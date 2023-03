Skank: Milton Nascimento volta ao palco para o último show da banda

Milton Nascimento cantou 'Resposta' no show de despedida do Skank, no Mineirão (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Milton Nascimento, que se despediu dos palcos no ano passado , voltou a encarar o público neste domingo (26/3), como convidado especial do último show do Skank, no Mineirão.O vocalista do Skank, Samuel Rosa, atribuiu a existência e a manutenção da banda, por tanto tempo, a Bituca. "É a razão da nossa existência e de estarmos aqui hoje", declarou.Milton cantou a música ‘Resposta’ ao lado do quarteto. Foi a primeira canção do bis.





O cantor entrou abraçado pelos quatro membros da banda. O público se emocionou com a participação dele no show . Aos gritos de ‘Bituca, eu te amo’ e ‘Milton, eu te amo’, o cantor deixou o palco depois da canção.





O Skank faz seu show de despedida para um público de cerca de 50 mil pessoas. Durante a apresentação, o vocalista Samuel Rosa se emocionou e falou sobre envelhecimento antes de tocar a música ‘Uma canção é para isso’.