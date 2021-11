(foto: Arte/EM)









Uma das questões de ciências humanas destacava o trecho “vocês que fazem parte dessa massa/ Que passa dos projetos do futuro/ É duro tanto ter que caminhar? E dar muito mais que receber/ Êh, oô, vida de gado/ Povo marcado êh/ Povo feliz”, seguido da pergunta: “Qual comportamento coletivo é criticado no trecho da letra da canção lançada em 1979?”.





As alternativas eram: militância política; passividade social; altruísmo religioso; autocontrole moral; inconformismo eleitoral.





HINO





“Admirável gado novo”, ao ser lançada, chegou a ser tratada como “hino do povo brasileiro”. Em 1996, foi redescoberta por novas gerações ao integrar a trilha da novela “O rei do gado”, de Benedito Ruy Barbosa, exibida pela Globo. Era tema do personagem do líder sem-terra Regino (Jackson Antunes).





A música surgiu sob a ditadura militar (1964-1985). Para muita gente, ela critica a política do país na época, sob o comando do general João Baptista Figueiredo. Neste 2021, movimentos lutam pela liberdade de expressão e se mobilizm para garantir a democracia, enquanto setores da sociedade reivindicam a volta dos militares ao poder.





Zé Ramalho revelou que se inspirou em suas dificuldades na infância, na Paraíba. O tom político fica ainda mais evidente pela referência a “Admirável mundo novo”, romance de Aldous Huxley (1894-1963). Na distopia lançada em 1931, a sociedade vive sob regras autoritárias e todos são obrigados a exaltar a produtividade e o progresso, sob a aparência da felicidade e da perfeição.





“É uma prova de que a letra contém situações sociais e políticas atualizadas, acho que para sempre. Desde que o conceito de 'atualizada' refere-se à situação também 'para sempre' do povo brasileiro. Sinto-me recompensado por essa letra, que já tem quase 50 anos, estar se destacando nessas avaliações oficiais do conhecimento atual dos alunos”, afirmou o músico em nota publicada pelo site G1.





Além de “Admirável gado novo”, “Comportamento geral” (1973), de Gonzaguinha, e “Sinhá” (2011), de Chico Buarque e João Bosco, foram citadas no primeiro dia de provas do Enem.





A música de Ramalho causou comoção porque, nas redes sociais, foi associada a seguidores do presidente Jair Bolsonaro, apelidados de “gado” pela oposição. Por se tratar de crítica à ditadura, houve muitos questionamentos sobre sua presença na prova.





Bolsonaro declarou que as questões do exame haviam começado a ter “a cara” de seu governo. E, referindo-se ao regime militar, defendeu “começar a história do zero”, mas negou ingerência no teste.





Servidores ligados à elaboração do Enem pediram exoneração, denunciando “pressão ideológica”. A oposição solicitou ao Tribunal de Contas da União investigação de interferências no Inep, órgão responsável pelo Enem.













“Admirável gado novo”

De Zé Ramalho





Vocês que fazem parte dessa massa

Que passa nos projetos do futuro

É duro tanto ter que caminhar

E dar muito mais do que receber





E ter que demonstrar sua coragem

À margem do que possa parecer

E ver que toda essa engrenagem

Já sente a ferrugem lhe comer





Êh, oô, vida de gado

Povo marcado, êh!

Povo feliz!





Lá fora faz um tempo confortável

A vigilância cuida do normal

Os automóveis ouvem a notícia

Os homens a publicam no jornal





E correm através da madrugada

A única velhice que chegou

Demoram-se na beira da estrada

E passam a contar o que sobrou!

É o Brasil!





Êh, oô, vida de gado

Povo marcado, êh!

Povo feliz!





Oh, boi

O povo foge da ignorância

Apesar de viver tão perto dela

E sonham com melhores tempos idos

Contemplam essa vida numa cela





Esperam nova possibilidade

De verem esse mundo se acabar

A arca de Noé, o dirigível

Não voam, nem se pode flutuar





Não voam, nem se pode flutuar

Não voam, nem se pode flutuar





Êh, oô, vida de gado

Povo marcado, êh!

Povo feliz!

