A chegada de um novo "Verão" é tema de EP de César Lacerda

Mineiro de Diamantina, César Lacerda hoje está radicado em São Paulo, e comemora os 10 anos de lançamento de seu primeiro disco (foto: Fernando Neumayer/Divulgação)

O calor da primeira estação do ano inspirou César Lacerda em seu EP “Verão”. Divulgado neste mês, o trabalho marca os 10 anos de lançamento do primeiro álbum do cantor e compositor mineiro. O EP traz parceria de Lacerda com Chico César. O calor da primeira estação do ano inspirou César Lacerda em seu EP “Verão”. Divulgado neste mês, o trabalho marca os 10 anos de lançamento do primeiro álbum do cantor e compositor mineiro. O EP traz parceria de Lacerda com Chico César.













Leia também: Skank: veja as músicas que a banda tocou no show no Mineirão Nesse trabalho ele buscou imprimir "o desejo de festejar a vida", conforme diz, em entrevista. Ele observa que a palavrão “verão” também pode ser a conjugação do verbo "ver" na terceira pessoa do plural. "Quem viveu os últimos anos no Brasil e não foi engolido por um afeto vil de cruel indiferença sabe o quanto se esperou pela chegada deste verão em 2023", afirma.





Ele afirma ter a sensação de alívio, "pela possibilidade de respirar um ar menos denso, menos tóxico, apesar de tantos obstáculos pela frente". Nos primeiros 10 anos de carreira, César Lacerda lançou cinco álbuns nas plataformas digitais e alguns singles. O recuo para o formato de EP faz parte da estratégia de promover uma série de lançamentos ao longo deste ano.





“Nítido cristal puro” é a primeira faixa do trabalho e foi feita em parceria com o cantor e compositor baiano Uiu Lopes, com uma ambientação sonora que evoca o samba-reggae e o reggaeton.





Forma certa “Até caber ou acabar”, a segunda faixa do EP, é a composição em parceria com o paraibano Chico César. Guardada durante quatro anos, a música "nunca havia encontrado a forma certa para ser lançada ao mundo", segundo comenta o mineiro de Diamantina. Apenas em 2022, com a criação das outras duas faixas, ele se deparou com a possibilidade de uni-las em um novo projeto .





Compôs “Maceió” com Frederico Heliodoro, e junto de Fernando Rischbieter produziu com calma os beats e instrumentais das três canções, que, segundo ele, têm “influência direta das diversas vertentes do pop atual, nacional e internacional”.





César Lacerda viveu em sua cidade natal até os 12 anos. Depois disso, morou em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro e em São Paulo, onde está radicado atualmente. Depois de sua estreia com “Porquê da voz” (2013), com 12 faixas, ele lançou “Paralelos & Infinitos” (2015), “O meu nome é qualquer um” (2016) e “Tudo tudo tudo tudo” (2017).





O álbum mais recente, “Nações, homens ou leões”, saiu em novembro de 2021 e denuncia o avanço da crise climática. César Lacerda diz que, em todos os seus discos, busca tocar nos lugares de desalento na sociedade. Agora, em 2023, o solar “Verão” vem como o desejo da cura de todos eles.





“VERÃO”

• EP de César Lacerda

• YB Music (3 faixas)

• Disponível nas plataformas digitais





*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes