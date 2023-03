Exposição em BH propõe conexão com 'A divina comédia', de Dante Alighieri

Artista italiana transpõe cenas clássicas do primeiro reino de "A divina comédia", como na obra fotográfica "Canto IV, O limbo" (foto: Valentina Vannicola/DIVULGAÇÃO)

O público de BH ganha mais uma oportunidade para desvendar as alegorias e os simbolismos do poema épico "A divina comédia", de Dante Alighieri. A influência desta obra-prima faz parte do imaginário ocidental e continua a inspirar escritores e a literatura mundial, além de outras áreas da cultura. A exposição "O inferno de Dante", da artista italiana Valentina Vannicola, será aberta nesta terça-feira (28/3), na Casa Fiat de Cultura (Praça da Liberdade, 10). Na mostra, Valentina transpõe cenas clássicas do "Inferno", o primeiro reino do clássico, em uma produção de 15 obras fotográficas baseadas no gênero tableau vivant – tendência da fotografia contemporânea de apresentar como cenas reais as imagens construídas de acordo com a dinâmica da cinematografia. Um ambiente imersivo foi criado no local para proporcionar aos visitantes uma reflexão sobre a existência humana.





O trabalho da artista italiana deseja conectar as novas gerações à obra do poeta. Para Valentina, Dante ensina que é possível falar com clareza e profundidade de todas as coisas, das mais importantes às mais supérfluas. "A 'Divina comédia' é uma obra imaginativa e com uma linguagem envolvente, na qual Dante orienta o leitor de modo a facilitar a visualização e materialização dos personagens e das situações descritas. Dante insere a alegoria, a grande advertência ou ensinamento político e ético e se abre para um segundo imaginário: o da interpretação. Para esta exposição, cada imagem que produzi está empenhada em traduzir o rico simbolismo do poema", revela.





A mostra será abordada a partir de três eixos: técnico-estético (a fotografia será trabalhada enquanto gênero); biográfico (apresentará a trajetória de Valentina Vaniccola) e histórico (será abordado o período medieval, destacando a “Divina comédia”, como obra fundamental e atemporal). Hoje, dia da abertura da exposição, Valentina participa de debate virtual, no qual serão abordados detalhes sobre o seu trabalho. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo Sympla. O trabalho da artista italiana cria um diálogo entre literatura, cinema, teatro e fotografia. Visitação de terça a sexta-feira, das 10h às 21h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h. As obras ficam em cartaz até 28 de abril. Entrada gratuita. Informações: (31) 3289-8900 ou pelo site www.casafiatdecultura.com.br.