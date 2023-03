Incêndio destrói cozinha de restaurante em Tiradentes

Bombeiros retiraram e abafaram os botijões de gás que iniciaram incêndio que destruiu parte do restaurante (foto: Sala de Imprensa/CBMMG)

Botijões em chamas foram contidos do lado de fora do restaurante pelos bombeiros (foto: Sala de Imprensa/CBMMG)

A cozinha de um dos restaurantes da cidade histórica de Tiradentes, na Região Central de Minas, foi tomada pelas chamas de um incêndio e ficou parcialmente destruída, no início da tarde dessa sexta-feira (17/03). Ninguém se feriu.De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) o fogo se iniciou em um botijão de gás. "Havia grande quantidade de chamas vindas dos botijões de gás. Por isso, as saídas dos recipientes foram abafadas e os cilindros levamos para a área externa, onde as válvulas foram fechadas, eliminando assim o risco", esclareceram os militares.Ainda segundo os bombeiros, o fogo atingiu diversos materiais da cozinha, que ficou parcialmente destruída. "O proprietário disse que estava em outro cômodo no momento do fato e que apenas ouviu um estouro. Quando chegou à cozinha, as chamas já estavam bastante altas. Devido ao local mais atingido, a principal suspeita é de vazamento de gás", informou a corporação.Antes da pandemia do novo coronavírus, em 2019, Tiradentes tinha 131 estabelecimentos de hospedagem e mais de 100 restaurantes, segundo levantamentos do IBGE. Os setores vêm se recuperando dos fechamentos impostos pelo afastamento social.O município tem 8,160 habitantes, mas, em 2019, recebeu cerca de 500 mil turistas, de acordo com dados divulgados pela Secretaria de Turismo de Tiradentes . A cidade é um destino turístico popular no Brasil e recebe visitantes ao longo do ano, especialmente durante o Festival de Inverno, em julho, e o Festival de Gastronomia, em agosto.Os restaurantes fazem parte das atrações pela culinária típica mineira, com pratos como feijão-tropeiro, tutu de feijão, frango com quiabo, angu, pão de queijo, entre outros.