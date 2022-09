Brumadinho Gourmet terá shows de Erasmo Carlos, Biquíni Cavadão e Manitu

Biquíni Cavadão promete show com sucessos de seus 37 anos de trajetória e interação com o público (foto: Vinícius Mochizuki/divulgação)

O festival Brumadinho Gourmet – Sabores de Minas chega à 14ª edição neste Dia da Independência, com várias atrações musicais. Erasmo Carlos, o grupo carioca Biquíni Cavadão e a banda mineira Manitu estão entre elas.





À mesa com "preços democráticos"

Júlio Toledo destaca a proposta do festival de estipular “preços democráticos”, se comparados a eventos do gênero. Com entrada franca, o festival cobra R$ 35 pelo prato principal criado por chefs e R$ 25 por tira-gostos. Entre os chefs convidados está Wellington Costa, que dará aulas-show.





A música será o grande destaque do “cardápio”. Nesta quarta-feira (7/9), quem faz show é o “gigante gentil” Erasmo Carlos. Sábado (10/9) tem banda Manitu, e Biquíni Cavadão fecha a programação no domingo (11/9). “O evento é 100% coberto, com entrada franca”, destaca Costa.





O guitarrista Carlos Coelho, um dos fundadores do Biquíni Cavadão, diz que o show será uma celebração, devido ao fato de os músicos terem sido obrigados a se afastar dos palcos por causa da pandemia. “Amamos o que fazemos. Ficamos privados disso, é uma grande alegria para a gente”, comenta.





Coelho lembra que seu ofício não envolve apenas a música, mas a conexão entre as pessoas. “É a dança, a festa, o programa do sábado ou domingo à noite. É muito mais do que você sentar e ver um show”, lembra. “A gente ficou privado disso, e o relacionamento que temos com o público nos traz energia muito grande. É quase uma coisa que você pode sentir no corpo.”





Com 37 anos de carreira, a banda se emociona em voltar à estrada, conta. “Estamos ali tocando e cantando músicas que fazemos desde os 18 anos. O público adora, o que é muito bom. Essas canções grudam nas pessoas. O show do Biquíni é sempre o apanhado dos nossos sucessos e mais alguma coisa ou outra que a gente quer mostrar.”





Além de Coelho, o Biquíni reúne Bruno Gouveia (vocal), Álvaro Birita (bateria) e Miguel Flores da Cunha (teclados).



Manitu se reencontra no palco para celebrar a amizade (foto: Ricardo Adam/divulgação)

Vocalista do Manitu, Alexandre Maia diz que a banda, que se separou há quatro anos, está feliz em voltar aos palcos. “A gente vai celebrar a nossa amizade, vamos dizer assim. Não é o show da volta do Manitu. A gente estará lá a convite do Júlio Toledo”, conta.





O repertório autoral vem de pedidos dos próprios fãs. “A turma tem aquela nostalgia da época em que a gente estava na ativa e tocando muito. Faremos um show praticamente autoral. Covers apenas de ‘Garota nacional” (Skank) e ‘Bizarre love triangle’ (New Order). A gente gravou sete CDs, vamos nos basear nas músicas que estão neles.” Além de Alexandre Maia (voz), subirão ao palco, no sábado, Fabão (baixo), Emerson Neiva (bateria) e Daniel Couto (guitarra solo).





BRUMADINHO GOURMET

Desta quarta-feira (7/9) a domingo (11/9), das 12h às 23h, na Praça de Casa Branca, em Brumadinho. Entrada franca.



HOJE (7/9)

Shows de Brazuca, Papagaio Elétrico e Erasmo Carlos





QUINTA (8/9)

Show de Flocos Finos





SEXTA (9/9)

Shows de U2 Latin American Tribute, Grupo Bibiano e Márcio Nagô





SÁBADO (10/9)

Shows de Luiza Carmo, Beatles Rock Show, Creedence Revival Brasil e Manitu





DOMINGO (11/9)

Shows de Leo Boreu, Arthur Belmonte, Biquíni Cavadão e Baile Da Dri