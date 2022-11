Emoção dá o tom da despedida de Milton Nascimento no Mineirão

Bituca no palco montado no Mineirão para o último show de sua carreira

Começou em altíssima rotação o derradeiro show de Milton Nascimento no Mineirão. A última sessão de música, que encerra na noite deste domingo (13/11) a trajetória do cantor e compositor mineiro nos palcos teve início bem antes de ele subir ao palco.

Uma fotografia dele abraçada a Milton foi exposta nos dois telões desde a tarde deste domingo.

Na entrada do estádio, o público recebeu um cartaz com os dizeres “Obrigado, Bituca”. O show deste domingo é o trigésimo sétimo de uma temporada iniciada em junho, no Rio de Janeiro."Me considero o mais mineiro dos cariocas”, afirmou Milton em vídeo que abriu o show, às 19h. Na apresentação, Bituca - “que é como gosto de ser chamado” - repassa sua trajetória.Fala de amigos, dos parceiros e do Clube da Esquina. “Me tornei cidadão do mundo sem deixar de ser brasileiro”, disse ele, quando foi ovacionado pela plateia.