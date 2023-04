Para aquecer: confira cinco lugares para tomar caldos em BH

Caldos servidos no Néctar da Serra (foto: Estúdio Bingo/Divulgação )

O inverno ainda nem começou, mas as temperaturas já caíram em BH. A previsão do tempo é de que a frente fria passe rápido por Minas Gerais. Nos próximos dias, os termômetros devem voltar a subir. Mas, enquanto isso não acontece, separamos cinco dicas de lugares para tomar caldos em BH.





Confira:





Néctar da Serra





O Néctar da Serra é conhecido pela comida saudável e de qualidade. No inverno, as duas unidades promovem um festival de caldos. Neste ano, ela deve começar em maio, ainda sem data. Porém, na unidade da Savassi, atualmente, o restaurante oferece um buffet de caldos com os sabores tradicionais, diariamente das 17h30 às 21h30.





Rua Santa Rita Durão, 929, Savassi, Região Centro-Sul

Telefone: (31) 3261-2969





Bar da Cida





O lugar é especializado em caldos e existe desde 1989. No local são oferecidos caldos de mandioca, feijão, dobradinha com feijão branco, canjiquinha com costelinha. Além disso, toda quinta-feira, o bar serve angu com suã. O local funciona de quarta a domingo, até meia noite.





Rua Numa Nogueira, 287, Bairro Floramar, Região Norte

Telefone: 3434-8715





Nonô - O Rei do Caldo de Mocotó





O local tem o mais tradicional caldo de mocotó de BH. A receita é feita com com patas de boi e recebe o acréscimo de cebolinha e ovos de codorna, que cozinham lentamente no próprio calor do caldo. O molho de pimenta ajuda a completar o combo contra o frio.





Avenida Amazonas, 840, Centro

Rua Manoel Teixeira Camargos, 640, Bairro Eldorado, Contagem

As duas unidades funcionam 24h de segunda a sábado





Restaurante La Farina





O restaurante é famoso pelas pizzas, mas serve três sabores de caldos nesses dias mais frios. Os caldos quentinhos começam a ser servidos a partir das 18h. O restaurante funciona até à 1h.





Rua Pium-í, 339, Bairro Cruzeiro, Região Centro-Sul

Telefone: (31) 3225-3916





Rancho do Comendador





O local faz uma noite de caldos toda quinta-feira. Por R$ 39,90 a pessoa pode se servir à vontade e aproveitar os cerca de cinco tipos de caldos. O festival acontece das 19h às 22h30.





Rua Ingá,119, Bairro Ipiranga, Região Nordeste