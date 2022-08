Tiradentes: incêndio em área externa de Igreja provoca desabamento

Fundado em 1876, santuário é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Uma parte externa do Santuário da Santíssima Trindade, em Tiradentes, na Região Central de Minas, foi tomada por um incêndio na tarde deste domingo (31/7). Ninguém ficou ferido e o fogo não chegou a atingir o templo.O incêndio consumiu uma área de cerca de 300 metros quadrados, chamada adro, que era utilizada como cozinha para um salão de festas da igreja. O local estava fechado na hora do incêndio.Os bombeiros conseguiram controlar o fogo, que foi totalmente apagado, mas parte do telhado desabou e a estrutura foi comprometida. Ao todo, quase 10 mil litros de água foram usados no combate às chamas.As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas, porém, de acordo com o Corpo de Bombeiros, testemunhas afirmam que as fagulhas começaram por volta das 16h50, em um bambuzal ao lado da construção.A Defesa Civil de Tiradentes foi acionada para avaliar a estrutura da igreja.Fundado em 1876, o santuário é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).