1ª Bienal da Gastronomia de BH: o que vai acontecer na cidade

>> Cerimônia de abertura (16/10) Está marcada para a noite de segunda-feira a abertura da Bienal no Teatro Francisco Nunes, exclusiva para convidados. Haverá o lançamento do minidocumentário "Três Marias", em tributo às homenageadas da Bienal Maria Stella Libânio, Dona Lucinha e Nelsa Trombino. Em seguida, o bate-papo "Diálogos sobre Gastrodiplomacia - a cozinha brasileira como instrumento de promoção e posicionamento internacional", com a participação de Marcelo Freixo (Embratur), Bernardo Pereira (Instituto Guimarães Rosa), Chyara Sales (Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Belo Horizonte), Rodrigo Ferraz (Fartura) e mediação de Ana Paula Jacques (Embratur). >> Panelas Abertas (de 17 a 26/10) Inspirado no modelo ateliê aberto, o projeto promove o intercâmbio de experiências entre chefs, estudantes e empreendedores convidados. Participam da ação os chefs Yves Saliba (Per Lui), Flávio Trombino (Xapuri), Caio Soter (Pacato), Bruna Martins (Birosca, Florestal e Gira), Henrique Gilberto (Cozinha Tupis), Naiara Faria (La Palma), Cristóvão Laruça (Caravela, Turi e Capitão Leitão), Djalma Victor (Osso e Rotisseria Central), Márcia Nunes (Dona Lucinha) e Juliana Duarte (Cozinha Santo Antônio).



Dia 25/10

TEATRO FRANCISCO NUNES

9h às 11h

Abertura e Conferência - O poder transformador dos sistemas alimentares sustentáveis



SEDE DA PREFEITURA

14h às 17h

2º Encontro da Agricultura Familiar - Fortalecendo as Compras para o Programa Municipal de Alimentação Escolar



13h às 15h30

Aula temática - Racismo ambiental e sistemas agroalimentares: perspectivas ancestrais e afroperiféricas para a construção da soberania alimentar



15h30 às 17h00

Comunicação oral de Relatos de Pesquisa e Relatos de Experiência

14h às 17h00 2º Encontro Regional Minas Gerais ICLEI (Sessão fechada)



Dia 26/10

SEDE DA PREFEITURA

9h às 11h30

Painel: Sistemas alimentares sustentáveis e regiões metropolitanas: convergências no enfrentamento à fome e mudanças climáticas

Circuito de visitas a unidades e equipamentos de segurança alimentar e nutricional de Belo Horizonte









>> Fórum Internacional de Gastronomia (dias 30 e 31/10)

Promete ser uma experiência inesquecível para todos os amantes da culinária, profissionais da área e entusiastas do setor. A ação é gratuita e aberta ao público. Basta se



Dia 30/10 Promete ser uma experiência inesquecível para todos os amantes da culinária, profissionais da área e entusiastas do setor. A ação é gratuita e aberta ao público. Basta se inscrever previamente para participar da programação no Sesc Palladium (R. Rio de Janeiro, 1046 - Centro).

12h - Credenciamento



GRANDE TEATRO

13h20 - Abertura



14h - Pozoneros sem adjetivos - um modelo gastronômico holístico de cozinha, ciência, arte e ecologia, com Leonor Espinosa (LEO - Colômbia) e apresentação de Leo Paixão (Glouton)



15h30 - Do campo à mesa - novos circuitos de distribuição e novas práticas alimentares, com João Pedro Stedile (MST), Adriana Salay (USP), Larissa Loures Mendes (UFMG) e mediação Darklane Dias (Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional de Belo Horizonte)



17h - Revoluções da comida - O ecossistema da gastronomia diante a crise climática e alimentar, com Rafael Tonon (Basque Culinary Center - Espanha) e apresentação de Lorena Martins (jornalista)







TEATRO DE BOLSO

15h - Bares, Patrimônio e Turismo - políticas de preservação e inovação, com Maria Pía Moreira (Ministério da Cultura - Argentina), Eduardo Seijo (Coordenador Cidades Criativas UNESCO - México), Daniel Neto - Nenel (Baixa Gastronomia) e mediação de Eduardo Maya (Centro Culinário E Maya)



16h30 - Novas dinâmicas de ocupação criativa do hipercentro de Belo Horizonte, com Rafael Quick (Grupo Viela), Fernanda Abdallah (Restaurante Feijão), Túlio D'angelo (Bar Palito) e mediação - Caio Esteves (Bloom)



