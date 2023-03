Cereja de chuchu existe? Redes sociais discutem tema

As cerejas em calda são amplamente usadas em decorações de bolos e doces (foto: Freepik)

Desde antes das redes sociais, já existia a discussão se as cerejas em calda, muito usadas em confeitarias e sorveterias, são feitas de fato com a fruta ou são, na verdade, chuchus coloridos e aromatizados. Nos últimos dias, o assunto dominou as redes sociais, especialmente depois que a página da Choquei postou uma reportagem de 2011 que diz que a “chuchureja” é real.

Quem acredita na cereja de chuchu, aponta que, como a fruta é de clima frio, não se desenvolve no Brasil e, por isso, a versão alternativa seria mais viável. Do outro lado, os perfis defendem que usar o chuchu para fazer o doce seria caro e demorado e que, na verdade, as cerejas em calda (ou ao marrasquino) são reais.

Mas ninguém está 100% certo. Em primeiro lugar, é possível sim encontrar cerejas em calda feitas com a fruta. Elas são diferentes da cereja in natura. Isso porque, durante o processo de fabricação, a fruta é embebida em uma solução que faz com ela perca a cor e o sabor natural. Em seguida, ela é mergulhada em adoçante e licor e colorida artificialmente, o que deixa com o aspecto que nós conhecemos.

E essa informação está presente nos rótulos dos produtos no mercado. Aliás, os ingredientes do rótulo também são usados para mostrar que existem sim cerejas falsas, mas elas não são, necessariamente, chuchu.

Muitas das cerejas falsas encontradas nas prateleiras dos mercados são, na verdade, confeitos sabor cereja, também chamados de cerelis. Esse tipo de produto é feito, geralmente, com algas marinhas. Também existem algumas que são à base de goma, como as balas do tipo jujuba. Em todas elas, as bolinhas são maciças, com textura de uma gelatina firme e sabor artificial de cereja.

Em uma pesquisa na internet, onão encontrou confeitos sabor cereja à base de chuchu sendo comercializados. Apesar disso, existem inúmeras receitas para fazer a chuchureja em casa.

Nelas, o legume é boleado, cozido e colocado em uma calda açucarada, com corantes e aromatizantes de cereja. Em algumas receitas, o chuchu pode ser substituído por mamão.

Segundo relatos de quem já testou a cereja real, o confeito à base de algas e o doce feito com chuchu, os sabores e texturas são bem diferentes. A fruta verdadeira, por exemplo, geralmente é macia e possui um buraco, onde ficava a semente. Já a chuchureja tem uma textura que lembra um doce de mamão, mais duro por fora e muito macio por dentro, além de serem macios. Por isso, não chegariam perto do sabor da cereja original.