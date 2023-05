Horóscopo do dia (13/05): Confira a previsão de hoje para seu signo

Amor realista

O trígono entre Vênus em Câncer e Saturno em Peixes traz para hoje um amadurecimento facilitado nas relações e no tom emocional. Estamos buscando acolhimento, mas também senso de limites, compromisso e realismo. Amadurecimento na forma como trocamos com os semelhantes e interagimos socialmente. No campo financeiro há uma cautela que possibilita pensar em coisas mais ambiciosas, mas também que devem ser construídas.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Você está aberto a viver a troca emocional, íntima e/ou familiar, mas há também um forte tom de amadurecimento emocional e espiritual facilitando o processo. Questões desafiadoras no campo emocional e subconsciente são abordadas com mais facilidade a partir de um senso de ponderação, empatia e disponibilidade. Esteja aberto a escutar o outro nas suas dificuldades.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, faz aspecto facilitado com Saturno. Você está aberto para as relações sociais, mas há um tom maduro e sóbrio no processo. Busque ser flexível, empático e sociável, mas também não aceite abusos e intromissões. Seu engajamento social pode lhe render bons frutos neste período. Capacidade de falar de forma pacífica, madura e emocionalmente inteligente.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Ocorre agora um senso de maturação, responsabilidade e autorização de si mesmo que lhe permite aumentar seus ganhos e melhorar as finanças com realismo, mas também se utilizando de suas emoções e magnetismo. Sua imagem profissional pede um alinhamento com seu sistema de valores e talentos e isso tende a fluir com mais facilidade neste período.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Vênus no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede um tanto mais de autovalorização e vivência de prazeres e alegrias. O aspecto a Saturno traz um senso de realismo neste sentido. Você está percebendo o que lhe faz bem e traçando metas futuras bem realistas e focadas no seu bem estar. Também em alta o prazer do dever cumprido em termos de fé, estudos ou metas.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Você passa por uma importante maturação e lapidação emocional, em especial na forma como forma laços afetivos, partilhados e sexuais. Você está reciclando alguns destes conceitos para que algo mais realista e menos idealizado possa ser vivido. Busque entender com mais empatia os seus limites e os do outro. Um tom mais abnegado e de amor universal em alta.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Há agora um maior engajamento tanto na vida social quanto no amor. Você está amadurecendo seu senso de pertencimento a grupos, amizades, no amor e nas parcerias. Parcerias sérias e bem estabelecidas podem gerar bons frutos neste período. A interação entre seus amigos e seu parceiro traz um misto de sociabilidade com realismo e limites.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, faz aspecto facilitado com Saturno. Há agora um forte engajamento com suas rotinas, saúde e/ou trabalho que lhe favorecem maior reconhecimento público. Seu trabalho bem executado tende a ser notado por figuras de autoridade, ou você projeta mais seus talentos. Use de sua sensibilidade com maturidade para lidar com a vida material.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Você tem amadurecido seu senso de espaço pessoal, poder e criatividade. Isso agora lhe permite planejar coisas boas para seu futuro com mais propriedade. Também está mais otimista e real nas relações e suas possibilidades. Você perceberá a expressão de sua sensibilidade como uma força e autoridade, assim como valioso bem espiritual.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Ocorre neste período uma forte lapidação de questões emocionais, mas de forma facilitada. Você tem trabalhado e lapidado emoções ligadas ao passado, ancestral familiar e afins. Tudo isso lhe permite agora reciclar e transformar a forma como troca emocionalmente, interage no afetivo/sexual, lida com bens com juntos e heranças. Tudo isso ganha um tom mais maduro, mas sem perder a sensibilidade.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Saturno, seu regente, faz aspecto harmônico com Vênus. Este é um momento que lhe traz maior estabilidade nas relações e no campo mental. Está aberto a socializar e trocar, mas sabendo estabelecer e comunicar bem seus limites. Sua comunicação com os outros tende a um equilíbrio entre empatia, compaixão e senso de justiça, limites e pragmatismo.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Saturno, seu regente, faz aspecto harmônico com Vênus. Este é um momento que lhe traz maior estabilidade em termos materiais e práticos. Está mais consciente do compromisso que deve ter em se valorizar e viver seus valores, assim como responsabilizar-se sobre si mesmo. Tudo isso vem junto de um senso de prazer sensorial, trabalho valoroso e senso de felicidade em se viver o presente.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Saturno no seu signo (solar ou ascendente) tem lhe trazido uma perspectiva mais realista e de amadurecimento e responsabilidade. Isso hoje é facilitado por um senso de prazer em ser quem você é. Está enxergando que deve ser fiel a si mesmo em primeiro lugar e se fazer bem. Seu olhar para sua criatividade tende também a esse misto de criatividade e compromisso.