Dia 31/10

GRANDE TEATRO

09h30 - Repara não - por um novo olhar sobre a cozinha de Minas Gerais, com Caio Soter (Pacato), Kátia Barbosa (cozinheira popular e apresentadora de TV), Janaína Rueda (Casa do Porco) e Onildo Rocha (Cozinha Armorial)



11h - Diálogos sobre o protagonismo feminino na gastronomia, com Tássia Magalhães (Nelita) Bruna Martins (Birosca), Carolina Daher (Fartura) e mediação de Rosa Moraes (50 Best Brasil)



14h – Desenhando uma experiência gastronômica surpreendente, com David Mora (Basque Culinary Center - Espanha)



15h15 - Eventos Gastronômicos como transformadores de destinos turísticos, com Maria Eulalia (Comida di Buteco), Rafael Rincón (Ñan Fundação - Chile) e Georges Schnyder (Mesa São Paulo) e mediação de Marcelo Wanderley (Cumbucca)



16h45 - Novas tendências dos serviços de alimentação no turismo do Brasil, com Simone Galante (Galunion Consultoria) e apresentação Renato Lana (Sebrae)



18h - Gastronomia Social: a transformação de territórios vulneráveis em potências gastronômicas, com David Hertz (Gastromotiva), Edson Leite (Gastronomia Periférica) e Mariana Aleixo (Maré de Sabores) mediação de Henrique Gilberto (Cozinha Tupis)



19h30 - Um restaurante melhor para o mundo: como restaurar um futuro possível, com Rodrigo Oliveira (Mocotó) e Adriana Salay (USP) com apresentação de Edson Puiati (SENAC)





TEATRO DE BOLSO

9h30 - Do mundo instagramavel à realidade do mercado - desafios atuais da formação e inserção profissional na gastronomia, com Vanessa Santos (Senac Ceará), Jackson Cabral (Promove) e Carlos Henrique (Arnaldo) com mediação Larissa Fernandes (Estácio de Sá).



11h - Gastronomia para todos - cases de formações inclusivas em Belo Horizonte e no Brasil, com Gabriel Ornelas (CRESAN/PBH), Sarah Rocha (INHAC/CRQ) e Renato Monteiro (TRANGARÇONNE UFRJ) com mediação de Sinval Espírito Santo (Fubá)



14h15 - Um pé na Cozinha - um olhar sócio-histórico para o trabalho de cozinheiras negras no Brasil, com Taís de Sant'Anna Machado (Ministério da Igualdade Racial) com participação de Zora Santos (Cozinheira) e mediação de Tatiana Carvalho Costa (UFMG)



15h45 – Milagres dos Peixes - uma expedição e um menu para valorização dos peixes de rio e água doce de Minas Gerais, com Bruna Martins (Birosca) e Carol Haddad (Una)



16h15 - Gastronomia mineira e o legado de Eduardo Frieiro, com Juliana Duarte (Cozinha Santo Antônio) e Flávio Trombino (Xapuri) com mediação José Newton (UFMG)





>> Saboreando o Amanhã (dia 31/10)

A ação vai tomar conta da Cozinha Tupis, no Mercado Novo (Avenida Olegário Maciel, 742 - Centro) das 12h às 13h30. O projeto apresentará aos presentes um prato típico de Mérida, cidade do México, a ser interpretado pelas chefs Mariana Gontijo (Restaurante Roça Grande - BH) e Mariana Aleixo (Restaurante Maré de Sabores - RJ).



A atividade faz parte das ações de intercâmbio entre as cidades da Rede da Unesco no campo da Gastronomia e promove o debate sobre as mudanças climáticas no planeta. A ação é gratuita e aberta ao público com degustação para, no máximo, 150 pessoas.



A ação é inspirada no estudo do filósofo Jonathon Keats, que a partir de uma equação estruturada conseguiu comprovar que o clima da capital mineira daqui a 50 anos será similar ao da cidade mexicana, demonstrando a possível produção alimentar no município com as condições climáticas de Mérida.



Em 2022, Belo Horizonte realizou a mesma ação com a cidade mexicana, enviando uma receita de um prato característico da capital mineira que foi interpretado por chefs de Mérida no festival gastronômico Pueblos de Maíz Fiesta. A iniciativa fez parte de uma ação de intercâmbio entre as cidades criativas da gastronomia.

