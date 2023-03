Skank: veja as músicas que a banda tocou no show no Mineirão

Aplaudidos de pé, Samuel Rosa, Lelo Zaneti, Henrique Portugal e Haroldo Ferretti se emocionaram com a plateia do Mineirão (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

No palco e na plateia, havia a vibração de mais de 30 anos de história. Com muitos gritos e lágrimas, o público se despediu do Skank no show de despedida da banda, nesse domingo (26/3), no Mineirão. Com quase três horas de apresentação,o grupo embalou o estádio lotado com grandes hits da carreira e algumas canções marcantes para a história dos mineiros que conquistaram o Brasil, mas que são consideradas ‘lado B’.

Liderada por Samuel Rosa, a banda abriu o show com ‘Dois rios’ - uma escolha acertada que já mostrou para a plateia que a noite seria repleta de emoções. Em seguida, o Skank lembrou sua história com ‘Uma partida de futebol’, levando até quem não é fã do esporte a vibrar como em uma Copa do Mundo.

Mostrando sintonia entre equipe de iluminação, som, banda e plateia, o Mineirão estremeceu logo no começo, com a sequência de ‘Esmola’ e ‘Pacato cidadão’. Logo depois, o show recuperou algumas baladas da história do Skank, como ‘Ainda gosto dela’, ‘Amores imperfeitos’, ‘Formato mínimo’ e ‘Balada do amor inabalável’, levando aos casais apaixonados da plateia a celebrarem o amor em todas as suas formas.

Na metade do show, o grupo relembrou as combinações musicais que os fizeram gigantes, misturando rock e reggae. Em ‘Jackie tequila’, o vocalista Samuel Rosa mostrou um carisma inigualável ao descer do palco, interagir com os fãs, dar autógrafos e tirar selfies - sem deixar de cantar e nem deixar o pique no estádio cair.

‘Te ver’ e ‘Acima do sol’ fizeram o público cantar em uníssono. Mas foi em ‘Três lados’ que o Mineirão se tornou um mar de camisas, incentivado pelo próprio Samuel. Boa parte dos fãs foi preparada e levou uniformes de times para um dos pontos altos da noite. O estádio foi à loucura na sequência de ‘Vou deixar’, ‘Garota nacional’, ‘Algo parecido’ e ‘Vamos fugir’. A animação era tanta que o piso do Mineirão tremia nas arquibancadas.

O bis foi mais que especial e durou quase 40 minutos. Entre as músicas estava ‘Resposta’, com a participação de Milton Nascimento. Reverenciado pelo público, Bituca foi às lágrimas e recebeu uma homenagem dos mineiros do Skank. “Sem sua existência, não estaríamos aqui”, declarou Samuel ao gigante do Clube da Esquina. Sem dúvidas, foi o momento mais emocionante do show.

O bis ainda contou com ‘Baixada news’, que não integrava o setlist de outros shows da turnê, e ‘Tanto’ e ‘Ali’. A banda ainda deu um “brinde” para o público, repetindo ‘Mil acasos’ e ‘Sutilmente’, porque houve pequenos erros de gravação das imagens para o DVD de despedida da banda e foi preciso tocar de novo.

O gran finale foi ao som de ‘Tão seu’. O fim da noite foi celebrado por público e banda se reverenciando, com a certeza de que é uma noite que ficou para a história.

Músicas da despedida

O setlist do show:

Dois rios

É uma partida de futebol

Esmola

Pacato cidadão

Uma canção é pra isso

É proibido fumar (cover de Roberto Carlos)

Saideira

Canção noturna

Ainda gosto dela

Amores imperfeitos

Formato mínimo

Balada do amor inabalável

Ela me deixou

Jakie tequila

Te ver

Acima do sol

Três lados

Vou deixar

Garota nacional

Mandrake e os cubanos

Esquecimento

Sutilmente

Algo parecido

Vamos fugir (cover de Gilberto Gil)

Resposta (participação especial de Milton Nascimento) - bis

Mil acasos - bis

Ali - bis

Simplesmente - bis

O beijo e a reza - bis

Baixada News - bis

Tanto (I want you) - bis

Mil acasos - bis

Sutilmente - bis

Tão seu - bis

Ficou com saudade? Confira a playlist com as músicas do show de despedida do Skank: