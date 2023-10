Nova Lima recebe edição do Festival Fartura neste fim de semana

687

São confirmadas para o evento as presenças dos chefs Rodrigo Costa (Casa Ybirá), Gabriel Trillo (Omilia) e Andreza Luísa (Belô Café) (foto: Divulgação/Festival Fartura)



Petiscos, assados nas brasas e pratos de chefs são acompanhados por cervejas especiais e apresentações musicais em torno da Lagoa dos Ingleses. Nova Lima recebe, pela primeira vez, uma edição do Festival Fartura, neste fim de semana (21 e 22/10). A entrada é gratuita.

São confirmadas para o festival as presenças dos chefs Rodrigo Costa (Casa Ybirá), Gabriel Trillo (Omilia) e Andreza Luísa (Belô Café), que atuam em diferentes segmentos.





Os chefs Fernanda Camila Souza, Gabriel Trillo, José Sérgio Portes e Marcus Monteiro realizarão pratos ao vivo, que o público poderá comprar durante o evento.





No espaço Brasa e Lenha, com comidas feitas em fogão a lenha, participam convidados de várias regiões, como André Mombrine (Espírito Santo), Felipe Caran (Mato Grosso do Sul), Beethoven Picuí (Pernambuco) e Luiz Ney (Tiradentes)





No sábado, a programação será das 14h às 22h, e no domingo, das 10h às 18h.





Nas apresentações musicais, são esperados nomes como o acordeonista Mestrinho, Charanga Pop, Igara, Nilze Carvalho, Chorosas, Assanhado Quarteto, Duo Mitre, Ora Pró Nobis Instrumental e DJ Cateb.





Cardápios

Alguidares (Belo Horizonte, MG) – Chef Deusa Prado

Acarajé – R$ 40

Casquinha de siri – R$ 45

Mini bobó de camarão – R$ 50





Belô Café (São Paulo, SP) – Chef Andreza Luísa

Sanduíche Belô: pão baton (pão de tomate seco), carne de panela, requeijão de raspa, cebola caramelizada – R$ 38

Pastéis de milho com queijo canastra e alho poró (5 unidades) – Vegetariano – R$ 30

Arroz de galinha, picles de cebola roxa e gremolata – R$ 46





Casa Ybirá Bar e Restaurante (Betim, MG) – Chef Rodrigo Costa

Bolinho de língua com aioli (6 unidades) – R$ 42

Medalhão de queijo coalho: queijo coalho, bacon e melado de cana (6 unidades) – R$ 42

Risoto de Baião de Dois: risoto com cachaça, cupim desfiado, feijão verde, cubinhos de banana da terra e queijo coalho frito – Opção vegetariana com mix de cogumelos – R$ 38





Comidaria Forno de Minas (Belo Horizonte, MG) – Charcutaria Sagrada Família

Waffle de pão de queijo recheado com panceta a pururuca, queijo canastra e tomate confit com ervas frescas – R$ 25

Trio de pães de queijo Forno de Minas recheados com: Bresaola de carne de sol; Porchetta defumada fatiada; Salame tradicional Sagrada Família – R$ 35





Omilia (Nova Lima, MG) – Chef Gabriel Trillo

Dadinho de canjioca: dadinho de tapioca com canjiquinha e queijo coalho ao melaço de cana – Vegetariano – R$ 28

Tilápia na farinha de pão de queijo Forno de Minas ao creme de limão siciliano – R$ 44

Arroz de Mineiro: Arroz preparado ao vivo na paellera, com carnes bovinas, suínas e frango, gratinado com queijo Minas artesanal – R$ 38

Biju recheado com mousse de coco, sorvete de doce de leite e praliné de castanha do Pará – R$ 28





COZINHAS AO VIVO

DIA 21 DE OUTUBRO (SÁBADO)





14h30 – Chef Fernanda Camila Souza – Mesa Brasil Sesc

Bolo de banana, aveia e mix de castanhas





17h – Chef Gabriel Trillo – Omilía (Nova Lima, MG)

Nhoque alla romana de queijo do Serro, costelinha na cachaça mineira ao molho de gengibre e tucupi





19h – Chef José Sérgio Portes – SENAC MG

Costelinha suína ao molho barbecue, com chips de batata e farofa crocante





DIA 22 DE OUTUBRO (DOMINGO)





15h30 – Chef Marcus Monteiro – SENAC MG

Frango no molho de cerveja escura, vegetais e ervas na chapa e fubá torrado





BRASA E LENHA

DIA 21 DE OUTUBRO (SÁBADO)

13h30 às 14h30 – Chef André Mombrine – Mombrine Gastronomia (Vila Velha, ES)

Peixe pranchado com batatas ao murro e gremolata de coentro





16h30 às 17h30 – Chef Beethoven Picuí – Beethoven Picuí Catering (Recife, PE)

Carne de sol com vinagrete de feijão verde





18h às 19h – Chef Felipe Caran – Casa do João (Bonito, MS)

Mujica de pintado





20h às 21h – Chef Felipe Caran – Casa do João (Bonito, MS)

Churrasco Pantaneiro





DIA 22 DE OUTUBRO (DOMINGO)

12h – Chef Luiz Ney – Villa Paolucci (Tiradentes, MG)

Leitão do Luiz Ney





13h30 às 14h30 – Beethoven Picuí – Beethoven Picuí Catering (Recife, PE)

Fraldinha com arroz de moqueca





15h30 às 16h30 – Chef André Mombrine – Mombrine Gastronomia (Vila Velha, ES)

Peixe pranchado com batatas ao murro e gremolata de coentro









O Festival Fartura Gastronomia Nova Lima é apresentado pelo Ministério da Cultura e Governo de Minas Gerais, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Tem o patrocínio da Gasmig e da Prefeitura de Nova Lima. Patrocínio Cultural e Educacional do Sesc e Senac. E conta com o apoio do Sebrae Minas, Forno de Minas e Verdemar.





O Festival é realizado pela Plataforma Fartura - Gastronomia do Brasil, ABRASEL, Governo de Minas Gerais e Governo Federal União e Reconstrução.









SERVIÇO:

Festival Fartura Nova Lima

21 de outubro de 2023, das 14h às 22h.

22 de outubro de 2023, das 10h às 19h.

Lagoa do Ingleses, Nova Lima - MG (espaço sujeito a lotação).