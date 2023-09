Conheça nomes que estrearam como chefs no último ano em BH

687

À frente do Pirex, Isabela Rocha incentiva que mais mulheres ocupem lugares de comando em bares (foto: Hugo Cordeiro/Divulgação)



Quatro jovens decidiram mudar de profissão. E escolheram trabalhar na cozinha. Willian Oliveira, Isabela Rocha, Kalinka Campos e Eberton Borodinas são nomes da nova geração da gastronomia belo-horizontina. No dia da estreia desta página de gastronomia, nada melhor do que apresentar quem estreou como chef no último ano.

Will nasceu em Alto Paraguai (MT) e cresceu vendo a mãe cozinhar. Veio para BH em 2015 para estudar engenharia civil, mas sua vida deu uma reviravolta quando decidiu se distanciar dos números para se envolver com as panelas. E não saiu mais da cozinha.









Will Oliveira trocou engenharia por gastronomia e, em seis anos, virou chef do restaurante O Jardim (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)



Respeito é a palavra que rege a cozinha de Will. Tanto pelas pessoas quanto pelos ingredientes. “Passei por situações que prometi nunca levar para as cozinhas onde trabalhasse.”Aos poucos, ele quer deixar o menu mais a sua cara, incluindo pratos com influências do Mato Grosso. Seu plano é trabalhar com peixes de rio, mandioca, carne seca e frutos do cerrado, como pequi, tamarindo e seriguela.

Ser chef não era uma possibilidade para Isabela Rocha, de 30. Ela estudou matemática na UFMG e já trabalhava no financeiro de uma empresa quando, no último período do curso, insatisfeita, lembrou-se do que mais gostava de fazer desde criança: cozinhar.



Conseguiu uma vaga de estágio no Alma Chef e, em um mês, foi contratada como auxiliar de cozinha. Brinca que implementou o Plano 50 anos em 5 de JK: trabalhava 16 horas por dia para aprender o máximo que pudesse. Até chegar ao Pacato.





Rochinha, como é conhecida, estava de férias quando recebeu um convite inesperado: assumir a cozinha do Bar Pirex, onde está há sete meses.



“Gestão de pessoas é muito mais difícil do que cortar cebola ou cenoura. Não falo que estou pronta, mas estou melhor do que era e continuo aprendendo. Consigo cobrar da equipe sem gritar, só conversando, e consigo ensinar também.”





A ideia do Maria Cozinha Brasileira veio de um sonho em que Eberton Borodinas cozinhava com a mãe (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)



O novo desafio de Rochinha tem reflexos na gastronomia de BH. Primeiro, chega como um incentivo para que mais mulheres ocupem lugares de comando em bares. Além disso, a chef mostra que a cozinha de onde saem petiscos pode e deve se basear em técnica. “Não fazemos nada novo, mas entregamos o convencional bem-feito e surpreendente”, resume.

Kalinka Campos, de 31, era a responsável pelo comercial da Fermentaria Lambe Lambe. Quando a marca planejava a abertura da loja da Galeria São Vicente, no Centro, e decidiu servir algo de comer para acompanhar as bebidas fermentadas, seu lado cozinheira entrou em cena. Há cinco meses, ela comanda a cozinha do bar.









Os sócios buscavam um lanche rápido, mas que não fosse óbvio como hambúrguer ou cachorro-quente. Queriam inovar, como fizeram com a bebida. Kaká, então, desenvolveu os sanduíches cacetinho e cacetão, com brioche crocante e recheio cremoso. Os nomes remetem ao pão em Portugal, mas são inspirados no brasileiríssimo pão de alho. Tudo é produzido na loja semanalmente.





Há seis meses, além do comercial, Kalinka Campos comanda a cozinha da Fermentaria Lambe Lambe (foto: Yury Oliveira/Divulgação)



“Acho uma responsabilidade muito grande ser chef, principalmente pensando nos nomes de mulheres brilhantes que tenho como referência em BH. Isso traz para mim o compromisso de estudar e honrar o lugar dessas mulheres dentro da cozinha.”Kaká vem de uma família que sempre se reuniu para cozinhar. Sua mãe chegou a ter um restaurante de comida mineira em Pitangui (MG) e uma tia é descrita como quitandeira “de mão cheia”. No bar, só trabalham mulheres.

Formado em biologia, o paulista Eberton Borodinas, de 29, direcionava a carreira para a área acadêmica. Com a morte da mãe, ele resgatou lembranças de quando a acompanhava nos afazeres de um bar, onde pegou gosto pela cozinha, e mudou a rota da vida.



Dois anos depois de vir para BH, onde trabalhou em várias cozinhas, Beto inaugurou o seu primeiro restaurante, Maria Cozinha Brasileira.





A ideia veio de um sonho em que cozinhava com a mãe em um fogão vermelho. A decoração do restaurante reproduz exatamente essa cena. O cardápio propõe uma viagem por várias regiões do Brasil.



“Somos um ponto de divulgação da gastronomia brasileira e de democratização do acesso a uma comida mais elaborada. Muita gente, infelizmente, não conhece ingredientes como maxixe e tucupi e come mais risoto do que baião de dois”, comenta.



Para mudar isso, há sete meses ele oferece um menu degustação de cinco tempos por R$ 99,90. Semanas atrás, serviu, por exemplo, pastel de vento com vatapá de camarão, baião de dois e banana caramelizada com calda de taperebá, creme de requeijão moreno e telha de queijo coalho com canela. Beto está feliz de servir a comida que sempre esteve nos seus sonhos.

Will Oliveira (O Jardim)