda natural, sem conservantes, corantes e saborizantes. Para os consumidores é fantástico!”, finaliza.

Onde encontrar

Além de Lagoa Santa, os gelatos são vendidos em potes de 450gr nos supermercados Supernosso (foto: Carlos Altman/EM)



A gelateria tem atualmente 50 sabores, tendo o de pistache o campeão de vendas. Além do chocolate belga, mascarpone, doce de leite, caramelo salgado, orion, capuccino e tantos outros. Os gelatos são servidos em copinhos e em casquinhas feitas no local. Além de milkshake e outras taças deliciosas. A La Fabbrica oferece versões sem adição de açúcar e sem lactose ( os chamados sorbet, a base de frutas e açaí). Os produtos são encontrados na Casa da Orla, avenida Getúlio Vargas, 1732, em Lagoa Santa. Para quem mora em Belo Horizonte e Nova Lima, potes de 450 gramas são comercializados na rede de supermercados Supernosso, na Região Centro-Sul de BH e no Vale dos Cristais.



Serviço:





La Fabbrica e Casa da Orla

De terça-feira a domingo, de 11h às 20h

Av. Getúlio Vargas, 1732, Bairro Joana d’Arc, Lagoa Santa