Picanha e Pão de queijo perdem para churrasco argentino em ranking

Pão de queijo ocupa o 10° lugar da lista (foto: ACO/Divulgacao)

Uma lista com as 50 melhores comidas das Américas colocou o churrasco argentino em primeiro lugar e deixou comidas amadas pelos brasileiros em posições inferiores. A pesquisa, via rede social, foi divulgada no último domingo (26/3), pela Taste Atlas.

Mesmo sem o primeiro lugar, o Brasil tem grande destaque na lista com 9 pratos tipicamente brasileiros. A Argentina apareceu com apenas 4 pratos,assim como a Colômbia e os Estados Unidos.

O México aparece na lista com 18 pratos.

Em segundo lugar da lista, está a picanha brasileira, logo atrás do prato argentino. O pão de queijo, prato típico mineiro, ficou em 10° lugar.

Na lista estão o churrasco (6°), o pavê (21°), bombocado (22°), alcatra (24°), coxinha (34°), escondidinho (36°), fraldinha (44°) e vatapá (49°).

Nos comentários, internautas comemoram a colocação de seus países e celebram a diversidade americana.

Houve também quem discordasse da lista e da classificação das comidas queridinhas nacionalmente.

O pão de queijo em 10° mds que absurdo, o primeiro lugar ainda seria pouco https://t.co/8FIawedtwl %u2014 Jaque (@avrilexit) March 27, 2023

Em que mundo pavê e bom-bocado são superiores à coxinha? E olha que eu sou uma formiga viciada em doce , mas não dá para concordar. Que ranking patético https://t.co/Guw9naIY8S pic.twitter.com/2om1fM7sZC %u2014 Decadence Avec Elegance (@marlenesophia21) March 27, 2023

a coxinha não tá no top 20 devia ser considerado crime https://t.co/dNAjq7OQTq %u2014 lukinha %uD83E%uDD20 (@yoluk1nh4) March 28, 2023

A lista também despertou curiosidades sobre comidas diferentes.

*Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen