'Que tal um samba?': as músicas do show de Chico Buarque com Mônica Salmaso

Chico divide o palco em diversos números com Mônica Salmaso (foto: Divulgação/Chico Buarque ) Chico Buarque iniciou a nova turnê nacional, "Que tal um samba?", nesta terça-feira (06/09), no Teatro Pedra do Reino, em João Pessoa. Dividindo o palco em diversos números com Mônica Salmaso, Chico cantou músicas de mais de cinco décadas de carreira, entre elas clássicos como "Sabiá", "Meu guri", "Futuros amantes" e as recentes "Tua cantiga", "Blues pra Bia" e "Caravanas".





Acompanhada pela banda de Chico Buarque, a cantora paulistana inicia o show com "Todos juntos", do musical "Os saltimbancos", e interpreta ainda "Passaredo" e "Beatriz", um dos momentos mais aplaudidos. Depois de ser apresentado em "Paratodos", o cantor entra no palco para dividir com Mônica a interpretação de "O velho Francisco" e eles fazem duetos em músicas como "Sem fantasia", "Biscate", "Imagina" e, no bis, "Maninha" (dedicada à Miúcha, irmã de Chico, que morreu em 2018), "Noite dos mascarados" e "João e Maria" (composição com Sivuca, também homenageado pelo autor da letra).

Confira o repertório da turnê "Que tal um samba?".





Mônica Salmaso





1) "Todos juntos" (Enriquez/Bardotti - versão de Chico Buarque)





2) "Mar e lua" (Chico Buarque)





3) "Passaredo" (Francis Hime/Chico Buarque)





4) "Bom tempo" (Chico Buarque)





5) "Beatriz" (Edu Lobo/Chico Buarque)





6) "Paratodos" (Chico Buarque)









Chico Buarque e Mônica Salmaso (juntos)





7) "O velho Francisco" (Chico Buarque)





8) "Sinhá" (João Bosco/Chico Buarque)





9) "Sem fantasia" (Chico Buarque)





10) "Biscate" (Chico Buarque)





11) "Imagina" (Tom Jobim/Chico Buarque)





Chico Buarque





12) "Choro bandido" (Edu Lobo/Chico Buarque)





13) "Desalento" (Chico Buarque/Vinícius de Moraes)





14) "Sob medida" (Chico Buarque)





15) "Nina" (Chico Buarque)





16) "Blues pra Bia" (Chico Buarque)





17) "Samba do grande amor" (Chico Buarque)





18) "Injuriado" (Chico Buarque) - Com Mônica Salmaso





19) "Tipo um baião" (Chico Buarque)





20) "As minhas meninas" (Chico Buarque)





21) "Uma canção desnaturada" (Chico Buarque) - Com Mônica Salmaso





22) "Morro Dois Irmãos" (Chico Buarque)





23) "Futuros amantes" (Chico Buarque)





24) "Assentamento" (Chico Buarque)





25) "Bancarrota Blues" (Edu Lobo/Chico Buarque)





26) "Tua cantiga" (Cristóvão Bastos / Chico Buarque)





27) "Sabiá" (Tom Jobim/Chico Buarque)





28) "O meu guri" (Chico Buarque)





29) "As caravanas" (Chico Buarque), com citação de "Deus lhe pague" (Chico Buarque)





30) "Que tal um samba?" (Chico Buarque) - Com Mônica Salmaso





(Bis)







Chico Buarque e Mônica Salmaso





31) "Maninha" (Chico Buarque)





32) "Noite dos mascarados" (Chico Buarque)





33) "João e Maria" (Sivuca/Chico Buarque)





Depois da capital paraibana, a turnê "Que tal um samba?" segue para Natal (09 e 10/09) e percorrerá onze cidades até abril de 2023. Chico Buarque e Mônica Salmaso farão quatro shows em Belo Horizonte, nos dias 06, 07, 08 e 09 de outubro, no Minascentro, com ingressos já esgotados.









No palco, Chico Buarque e Mônica Salmaso são acompanhados pelos músicos João Rebouças (piano), Bia Paes Leme (teclados e vocais), Chico Batera (percussão), Jorge Helder (baixo acústico e elétrico), Marcelo Bernardes (sopros), Jurim Moreira (bateria) e pelo maestro Luiz Claudio Ramos, responsável pelos arranjos. Eles são apresentados ao público durante "Bancarrota Blues", um dos momentos mais aplaudidos da apresentação.





"Que tal um samba?" é a oitava turnê de Chico Buarque em cinco décadas. Daniela Thomas (cenário), Maneco Quinderé (luz) e Cao Albuquerque (figurinos) integram a equipe criativa, que incluiu projeções de fotografias durante as canções.