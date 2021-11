Dos tropeiros ao capeta do Vilarinho, livro conta a história de Venda Nova

Bruno Viveiros Martins nas quadras do Vilarinho, espaço esportivo que, com seus bailes, se tornou ícone da cultura de BH (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)





Já fazem 17 anos que a coleção “BH. A cidade de cada um” conta a história de bairros, lugares, fatos e personagens da capital mineira por meio de autores cujas trajetórias pessoais se cruzam com os temas abordados. O 35º título não é diferente. “Venda Nova”, que será lançado neste sábado (27/11) pela Conceito Editorial, com sessão de autógrafos na Livraria Ouvidor Savassi, é assinado pelo historiador Bruno Viveiros Martins, venda-novense típico, nascido e criado neste distrito de Belo Horizonte.





Toninho Black e o Baile da Saudade divulgaram a cultura black de Venda Nova para a periferia de BH (foto: Toninho Black/acervo)

“Venda Nova é uma região que engloba uma série de bairros. Nasci no São João Batista, um dos mais antigos. Passei a infância ali, fiz o ensino fundamental e o médio nas escolas de lá. Então, estou habituado com essa periferia que tem ruas de terra e muito verde. Depois que me casei, fui morar no Jardim América, na Região Oeste de BH, mas a minha relação com Venda Nova nunca acabou, principalmente por conta da minha família”, conta o autor.





FUTEBOL DE BOTÃO





Campeão de futebol de botão da rua onde passou a infância e adolescência, Bruno cresceu ouvindo histórias sobre a região. Não abandonou essa curiosidade quando começou a cursar a faculdade de história. Entusiasta da maioria dos autores que participaram da coleção “A cidade de cada um”, foi ele quem propôs o livro sobre Venda Nova aos editores José Eduardo Gonçalves e Sílvia Rubião, que aceitaram a empreitada.





“Desde a infância, escuto histórias sobre como o bairro foi um arraial importante para Minas Gerais, o quanto as vendas da região são uma tradição local. Quando terminei o ensino médio, continuei pesquisando essas informações. Como acompanho a coleção desde o início, já sabia a linha que gostaria de seguir antes mesmo de minha proposta ser aceita”, ele conta.





A partir de relatos de personagens da região, colhidos ao longo da pandemia por meio de entrevistas via telefone, Bruno Viveiros Martins conta a história de Venda Nova do Império à modernidade.





Com cerca de 250 mil habitantes, o local pertenceu a Sabará, Santa Luzia e Ribeirão das Neves, antes de ser anexado à capital mineira, em 1948.





Durante o Império, Venda Nova desempenhou importante papel político, comercial e religioso. Seu sucesso entre tropeiros e viajantes correu de boca em boca devido às vendas que ali funcionavam – daí o nome da região. Muitos desses comércios pertenciam a portugueses, oferecendo mantimentos, como arroz, feijão e toucinho, e também produtos raros na época, como querosene e couro.









Capeta do Vilarinho, personagem venda-novense, ganhou edição da revista de HQ de Lacarmélio Alfêo de Araújo, o Celton (foto: Celton/reprodução)

“Meu principal objetivo é entender como um arraial fundado no século 18 passou a fazer parte da capital planejada e inaugurada no século 19. Enquanto Venda Nova possui mais de 300 anos de história, Belo Horizonte tem pouco mais de 120 anos”, lembra.





PADRE





Bruno recorre a figuras emblemáticas da região, como padre Pedro Pinto, o primeiro cidadão a conseguir habilitação para dirigir em Belo Horizonte, eloquente e caridoso orador. O livro também trata de referências contemporâneas, como o Baile da Saudade, que ajudou a fomentar a cultura black na capital mineira sob a influência de Toninho Black.









Rua Padre Pedro Pinto, com seu comércio agitado, mantém a tradição das vendas do século 18, frequentadas por tropeiros (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

“O venda-novense mais famoso de que se tem notícia é o Capeta do Vilarinho, lenda urbana que surgiu no final dos anos 1980, no auge dos bailes nas quadras do Vilarinho. Durante um concurso, esse capeta está dançando e é ovacionado. Com a comoção da plateia, ele perde a concentração, deliza e o público percebe que tem um par de chifres. Até hoje tem gente que faz sinal da cruz quando passa pela quadra”, Bruno conta.





DEU NO NYT





O capeta chamou a atenção do país e rendeu notícia até no exterior, no jornal The New York Times. Embora seja um dos destaques do livro, Bruno garante que nele há também histórias comprovadamente reais, o que comprova as diferentes facetas da região.









Bailes de Venda Nova: celeiro da música funk criada em BH, que chama a atenção do país (foto: Auremar de Castro/EM/D.A Press/16/04/07)



(foto: CONCEITO/REPRODUÇÃO)

“Falo dos armazéns, mercearias e mercadinhos que fazem parte da história de Venda Nova; do amor pelo esporte, a exemplo do futebol amador, do ciclismo e corridas de cavalo; da luta dos moradores por melhores condições de vida, como o acesso à educação pública a partir dos colégios Santos Dumont e Geteco; da defesa das áreas verdes e espaços de sociabilidade pública, como o Parque Serra Verde, o Centro Cultural Venda Nova e o Centro de Memória Regional”, lista o historiador.

“BH. A CIDADE DE CADA UM: VENDA NOVA” . De Bruno Viveiros Martins . Conceito Editorial . 168 páginas . R$ 25 . Sessão de autógrafos com a presença do autor neste sábado (27/11), a partir das 11h, na Livraria Ouvidor Savassi. Rua Fernandes Tourinho, 253, Savassi.