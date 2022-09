Orquestra 415 apresenta a 'cantata jingle' que Bach compôs para café alemão

Orquestra 415 faz minitemporada para apresentar peça curiosa do repertório de Bach (foto: Adriana Lira/divulgação)

“Cantata do café”, peça de Johann Sebastian Bach, será apresentada pela Orquestra 415 de hoje (7/9) a sexta-feira (9/9), no Teatro João Ceschiatti do Palácio das Artes, em parceria com a Cia Mineira de Ópera.





Menina viciada em Leipzig

A história da peça é interessante. Bach regia uma orquestra na porta de um café em Leipzig, na Alemanha. Muito amigo do dono da casa, ele compôs a cantata quase como um jingle para o local. “Na história, menina viciada em café tenta ser demovida do vício pelo pai”, conta Salles.





Por ser relativamente curta, com 30 minutos, a cantata será precedida por prólogo cênico elaborado por ele. Além da direção musical e regência de André Brandt, o espetáculo tem direção cênica de Henrique Passini, cenários e figurinos de Cibele Navarro. Os solistas são os cantores Camila Corrêa, André Fernando e Wagner Soares.





A Orquestra 415 foi criada em 2012. Seu nome vem da frequência de afinação de instrumentos que mais se aproxima da sonoridade praticada no período barroco. O grupo utiliza cordas de tripa, que melhor reproduzem o som daquela época.





Instrumentos desta orquestra especializada em música antiga já não existem em sinfônicas e filarmônicas, como flautas doces, alaúdes, guitarras barrocas e cravos.





A Orquestra 415 prepara para novembro a representação cênica do encontro entre Bach e Frederico II, imperador da Prússia, que resultou na famosa peça “Oferenda musical, BWV 1079”.

CANTATA DO CAFÉ

Com Orquestra 415 de Música Antiga. De hoje (7/9) a sexta-feira (9/9), às 20h. Teatro João Ceschiatti do Palácio das Artes. Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia). Vendas on-line no site Eventim





* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria