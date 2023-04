BH recebe o Restaurant Week, maior festival gastronômico da América Latina

A Belo Horizonte Restaurant Week acontece a partir dessa quinta-feira (20/4) e se estende até o dia 21 de maio (foto: Jair Amaral /EM/D.A Press) Belo Horizonte recebe, pela 23ª vez, o maior festival gastronômico da América Latina, o Restaurant Week. A partir dessa quinta-feira (20/4) até o dia 21 de maio, cerca de 60 restaurantes participarão do evento, oferecendo menus a preços fixos.





O presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) em Minas Gerais ressalta que a capital é a cidade criativa da gastronomia, e afirma que o evento proporciona ao consumidor a oportunidade de "provar pratos novos, experimentar novidades e pratos que estão fora do cardápio" dos bares e restaurantes participantes.





Durante a BH Restaurant Week o almoço terá o valor de R$ 49,90 e o jantar vai custar R$ 64,90. Os menus, divididos nas categorias tradicional, plus e premium, são compostos por entrada, prato principal e sobremesa, e podem ser consultados no site do evento . Nessa edição, alguns restaurantes serão estreantes.





As casas Amadís Anchieta, Azougue Parrilla, Bordô Gastrô Vino, Belvedere Square, Carbón Barbecue, Coal BBQ Jardim Canadá, Coal BBQ Mercado Novo, Cultura Gatro Bar, Dona Joaquina, Evu Restaurante, Jirau Gastro Bar, Metrópole Bistrô BH, Mocca Coffee and Meals, Osso - Mind The Bones, Padú Cozinha, Santo Botequim, Yume - Belvedere Square, Zavino e Ricardo Hamdan Comida Árabe participam do festival pela primeira vez em 2023.





Parceria de sucesso





A BH Restaurant Week será patrocinada pelas empresas Baden Baden, marca de cervejas, e Arcor, marca renomada de doces.





O gerente de marketing da Baden Baden, Lucas Pires, afirma que a marca tem "um foco muito grande em transformar momentos simples e comuns em momentos super especiais e é exatamente isso que as pessoas podem esperar ao participarem da RW com Baden Baden."





A Arcor traz a proposta de despertar sensações envolvendo os cinco sentidos, que contemplam harmonizações exclusivas, sabores únicos e vivências diferenciadas, sendo protagonista de sobremesas no cardápio dos mais importantes restaurantes da cidade.





Responsabilidade social

A Belo Horizonte Restaurant Week tem a missão especial de contribuir com o Hospital da Baleia, referência em saúde em Minas Gerais. A cada menu vendido ao longo do festival, o cliente terá a opção de pagar R$2,00 a mais no valor da conta, para contribuir com o centro de saúde.