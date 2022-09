Festival Internacional de Corais homenageia a liberdade e Clube da Esquina

Toninho Horta vai tocar ''Travessia'' na abertura do Festival Internacional de Corais, em Santa Tereza (foto: Moto Uehara/divulgação)

Dezenas de vozes vão cantar a liberdade a partir desta quarta-feira, Dia da Independência. O Festival Internacional de Corais (FIC) será aberto às 19h, na Igreja de Santa Teresa, em Belo Horizonte, reunindo vários grupos e artistas ligados ao Clube da Esquina. A programação prossegue até dezembro.









Foram convidados para participar da abertura, que também homenageia os 50 anos do disco “Clube da Esquina”, os músicos Toninho Horta, Tadeu Franco, Murilo Antunes, Telo Borges, Ian Guedes, Rodrigo Borges, Mariana Brant e Beto Lopes, além da Orquestra Sinfônica da Polícia Militar de Minas Gerais e do Coral de Mil Vozes.





O concerto desta noite receberá também o tenor Edson D'Oliveira, que interpretará o “Hino Nacional”. O “Hino da Independência” ficará a cargo de Tadeu Franco e Ladston Nascimento; o “Hino da Bandeira”, de Aline Santos e Luiza Gabrielle; “Oh! Minas Gerais”, da cantora lírica Eliseth Gomes.





Do repertório do Clube da Esquina foram selecionadas “Paixão e fé”, que será interpretada por Beto Lopes e Mariana Brant; “Coração civil”, por Tadeu Franco; “Travessia”, por Toninho Horta, “Para Lennon e McCartney”, por Ian Guedes e Rodrigo Borges; e “Canção da América”, por Cláudio Venturini e Telo Borges.

Multidão de cantores

Todos os concertos do FIC Liberdade têm entrada franca. Nesta quarta-feira, o evento reunirá os grupos Cancioneros, Banda São Vicente de Paulo, Chorus Exultutate Voces, Cor de Coro, Coral Adulto São Vicente de Paulo, Coral Alegria de Cantar, Coral Ansef, Coral Artencanto, Coral da Abbott, Coral Diadorin, Coral Dom Hélder Câmara, Coral Ensaio Aberto, Coral Evangélico de Belo Horizonte, Coral Infantojuvenil das Gerais, Coral Infantojuvenil do Palácio das Artes, Coral Infantojuvenil São Vicente de Paulo, Coral Infantil Santo Antônio.





Também participam Coral Luís de Camões, Coral Meninas de Mocambeiro, Coral Online de Contagem, Coral Puer Singers, Coral Una Voz, Corporação Musical Nossa Senhora de Lourdes, Colorau, Coro Bora Cantar, Coro En Canto, Coro Sinfônico do Cefart, Crescere, Cristiane Duarte e Janio Tanaka, Duo Mariva, Grupo Vocal Overvozes, Imperial Coro do Penedo, e o Coral Canto & Vida e Vozes Negras do Rosário.





FESTIVAL INTERNACIONAL DE CORAIS



Desta quarta-feira (7/9) a 23 de dezembro. Programação completa: www.festivaldecorais.com.br





HOJE (7/9)

• 15h: Encontro de Corais. Anfiteatro da Funarte MG. Rua Januária, 68, Centro

• 19h30: Abertura oficial. Paróquia Santa Teresa e Santa Teresinha. Praça Duque de Caxias, 200, Santa Tereza

QUINTA (8/9)

• 20h: Imperial Coro do Penedo. Igreja São José. Av. Afonso Pena, Centro

SEXTA (9/9)

• 19h: Coral Mater Vocem e Imperial Coro do Penedo. Festival do Folclore, na cidade de Jequitibá

SÁBADO (10/9)

• 14h: Canarinhos de Santana, Coral Mater Vocem e Imperial Coro do Penedo. Festival Gastronômico de Chapada, em Ouro Preto

DOMINGO (11/9)

• 10h: Coral Mater Vocem e Imperial Coro do Penedo, na Igreja São Lucas, em BH

• 11h: Coral Jovenzinhos de Pedro Leopoldo, em Jequitibá